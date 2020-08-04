orest написав:

Не дай Боже не хочу нікого образити. Кожна стратегія і дія має вагу хоча б ресурсами і зусиллями, цінність для того, хто робить, певний результат і право на життя. Але... Вбий мене, не розумію купівлі нерухомості для здачі в оренду.От зараз у Львові будуються десятки мурашників сумнівної якості в різних задупях далеко від комунікацій і інфраструктури чи на територіях колишніх заводів-фабрик-воєнних частин, дуже часто не зовсім чистих екологічно. При цьому, мруть тисячі бабусь-дідусіві віддають свої квартири внукам, тисячі виїжджають на заробітки і залишають житло дітям-родичам чи також стараються здати...В більш-менш нормальну новобудову треба вкласти 30-40 тис уо, ще 15-20 тис треба вкласти в ремонт і приведення до належного стану!!! Потім це щастя можна буде здати за 200-300 уо в місяць, якщо повезе. Термін окупності проекту, в найкращому випадку, 12-15 років!!!!!!!! Та за цей час ту квартиру ще 3 рази вбють і доведеться робити косметику по 5 тис уо мінімум, кожна з яких віддаляє НУЛЬ на 1,5-2 роки!!!При цьому, вартість квартири - залізобетонно заморожені кошти на значний термін і, при потребі, їх не так скоро витягнеш для чогось іншого, а вартість ремонтів - це взагалі не виправдані витрати. А що буде, коли ті, хто будують цей непотріб і купують його самі в себе підїздами і будинками, захочуть хоч частину швидко продати? На скільки тоді впаде вартість "квадратного метра" і що буде з інвестицією в чисту покупку?Я ще розумію тих, хто заробляє і має змогу відкласти в рік 20-50 тис уо, їм треба диверсифікуватися . Щось можна і в нерухомість закинути (і то складне питання зараз, при перспективах перенасиченого ринку). Але ті, хто тяжко роками кровю і потом відкладають тих нещасних 20-30 тис???Чи я щось не побачив, не врахував? Я розумію, що багато хто в такому випадку надіється на здорожчання нерухомості, як на початку століття. Я сам в 2000-му купив хорошу однокімнатну квартиру за 4000 уо, вклав ще 10 в ремонт а в 2010 продав її за 47000. Але зараз не той час, ринок перенасичений пропозицією, купівельна спроможність в найближчі роки не виросте.А ще треба врахувати те, що ІТ-кам сподобалося працювати віддалено і зараз сотні бізнес-офіс центрів на тисячі квадратних метрів вивільняються не зрозуміло для кого. Хто зна, які процеси спровокує криза і падіння ціни в бізнес нерухомості...Також, коронавірусно-карантинне божевілля довело, що значно вигідніше жити за містом, ніж в самому модному дорогому мурашнику і мати можливість послати всіх і вийти погуляти, подихати свіжим повітрям, засмажити кусок мяса на мангалі на власному подвір"ї, ніж псути нерви з сопливими пацанами-поліцаями у місті...Ой, не знаю... А ще якщо купити в Ріелу в будинку, який можуть знести за рішенням суду...