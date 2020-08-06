Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну і так далі.... - ви мене хоч по цінах зорієнтуйте, за що можна їх здавати, зробивши "ремонт під оренду"(дешевший, але гарний)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик Підпишіться в фейсбуці в группу (оренда хат без маклерят) чи іншу і зможете моніторити ціну. Вказані вами обєкти думаю на моменті можна здати від 3,5к (за найгірший) і до 5к за найкращий. Також зверніть увагу, що всюди ЦО і якщо субсидії не має комуналка буде відлякувати орендарів
Львівський БатяР написав:Долярчик Підпишіться в фейсбуці в группу (оренда хат без маклерят) чи іншу і зможете моніторити ціну. Вказані вами обєкти думаю на моменті можна здати від 3,5к (за найгірший) і до 5к за найкращий. Також зверніть увагу, що всюди ЦО і якщо субсидії не має комуналка буде відлякувати орендарів
Так ЦО і мене відлякує, як інвестора
А ціни - сумні Ви вказали(думаю, це ви з майбутнім ремонтом врахували? ) - і те, що локація тих об'єктів досить НЕ погана, - все одно 3,5-5К? Я думав 5-8К Наприклад, в новобудові - однозначно з ремонтом має бути 7-8К (тимчасову корону до уваги не беремо)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Львівський БатяР написав:Долярчик Підпишіться в фейсбуці в группу (оренда хат без маклерят) чи іншу і зможете моніторити ціну. Вказані вами обєкти думаю на моменті можна здати від 3,5к (за найгірший) і до 5к за найкращий. Також зверніть увагу, що всюди ЦО і якщо субсидії не має комуналка буде відлякувати орендарів
Так ЦО і мене відлякує, як інвестора
А ціни - сумні Ви вказали(думаю, це ви з майбутнім ремонтом врахували? ) - і те, що локація тих об'єктів досить НЕ погана, - все одно 3,5-5К? Я думав 5-8К Наприклад, в новобудові - однозначно з ремонтом має бути 7-8К (тимчасову корону до уваги не беремо)
Долярчик , я свою двушку доробляю без энтузізізму.Одна справа здати її за 7-7,5кг, інша за 5-6кг Навіть меблі не буду міняти-совок 80-х.
Bolt написав:Долярчик , я свою двушку доробляю без энтузізізму.Одна справа здати її за 7-7,5кг, інша за 5-6кг Навіть меблі не буду міняти-совок 80-х.
Так може якраз вартує гарні нові(але дешеві) меблі поставити і свіжий ремонт - і здавати пА7-8К/міс, чим зі старьом за 4-5? (якщо локація нормальна)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!