Додано: Чет 30 лип, 2020 11:22

А хтось, з тутешніх, взяв собі кредит 5-7-9?

А хоч намагались?



Обов'язково мати найманих працівників, щоб дали такий кредит, чи ні?



Хтось ходив в банк консультуватись?