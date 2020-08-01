RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:42

  orest написав:Не дай Боже не хочу нікого образити. Кожна стратегія і дія має вагу хоча б ресурсами і зусиллями, цінність для того, хто робить, певний результат і право на життя. Але... Вбий мене, не розумію купівлі нерухомості для здачі в оренду.

От зараз у Львові будуються десятки мурашників сумнівної якості в різних задупях далеко від комунікацій і інфраструктури чи на територіях колишніх заводів-фабрик-воєнних частин, дуже часто не зовсім чистих екологічно. При цьому, мруть тисячі бабусь-дідусіві віддають свої квартири внукам, тисячі виїжджають на заробітки і залишають житло дітям-родичам чи також стараються здати...

В більш-менш нормальну новобудову треба вкласти 30-40 тис уо, ще 15-20 тис треба вкласти в ремонт і приведення до належного стану!!! Потім це щастя можна буде здати за 200-300 уо в місяць, якщо повезе. Термін окупності проекту, в найкращому випадку, 12-15 років!!!!!!!! Та за цей час ту квартиру ще 3 рази вбють і доведеться робити косметику по 5 тис уо мінімум, кожна з яких віддаляє НУЛЬ на 1,5-2 роки!!!

При цьому, вартість квартири - залізобетонно заморожені кошти на значний термін і, при потребі, їх не так скоро витягнеш для чогось іншого, а вартість ремонтів - це взагалі не виправдані витрати. А що буде, коли ті, хто будують цей непотріб і купують його самі в себе підїздами і будинками, захочуть хоч частину швидко продати? На скільки тоді впаде вартість "квадратного метра" і що буде з інвестицією в чисту покупку?

Я ще розумію тих, хто заробляє і має змогу відкласти в рік 20-50 тис уо, їм треба диверсифікуватися . Щось можна і в нерухомість закинути (і то складне питання зараз, при перспективах перенасиченого ринку). Але ті, хто тяжко роками кровю і потом відкладають тих нещасних 20-30 тис???

Чи я щось не побачив, не врахував? Я розумію, що багато хто в такому випадку надіється на здорожчання нерухомості, як на початку століття. Я сам в 2000-му купив хорошу однокімнатну квартиру за 4000 уо, вклав ще 10 в ремонт а в 2010 продав її за 47000. Але зараз не той час, ринок перенасичений пропозицією, купівельна спроможність в найближчі роки не виросте.

А ще треба врахувати те, що ІТ-кам сподобалося працювати віддалено і зараз сотні бізнес-офіс центрів на тисячі квадратних метрів вивільняються не зрозуміло для кого. Хто зна, які процеси спровокує криза і падіння ціни в бізнес нерухомості...

Також, коронавірусно-карантинне божевілля довело, що значно вигідніше жити за містом, ніж в самому модному дорогому мурашнику і мати можливість послати всіх і вийти погуляти, подихати свіжим повітрям, засмажити кусок мяса на мангалі на власному подвір"ї, ніж псути нерви з сопливими пацанами-поліцаями у місті...

Ой, не знаю... А ще якщо купити в Ріелу в будинку, який можуть знести за рішенням суду... :mrgreen:

О, є питання, в якому я з вами 100% погоджуюсь, але в нащій країні де пересічному накопичене зберігати?
От тому і таке.
Trast
 
Повідомлень: 520
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 530531532533
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 695, 696, 697
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
6969 819959
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 09:38
Trast
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 96, 97, 98
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
977 111245
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 12:13
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4167
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.