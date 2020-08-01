В мережі показали, як сьогодні виглядає колишній транспортний гігант, який раніше забезпечував сотні людей роботою – Львівський автобусний завод. На території навіть знайшли невеличке кладовище автобусів місцевого виробника.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27
Майже зона відчуження: опубліковані фото і відео з кладовища львівських автобусів
В мережі показали, як сьогодні виглядає колишній транспортний гігант, який раніше забезпечував сотні людей роботою – Львівський автобусний завод. На території навіть знайшли невеличке кладовище автобусів місцевого виробника.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:29
В мережі показали, як сьогодні виглядає колись популярний санаторій «Сокіл» в Брюховичах. На жаль, теперішній вигляд санаторію нагадує Зону відчуження, куди давно не ступала людська нога.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:38
Сцуко.До сліз.На ЛАЗі працював до 11 року.Десь через два роки він повністтю зупинився.А в тому профілакторії відпочивав в кінці 80—х.Він був ЛОРТОвскім.
Додано: Сер 29 лип, 2020 03:23
Доброго дня
На Кастелівці Авалон почав будівництво, поки не знахожу інфо шо по чому. Хтось має інфо?
Додано: Сер 29 лип, 2020 07:57
Тому, що продажі ще не розпочато(ніяк ціну собі не складуть)
Але, як підпишетесь на них - першими дізнаєтесь ціну!
Вангую ціну ~ пА 2К долярчиків м2 (ну, може з врахуванням ковіду, то поставлять пА $1,5К м2)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:22
От так би під шумок 5-7-9 взяти комерцію?
А хтось, з тутешніх, взяв собі кредит 5-7-9?
А хоч намагались?
Обов'язково мати найманих працівників, щоб дали такий кредит, чи ні?
Хтось ходив в банк консультуватись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:05
Долярчик
є знайомі котрі брали кредити такого типу кілька років тому. Ключовий момент - це не кредит під 5-9%, а під класичні відсотки котрі називає банк (14-18%), тільки все що понад 5% оплачує банку держава. Потім проходить рік, максимум два роки - і вдержави на цю програму гроші закінчуються, і тоді підприємець сам оплачує повні відсотки
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:09
dinozavrik
Дякую, тобто, навіть, не зв'язуватись?
п. с.
Але як так, якщо договір підписаний, наприклад, на 15р???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:39
якщо є бажання то можна ризикнути, але треба бути готовим до того що в якийсь момент гроші в дерави на цю програму закінчаться, а зобовязання ваші перед банком залишаться. якщо зараз є договір такий що для вас 5-9% а все решта відсотки - банк сам вже буде вибивати з держави - тоді безпечніше, договору по цій програмі поки не бачив
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Не дай Боже не хочу нікого образити. Кожна стратегія і дія має вагу хоча б ресурсами і зусиллями, цінність для того, хто робить, певний результат і право на життя. Але... Вбий мене, не розумію купівлі нерухомості для здачі в оренду.
От зараз у Львові будуються десятки мурашників сумнівної якості в різних задупях далеко від комунікацій і інфраструктури чи на територіях колишніх заводів-фабрик-воєнних частин, дуже часто не зовсім чистих екологічно. При цьому, мруть тисячі бабусь-дідусіві віддають свої квартири внукам, тисячі виїжджають на заробітки і залишають житло дітям-родичам чи також стараються здати...
В більш-менш нормальну новобудову треба вкласти 30-40 тис уо, ще 15-20 тис треба вкласти в ремонт і приведення до належного стану!!! Потім це щастя можна буде здати за 200-300 уо в місяць, якщо повезе. Термін окупності проекту, в найкращому випадку, 12-15 років!!!!!!!! Та за цей час ту квартиру ще 3 рази вбють і доведеться робити косметику по 5 тис уо мінімум, кожна з яких віддаляє НУЛЬ на 1,5-2 роки!!!
При цьому, вартість квартири - залізобетонно заморожені кошти на значний термін і, при потребі, їх не так скоро витягнеш для чогось іншого, а вартість ремонтів - це взагалі не виправдані витрати. А що буде, коли ті, хто будують цей непотріб і купують його самі в себе підїздами і будинками, захочуть хоч частину швидко продати? На скільки тоді впаде вартість "квадратного метра" і що буде з інвестицією в чисту покупку?
Я ще розумію тих, хто заробляє і має змогу відкласти в рік 20-50 тис уо, їм треба диверсифікуватися . Щось можна і в нерухомість закинути (і то складне питання зараз, при перспективах перенасиченого ринку). Але ті, хто тяжко роками кровю і потом відкладають тих нещасних 20-30 тис???
Чи я щось не побачив, не врахував? Я розумію, що багато хто в такому випадку надіється на здорожчання нерухомості, як на початку століття. Я сам в 2000-му купив хорошу однокімнатну квартиру за 4000 уо, вклав ще 10 в ремонт а в 2010 продав її за 47000. Але зараз не той час, ринок перенасичений пропозицією, купівельна спроможність в найближчі роки не виросте.
А ще треба врахувати те, що ІТ-кам сподобалося працювати віддалено і зараз сотні бізнес-офіс центрів на тисячі квадратних метрів вивільняються не зрозуміло для кого. Хто зна, які процеси спровокує криза і падіння ціни в бізнес нерухомості...
Також, коронавірусно-карантинне божевілля довело, що значно вигідніше жити за містом, ніж в самому модному дорогому мурашнику і мати можливість послати всіх і вийти погуляти, подихати свіжим повітрям, засмажити кусок мяса на мангалі на власному подвір"ї, ніж псути нерви з сопливими пацанами-поліцаями у місті...
Ой, не знаю... А ще якщо купити в Ріелу в будинку, який можуть знести за рішенням суду...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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