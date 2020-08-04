Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
orest написав:Не дай Боже не хочу нікого образити. Кожна стратегія і дія має вагу хоча б ресурсами і зусиллями, цінність для того, хто робить, певний результат і право на життя. Але... Вбий мене, не розумію купівлі нерухомості для здачі в оренду.
От зараз у Львові будуються десятки мурашників сумнівної якості в різних задупях далеко від комунікацій і інфраструктури чи на територіях колишніх заводів-фабрик-воєнних частин, дуже часто не зовсім чистих екологічно. При цьому, мруть тисячі бабусь-дідусіві віддають свої квартири внукам, тисячі виїжджають на заробітки і залишають житло дітям-родичам чи також стараються здати...
В більш-менш нормальну новобудову треба вкласти 30-40 тис уо, ще 15-20 тис треба вкласти в ремонт і приведення до належного стану!!! Потім це щастя можна буде здати за 200-300 уо в місяць, якщо повезе. Термін окупності проекту, в найкращому випадку, 12-15 років!!!!!!!! Та за цей час ту квартиру ще 3 рази вбють і доведеться робити косметику по 5 тис уо мінімум, кожна з яких віддаляє НУЛЬ на 1,5-2 роки!!!
При цьому, вартість квартири - залізобетонно заморожені кошти на значний термін і, при потребі, їх не так скоро витягнеш для чогось іншого, а вартість ремонтів - це взагалі не виправдані витрати. А що буде, коли ті, хто будують цей непотріб і купують його самі в себе підїздами і будинками, захочуть хоч частину швидко продати? На скільки тоді впаде вартість "квадратного метра" і що буде з інвестицією в чисту покупку?
Я ще розумію тих, хто заробляє і має змогу відкласти в рік 20-50 тис уо, їм треба диверсифікуватися . Щось можна і в нерухомість закинути (і то складне питання зараз, при перспективах перенасиченого ринку). Але ті, хто тяжко роками кровю і потом відкладають тих нещасних 20-30 тис???
Чи я щось не побачив, не врахував? Я розумію, що багато хто в такому випадку надіється на здорожчання нерухомості, як на початку століття. Я сам в 2000-му купив хорошу однокімнатну квартиру за 4000 уо, вклав ще 10 в ремонт а в 2010 продав її за 47000. Але зараз не той час, ринок перенасичений пропозицією, купівельна спроможність в найближчі роки не виросте.
А ще треба врахувати те, що ІТ-кам сподобалося працювати віддалено і зараз сотні бізнес-офіс центрів на тисячі квадратних метрів вивільняються не зрозуміло для кого. Хто зна, які процеси спровокує криза і падіння ціни в бізнес нерухомості...
Також, коронавірусно-карантинне божевілля довело, що значно вигідніше жити за містом, ніж в самому модному дорогому мурашнику і мати можливість послати всіх і вийти погуляти, подихати свіжим повітрям, засмажити кусок мяса на мангалі на власному подвір"ї, ніж псути нерви з сопливими пацанами-поліцаями у місті...
Ой, не знаю... А ще якщо купити в Ріелу в будинку, який можуть знести за рішенням суду...
О, є питання, в якому я з вами 100% погоджуюсь, але в нащій країні де пересічному накопичене зберігати? Бо у непересічних сліпі трасти, тому мій Батько і взяв таеий нік, глузував-Траст. От тому і таке.
orest написав:Не дай Боже не хочу нікого образити. Кожна стратегія і дія має вагу хоча б ресурсами і зусиллями, цінність для того, хто робить, певний результат і право на життя. Але... Вбий мене, не розумію купівлі нерухомості для здачі в оренду.
От зараз у Львові будуються десятки мурашників сумнівної якості в різних задупях далеко від комунікацій і інфраструктури чи на територіях колишніх заводів-фабрик-воєнних частин, дуже часто не зовсім чистих екологічно. При цьому, мруть тисячі бабусь-дідусіві віддають свої квартири внукам, тисячі виїжджають на заробітки і залишають житло дітям-родичам чи також стараються здати...
В більш-менш нормальну новобудову треба вкласти 30-40 тис уо, ще 15-20 тис треба вкласти в ремонт і приведення до належного стану!!! Потім це щастя можна буде здати за 200-300 уо в місяць, якщо повезе. Термін окупності проекту, в найкращому випадку, 12-15 років!!!!!!!! Та за цей час ту квартиру ще 3 рази вбють і доведеться робити косметику по 5 тис уо мінімум, кожна з яких віддаляє НУЛЬ на 1,5-2 роки!!!
При цьому, вартість квартири - залізобетонно заморожені кошти на значний термін і, при потребі, їх не так скоро витягнеш для чогось іншого, а вартість ремонтів - це взагалі не виправдані витрати. А що буде, коли ті, хто будують цей непотріб і купують його самі в себе підїздами і будинками, захочуть хоч частину швидко продати? На скільки тоді впаде вартість "квадратного метра" і що буде з інвестицією в чисту покупку?
Я ще розумію тих, хто заробляє і має змогу відкласти в рік 20-50 тис уо, їм треба диверсифікуватися . Щось можна і в нерухомість закинути (і то складне питання зараз, при перспективах перенасиченого ринку). Але ті, хто тяжко роками кровю і потом відкладають тих нещасних 20-30 тис???
Чи я щось не побачив, не врахував? Я розумію, що багато хто в такому випадку надіється на здорожчання нерухомості, як на початку століття. Я сам в 2000-му купив хорошу однокімнатну квартиру за 4000 уо, вклав ще 10 в ремонт а в 2010 продав її за 47000. Але зараз не той час, ринок перенасичений пропозицією, купівельна спроможність в найближчі роки не виросте.
А ще треба врахувати те, що ІТ-кам сподобалося працювати віддалено і зараз сотні бізнес-офіс центрів на тисячі квадратних метрів вивільняються не зрозуміло для кого. Хто зна, які процеси спровокує криза і падіння ціни в бізнес нерухомості...
Також, коронавірусно-карантинне божевілля довело, що значно вигідніше жити за містом, ніж в самому модному дорогому мурашнику і мати можливість послати всіх і вийти погуляти, подихати свіжим повітрям, засмажити кусок мяса на мангалі на власному подвір"ї, ніж псути нерви з сопливими пацанами-поліцаями у місті...
Ой, не знаю... А ще якщо купити в Ріелу в будинку, який можуть знести за рішенням суду...
Так, по логіці - все, наче, так - але часто відбуваються довкола нас - НЕлогічні речі! І я теж приєднуюсь до питання Траста:
Trast написав:О, є питання, в якому я з вами 100% погоджуюсь, але в нащій країні де пересічному накопичене зберігати?
От де зберегти/чи хоч трошечки ПАСИВНО примножити свої заощадження?
- Що, купити доляра? Так він теж трохи знеціюється, якщо просто лежить під матрасом - В гривні на депо? Так тут під, відносно, високі ставки тримаєш і "тремтиш", а що казати тепер, коли % ставки порізали? - Де ще пасивно(як на гривнедепо, або тримання в долярі), чи напів-пасивно(як оренда/продаж нерухомості) можна зберегти, або хоч трошки примножити заощадження?
п. с. Всі інші способи - або дуже ризикові(форекс/акції/крипта/золото), або вимагають активної/наполегливої праці!(бізнес)
Тож, якщо Ви знаєте/відкриєте мені ще один, незнайомий мені спосіб - я буду дуууууууууже здивований!
п. с. 2 І випереджаючи Вашу відповідь "вкладай в дітей" - то я, паралельно, і це роблю: вже якось писав, що старшого синочка( йому 10р.) записав у безкоштовну школу "ай-ті" і паралельно дядько його ще навчає цьому, то він вже трохи знає/вивчає "джаву" і "пейтон" і якогось "бота" створив недавно, що йому задаєш питання, а він відповідає Якось так.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
orest написав:Не дай Боже не хочу нікого образити. Кожна стратегія і дія має вагу хоча б ресурсами і зусиллями, цінність для того, хто робить, певний результат і право на життя. Але... Вбий мене, не розумію купівлі нерухомості для здачі в оренду.
От зараз у Львові будуються десятки мурашників сумнівної якості в різних задупях далеко від комунікацій і інфраструктури чи на територіях колишніх заводів-фабрик-воєнних частин, дуже часто не зовсім чистих екологічно. При цьому, мруть тисячі бабусь-дідусіві віддають свої квартири внукам, тисячі виїжджають на заробітки і залишають житло дітям-родичам чи також стараються здати...
В більш-менш нормальну новобудову треба вкласти 30-40 тис уо, ще 15-20 тис треба вкласти в ремонт і приведення до належного стану!!! Потім це щастя можна буде здати за 200-300 уо в місяць, якщо повезе. Термін окупності проекту, в найкращому випадку, 12-15 років!!!!!!!! Та за цей час ту квартиру ще 3 рази вбють і доведеться робити косметику по 5 тис уо мінімум, кожна з яких віддаляє НУЛЬ на 1,5-2 роки!!!
При цьому, вартість квартири - залізобетонно заморожені кошти на значний термін і, при потребі, їх не так скоро витягнеш для чогось іншого, а вартість ремонтів - це взагалі не виправдані витрати. А що буде, коли ті, хто будують цей непотріб і купують його самі в себе підїздами і будинками, захочуть хоч частину швидко продати? На скільки тоді впаде вартість "квадратного метра" і що буде з інвестицією в чисту покупку?
Я ще розумію тих, хто заробляє і має змогу відкласти в рік 20-50 тис уо, їм треба диверсифікуватися . Щось можна і в нерухомість закинути (і то складне питання зараз, при перспективах перенасиченого ринку). Але ті, хто тяжко роками кровю і потом відкладають тих нещасних 20-30 тис???
Чи я щось не побачив, не врахував? Я розумію, що багато хто в такому випадку надіється на здорожчання нерухомості, як на початку століття. Я сам в 2000-му купив хорошу однокімнатну квартиру за 4000 уо, вклав ще 10 в ремонт а в 2010 продав її за 47000. Але зараз не той час, ринок перенасичений пропозицією, купівельна спроможність в найближчі роки не виросте.
А ще треба врахувати те, що ІТ-кам сподобалося працювати віддалено і зараз сотні бізнес-офіс центрів на тисячі квадратних метрів вивільняються не зрозуміло для кого. Хто зна, які процеси спровокує криза і падіння ціни в бізнес нерухомості...
Також, коронавірусно-карантинне божевілля довело, що значно вигідніше жити за містом, ніж в самому модному дорогому мурашнику і мати можливість послати всіх і вийти погуляти, подихати свіжим повітрям, засмажити кусок мяса на мангалі на власному подвір"ї, ніж псути нерви з сопливими пацанами-поліцаями у місті...
Ой, не знаю... А ще якщо купити в Ріелу в будинку, який можуть знести за рішенням суду...
Так, по логіці - все, наче, так - але часто відбуваються довкола нас - НЕлогічні речі! І я теж приєднуюсь до питання Траста:
Trast написав:О, є питання, в якому я з вами 100% погоджуюсь, але в нащій країні де пересічному накопичене зберігати?
От де зберегти/чи хоч трошечки ПАСИВНО примножити свої заощадження?
- Що, купити доляра? Так він теж трохи знеціюється, якщо просто лежить під матрасом - В гривні на депо? Так тут під, відносно, високі ставки тримаєш і "тремтиш", а що казати тепер, коли % ставки порізали? - Де ще пасивно(як на гривнедепо, або тримання в долярі), чи напів-пасивно(як оренда/продаж нерухомості) можна зберегти, або хоч трошки примножити заощадження?
п. с. Всі інші способи - або дуже ризикові(форекс/акції/крипта/золото), або вимагають активної/наполегливої праці!(бізнес)
Тож, якщо Ви знаєте/відкриєте мені ще один, незнайомий мені спосіб - я буду дуууууууууже здивований!
п. с. 2 І випереджаючи Вашу відповідь "вкладай в дітей" - то я, паралельно, і це роблю: вже якось писав, що старшого синочка( йому 10р.) записав у безкоштовну школу "ай-ті" і паралельно дядько його ще навчає цьому, то він вже трохи знає/вивчає "джаву" і "пейтон" і якогось "бота" створив недавно, що йому задаєш питання, а він відповідає Якось так.
кось так.[/quote] Колись передбачалося, що всі будуть отримувати пасивний дохід у вигляді дивідендів за акціями отриманими за приватизаційними сертифікатами .Але щось пішло не так.В результаті Андрійко зі своїми Галицькии інвестиціями хапнув нормально так підприемств.Під якими зара забудовується территорія. Той же Вікінг наприклад.А решта... Пи.Си.В дітей теж треба вміти вкладвати.Мій, наприклад , 4роки ходив в ШАГ , вбухано десь 40кг.Результат наближений до нуля.Зара повезу комп в майстерню —Вінду перевстановлювати.В двох вбухано в репетиторів з англійської- майже рівновартість Ланоса з салона результат ? Міг би бути кращім.
Долярчик написав:Всі інші способи - або дуже ризикові(форекс/акції/крипта/золото), або вимагають активної/наполегливої праці!(бізнес)
Сума входу в крипту в десятки разів менша чим в нерухомість, і ліквідність більша. вклавши 1-2 тис уе в крипту ризик в рази менший і адекватніший чим вкласти 40тис (котрих ще й нема просто в кишені) в бетон і бути винним комусь гроші ще 20 років. Навіть з іншого боку - шанс що ринок крипти підніметься в 5-10 разів є, а який шанс що підніметься варрість тої квартири в мурашнику хоч в 2 рази? З акціями питання аналогічне - з чого ви вирішили що воно більш ризикове чим іпотека на квартиру в Україні? (тут не про українські акції). реальна оцінка ризиків - вартість умовної тесли, амазону через 5 років і вартість хати в мурашнику де ще 500 таких же квартир?
Долярчик написав:Всі інші способи - або дуже ризикові(форекс/акції/крипта/золото), або вимагають активної/наполегливої праці!(бізнес)
Сума входу в крипту в десятки разів менша чим в нерухомість, і ліквідність більша. вклавши 1-2 тис уе в крипту ризик в рази менший і адекватніший чим вкласти 40тис (котрих ще й нема просто в кишені) в бетон і бути винним комусь гроші ще 20 років. Навіть з іншого боку - шанс що ринок крипти підніметься в 5-10 разів є, а який шанс що підніметься варрість тої квартири в мурашнику хоч в 2 рази? З акціями питання аналогічне - з чого ви вирішили що воно більш ризикове чим іпотека на квартиру в Україні? (тут не про українські акції). реальна оцінка ризиків - вартість умовної тесли, амазону через 5 років і вартість хати в мурашнику де ще 500 таких же квартир?
Шанс зростання вартості нерухомості має зрозуміле економічне підгрунття, нпр доступна іпотека 99% підштовхне ціни вгору.
Еке зрозуміле економічне пігрунття є в зростанні нпр біткоіна? Скільки часу не читаю стільки і розумію шо всі рухи на ринку крипти рукотворні.
П.С. Тут на гілку частень Козак характерник заходить, він наче пішов крипту, щось йому не сильно там поталанило (думаю... ), раз він в результаті вирішив на заробітки в Бундес податись.
Долярчик, ви коли до дому йдете повз смітники, теж там напорпуєте всяке гімно і несете до дому показаи? Це відео без тексту з думками є сміттям на нашій гілці. Що спільного є між переповненою і постійно зростаючою в к-сті населення Москвою і Львовом?
Суд дозволив продовжити будівництво багатоповерхівки в районі Під Голоском, за знесення якої судиться мерія
Господарський суд Львівської області відмовив Львівській міській раді у забезпеченні позову про заборону ТОВ «МС-МК 8» продовжувати будівництво на вул. Малоголосківській, 12Б.
Згідно з ухвалою, мерія хоче зобов’язати забудовника знести недобудовану багатоповерхівку за свій рахунок, а завершення будівництва, введення його в експлуатацію та оформлення права власності унеможливить цей процес.
Однак суд критично сприйняв заяву міської ради про забезпечення позову. Він зазначив, що заборона будівництва ніяк не вплине на виконання можливого рішення про знесення будинку будь-якої ступені готовності, якщо його визнають самочинним.
Конфлікт міської ради та забудовника ТОВ «МС-МК 8» триває з початку червня. Тоді виконавчий комітет скасував містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоповерхівки на вул. Малоголосківській, 12Б через численні порушення. http://lviv.nashigroshi.org/2020/08/05/ ... HUhzdDD2Bg
Район Під Голоском належить до найбільш проблемних районів Львова. Саме тут виконавчий комітет Львівської міської ради протягом семи років видавав МУО на будівництво багатоповерхівок попри відсутність будь-якої інфраструктури.
А хтось на вторинці моніторить ціни? Є хоч трохи рух вниз?
Бо по новобудах - ціни лише зростають, або у великих ЖК на нові черги(викопали ямку) ціни +/- докарантинні!(і то рідкість)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!