В мережі показали, як сьогодні виглядає колишній транспортний гігант, який раніше забезпечував сотні людей роботою – Львівський автобусний завод. На території навіть знайшли невеличке кладовище автобусів місцевого виробника.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27
Майже зона відчуження: опубліковані фото і відео з кладовища львівських автобусів
В мережі показали, як сьогодні виглядає колишній транспортний гігант, який раніше забезпечував сотні людей роботою – Львівський автобусний завод. На території навіть знайшли невеличке кладовище автобусів місцевого виробника.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:29
В мережі показали, як сьогодні виглядає колись популярний санаторій «Сокіл» в Брюховичах. На жаль, теперішній вигляд санаторію нагадує Зону відчуження, куди давно не ступала людська нога.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:38
Сцуко.До сліз.На ЛАЗі працював до 11 року.Десь через два роки він повністтю зупинився.А в тому профілакторії відпочивав в кінці 80—х.Він був ЛОРТОвскім.
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|