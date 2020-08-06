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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А тут взагалі, тільки дизайн підправити/правильні картинки повісити - і можна здавати!
За скільки така б пішла?
Зображення
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1786890/
Аналогічно і тут
Зображення
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1966976/
Чи то краще в новобудові? (якщо вона здана) - за скільки її можна здавати, зробивши ремонт?
Зображення
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1898706/
Чи оця - вже точно здана!
Її за скільки можна здавати?
Зображення
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1970025/

Ну і так далі.... - ви мене хоч по цінах зорієнтуйте, за що можна їх здавати, зробивши "ремонт під оренду"(дешевший, але гарний) :?: :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 00:10

Або таку зразу здавати! За скільки?

Зображення
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1580474/
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 02:17

Долярчик
Підпишіться в фейсбуці в группу (оренда хат без маклерят) чи іншу і зможете моніторити ціну.
Вказані вами обєкти думаю на моменті можна здати від 3,5к (за найгірший) і до 5к за найкращий.
Також зверніть увагу, що всюди ЦО і якщо субсидії не має комуналка буде відлякувати орендарів
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:41

  Львівський БатяР написав:Долярчик
Підпишіться в фейсбуці в группу (оренда хат без маклерят) чи іншу і зможете моніторити ціну.
Вказані вами обєкти думаю на моменті можна здати від 3,5к (за найгірший) і до 5к за найкращий.
Також зверніть увагу, що всюди ЦО і якщо субсидії не має комуналка буде відлякувати орендарів

Так ЦО і мене відлякує, як інвестора :D

А ціни - сумні Ви вказали(думаю, це ви з майбутнім ремонтом врахували? ) - і те, що локація тих об'єктів досить НЕ погана, - все одно 3,5-5К? :roll:
Я думав 5-8К :roll:
Наприклад, в новобудові - однозначно з ремонтом має бути 7-8К :?: (тимчасову корону до уваги не беремо)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:25

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Долярчик
Підпишіться в фейсбуці в группу (оренда хат без маклерят) чи іншу і зможете моніторити ціну.
Вказані вами обєкти думаю на моменті можна здати від 3,5к (за найгірший) і до 5к за найкращий.
Також зверніть увагу, що всюди ЦО і якщо субсидії не має комуналка буде відлякувати орендарів

Так ЦО і мене відлякує, як інвестора :D

А ціни - сумні Ви вказали(думаю, це ви з майбутнім ремонтом врахували? ) - і те, що локація тих об'єктів досить НЕ погана, - все одно 3,5-5К? :roll:
Я думав 5-8К :roll:
Наприклад, в новобудові - однозначно з ремонтом має бути 7-8К :?: (тимчасову корону до уваги не беремо)

Долярчик , я свою двушку доробляю без энтузізізму.Одна справа здати її за 7-7,5кг, інша за 5-6кг
Навіть меблі не буду міняти-совок 80-х.
Bolt
 
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