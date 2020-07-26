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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Diesel1304 написав:Планую в серпні/вересні купити приблизно за 17тис.(з переоформленням) комерційне приміщення біля 20 кв.метрів в цоколі, мурашники по 9поверхів, перша лінія - біля перехрестку доріг. Це приміщення вже працює як магазин продуктів біля трьох років. В ньому працює сім'я, яка платить 150 лол./міс. як орендну плату, на час карантину теперішній власник дещо понизив олату - 100дол.

Хм, Долярчик 1000дол. хочет и думаю это не в год...
ol_zy
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