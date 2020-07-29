В мережі показали, як сьогодні виглядає колишній транспортний гігант, який раніше забезпечував сотні людей роботою – Львівський автобусний завод. На території навіть знайшли невеличке кладовище автобусів місцевого виробника.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27
Майже зона відчуження: опубліковані фото і відео з кладовища львівських автобусів
В мережі показали, як сьогодні виглядає колишній транспортний гігант, який раніше забезпечував сотні людей роботою – Львівський автобусний завод. На території навіть знайшли невеличке кладовище автобусів місцевого виробника.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:29
В мережі показали, як сьогодні виглядає колись популярний санаторій «Сокіл» в Брюховичах. На жаль, теперішній вигляд санаторію нагадує Зону відчуження, куди давно не ступала людська нога.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:38
Сцуко.До сліз.На ЛАЗі працював до 11 року.Десь через два роки він повністтю зупинився.А в тому профілакторії відпочивав в кінці 80—х.Він був ЛОРТОвскім.
Додано: Сер 29 лип, 2020 03:23
Доброго дня
На Кастелівці Авалон почав будівництво, поки не знахожу інфо шо по чому. Хтось має інфо?
Додано: Сер 29 лип, 2020 07:57
Тому, що продажі ще не розпочато(ніяк ціну собі не складуть)
Але, як підпишетесь на них - першими дізнаєтесь ціну!
Вангую ціну ~ пА 2К долярчиків м2 (ну, може з врахуванням ковіду, то поставлять пА $1,5К м2)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:22
От так би під шумок 5-7-9 взяти комерцію?
А хтось, з тутешніх, взяв собі кредит 5-7-9?
А хоч намагались?
Обов'язково мати найманих працівників, щоб дали такий кредит, чи ні?
Хтось ходив в банк консультуватись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:05
Долярчик
є знайомі котрі брали кредити такого типу кілька років тому. Ключовий момент - це не кредит під 5-9%, а під класичні відсотки котрі називає банк (14-18%), тільки все що понад 5% оплачує банку держава. Потім проходить рік, максимум два роки - і вдержави на цю програму гроші закінчуються, і тоді підприємець сам оплачує повні відсотки
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:09
dinozavrik
Дякую, тобто, навіть, не зв'язуватись?
п. с.
Але як так, якщо договір підписаний, наприклад, на 15р???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:39
якщо є бажання то можна ризикнути, але треба бути готовим до того що в якийсь момент гроші в дерави на цю програму закінчаться, а зобовязання ваші перед банком залишаться. якщо зараз є договір такий що для вас 5-9% а все решта відсотки - банк сам вже буде вибивати з держави - тоді безпечніше, договору по цій програмі поки не бачив
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