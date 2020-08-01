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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 530531532533>
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27

Майже зона відчуження: опубліковані фото і відео з кладовища львівських автобусів
В мережі показали, як сьогодні виглядає колишній транспортний гігант, який раніше забезпечував сотні людей роботою – Львівський автобусний завод. На території навіть знайшли невеличке кладовище автобусів місцевого виробника.
https://lviv.vgorode.ua/news/transport_ ... -avtobusiv

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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:29

В мережі показали, як сьогодні виглядає колись популярний санаторій «Сокіл» в Брюховичах. На жаль, теперішній вигляд санаторію нагадує Зону відчуження, куди давно не ступала людська нога.
https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... khovichakh

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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:38

Сцуко.До сліз.На ЛАЗі працював до 11 року.Десь через два роки він повністтю зупинився.А в тому профілакторії відпочивав в кінці 80—х.Він був ЛОРТОвскім.
https://www.google.com/amp/s/zik.ua/amp ... _ih_703438
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 03:23

Доброго дня

На Кастелівці Авалон почав будівництво, поки не знахожу інфо шо по чому. Хтось має інфо?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:57

  Львівський БатяР написав:Доброго дня

На Кастелівці Авалон почав будівництво, поки не знахожу інфо шо по чому. Хтось має інфо?

Тому, що продажі ще не розпочато(ніяк ціну собі не складуть) :mrgreen:
Але, як підпишетесь на них - першими дізнаєтесь ціну! :lol:
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-avalon-p ... 1%96%D0%B2
Вангую ціну ~ пА 2К долярчиків м2 :D (ну, може з врахуванням ковіду, то поставлять пА $1,5К м2)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:22

От так би під шумок 5-7-9 взяти комерцію?

А хтось, з тутешніх, взяв собі кредит 5-7-9?
А хоч намагались?

Обов'язково мати найманих працівників, щоб дали такий кредит, чи ні?

Хтось ходив в банк консультуватись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:05

Долярчик
є знайомі котрі брали кредити такого типу кілька років тому. Ключовий момент - це не кредит під 5-9%, а під класичні відсотки котрі називає банк (14-18%), тільки все що понад 5% оплачує банку держава. Потім проходить рік, максимум два роки - і вдержави на цю програму гроші закінчуються, і тоді підприємець сам оплачує повні відсотки
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:09

dinozavrik
Дякую, тобто, навіть, не зв'язуватись?

п. с.
Але як так, якщо договір підписаний, наприклад, на 15р???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:39

  Долярчик написав:dinozavrik
Дякую, тобто, навіть, не зв'язуватись?

п. с.
Але як так, якщо договір підписаний, наприклад, на 15р???!

якщо є бажання то можна ризикнути, але треба бути готовим до того що в якийсь момент гроші в дерави на цю програму закінчаться, а зобовязання ваші перед банком залишаться. якщо зараз є договір такий що для вас 5-9% а все решта відсотки - банк сам вже буде вибивати з держави - тоді безпечніше, договору по цій програмі поки не бачив
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Не дай Боже не хочу нікого образити. Кожна стратегія і дія має вагу хоча б ресурсами і зусиллями, цінність для того, хто робить, певний результат і право на життя. Але... Вбий мене, не розумію купівлі нерухомості для здачі в оренду.

От зараз у Львові будуються десятки мурашників сумнівної якості в різних задупях далеко від комунікацій і інфраструктури чи на територіях колишніх заводів-фабрик-воєнних частин, дуже часто не зовсім чистих екологічно. При цьому, мруть тисячі бабусь-дідусіві віддають свої квартири внукам, тисячі виїжджають на заробітки і залишають житло дітям-родичам чи також стараються здати...

В більш-менш нормальну новобудову треба вкласти 30-40 тис уо, ще 15-20 тис треба вкласти в ремонт і приведення до належного стану!!! Потім це щастя можна буде здати за 200-300 уо в місяць, якщо повезе. Термін окупності проекту, в найкращому випадку, 12-15 років!!!!!!!! Та за цей час ту квартиру ще 3 рази вбють і доведеться робити косметику по 5 тис уо мінімум, кожна з яких віддаляє НУЛЬ на 1,5-2 роки!!!

При цьому, вартість квартири - залізобетонно заморожені кошти на значний термін і, при потребі, їх не так скоро витягнеш для чогось іншого, а вартість ремонтів - це взагалі не виправдані витрати. А що буде, коли ті, хто будують цей непотріб і купують його самі в себе підїздами і будинками, захочуть хоч частину швидко продати? На скільки тоді впаде вартість "квадратного метра" і що буде з інвестицією в чисту покупку?

Я ще розумію тих, хто заробляє і має змогу відкласти в рік 20-50 тис уо, їм треба диверсифікуватися . Щось можна і в нерухомість закинути (і то складне питання зараз, при перспективах перенасиченого ринку). Але ті, хто тяжко роками кровю і потом відкладають тих нещасних 20-30 тис???

Чи я щось не побачив, не врахував? Я розумію, що багато хто в такому випадку надіється на здорожчання нерухомості, як на початку століття. Я сам в 2000-му купив хорошу однокімнатну квартиру за 4000 уо, вклав ще 10 в ремонт а в 2010 продав її за 47000. Але зараз не той час, ринок перенасичений пропозицією, купівельна спроможність в найближчі роки не виросте.

А ще треба врахувати те, що ІТ-кам сподобалося працювати віддалено і зараз сотні бізнес-офіс центрів на тисячі квадратних метрів вивільняються не зрозуміло для кого. Хто зна, які процеси спровокує криза і падіння ціни в бізнес нерухомості...

Також, коронавірусно-карантинне божевілля довело, що значно вигідніше жити за містом, ніж в самому модному дорогому мурашнику і мати можливість послати всіх і вийти погуляти, подихати свіжим повітрям, засмажити кусок мяса на мангалі на власному подвір"ї, ніж псути нерви з сопливими пацанами-поліцаями у місті...

Ой, не знаю... А ще якщо купити в Ріелу в будинку, який можуть знести за рішенням суду... :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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