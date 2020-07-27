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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27

Майже зона відчуження: опубліковані фото і відео з кладовища львівських автобусів
В мережі показали, як сьогодні виглядає колишній транспортний гігант, який раніше забезпечував сотні людей роботою – Львівський автобусний завод. На території навіть знайшли невеличке кладовище автобусів місцевого виробника.
https://lviv.vgorode.ua/news/transport_ ... -avtobusiv

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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:29

В мережі показали, як сьогодні виглядає колись популярний санаторій «Сокіл» в Брюховичах. На жаль, теперішній вигляд санаторію нагадує Зону відчуження, куди давно не ступала людська нога.
https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... khovichakh

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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:38

Сцуко.До сліз.На ЛАЗі працював до 11 року.Десь через два роки він повністтю зупинився.А в тому профілакторії відпочивав в кінці 80—х.Він був ЛОРТОвскім.
https://www.google.com/amp/s/zik.ua/amp ... _ih_703438
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