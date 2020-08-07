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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А тут взагалі, тільки дизайн підправити/правильні картинки повісити - і можна здавати!
За скільки така б пішла?
Зображення
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1786890/
Аналогічно і тут
Зображення
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1966976/
Чи то краще в новобудові? (якщо вона здана) - за скільки її можна здавати, зробивши ремонт?
Зображення
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1898706/
Чи оця - вже точно здана!
Її за скільки можна здавати?
Зображення
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1970025/

Ну і так далі.... - ви мене хоч по цінах зорієнтуйте, за що можна їх здавати, зробивши "ремонт під оренду"(дешевший, але гарний) :?: :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 00:10

Або таку зразу здавати! За скільки?

Зображення
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1580474/
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 02:17

Долярчик
Підпишіться в фейсбуці в группу (оренда хат без маклерят) чи іншу і зможете моніторити ціну.
Вказані вами обєкти думаю на моменті можна здати від 3,5к (за найгірший) і до 5к за найкращий.
Також зверніть увагу, що всюди ЦО і якщо субсидії не має комуналка буде відлякувати орендарів
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:41

  Львівський БатяР написав:Долярчик
Підпишіться в фейсбуці в группу (оренда хат без маклерят) чи іншу і зможете моніторити ціну.
Вказані вами обєкти думаю на моменті можна здати від 3,5к (за найгірший) і до 5к за найкращий.
Також зверніть увагу, що всюди ЦО і якщо субсидії не має комуналка буде відлякувати орендарів

Так ЦО і мене відлякує, як інвестора :D

А ціни - сумні Ви вказали(думаю, це ви з майбутнім ремонтом врахували? ) - і те, що локація тих об'єктів досить НЕ погана, - все одно 3,5-5К? :roll:
Я думав 5-8К :roll:
Наприклад, в новобудові - однозначно з ремонтом має бути 7-8К :?: (тимчасову корону до уваги не беремо)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:25

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Долярчик
Підпишіться в фейсбуці в группу (оренда хат без маклерят) чи іншу і зможете моніторити ціну.
Вказані вами обєкти думаю на моменті можна здати від 3,5к (за найгірший) і до 5к за найкращий.
Також зверніть увагу, що всюди ЦО і якщо субсидії не має комуналка буде відлякувати орендарів

Так ЦО і мене відлякує, як інвестора :D

А ціни - сумні Ви вказали(думаю, це ви з майбутнім ремонтом врахували? ) - і те, що локація тих об'єктів досить НЕ погана, - все одно 3,5-5К? :roll:
Я думав 5-8К :roll:
Наприклад, в новобудові - однозначно з ремонтом має бути 7-8К :?: (тимчасову корону до уваги не беремо)

Долярчик , я свою двушку доробляю без энтузізізму.Одна справа здати її за 7-7,5кг, інша за 5-6кг
Навіть меблі не буду міняти-совок 80-х.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Долярчик , я свою двушку доробляю без энтузізізму.Одна справа здати її за 7-7,5кг, інша за 5-6кг
Навіть меблі не буду міняти-совок 80-х.

Так може якраз вартує гарні нові(але дешеві) меблі поставити і свіжий ремонт - і здавати пА7-8К/міс, чим зі старьом за 4-5?
(якщо локація нормальна)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:19

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Долярчик , я свою двушку доробляю без энтузізізму.Одна справа здати її за 7-7,5кг, інша за 5-6кг
Навіть меблі не буду міняти-совок 80-х.

Так може якраз вартує гарні нові(але дешеві) меблі поставити і свіжий ремонт - і здавати пА7-8К/міс, чим зі старьом за 4-5?
(якщо локація нормальна)

Свіжі нові меблі на двушку це десь 40-50к.Поміняю сам мінімум, тещо в поганому стані.Та один диван-не пасує з під двох небіжчиків пхати .Кухню роблю під замовлення , десь 10-11к.Техніку всю поміняв в хаті в себе.Туди стару скіну(відносно 8р.)все Самсунг.А там, якщо будуть норм квартиранти ,помалу поміняю меблі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:34

Bolt
То яка локація і за скільки плануєте здавати з "мінімальним оновленням"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:30

  Долярчик написав:Bolt
То яка локація і за скільки плануєте здавати з "мінімальним оновленням"?

Між,, Океаном,, та,, Оселею зла,, Бойчука., Буду пробувати 7, але не меньше 6,5.Але мінімальне оновлення тільки стосовно меблів, столярка, ванна, унітаз міняні. Десь до 40м плиткі вкинув. Замінив все, що потребує багато роботи і часу. При наявності бабла мебель замінюється на раз-два.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:40

Львівщина увійшла в п'ятірку найбільших забудовників в Украї

Серед регіонів України за обсягами будівництва Львівська область посіла 5-е місце. За обсягом прийнятого житла Львівщина посіла 2-е місце серед регіонів України.

Будівельна галузь Львівщини створює 3,1% у валовій доданій вартості області, поінформувало DailyLviv головне управління статистики Львівської області. П’ятий рік поспіль спостерігається позитивна динаміка нарощування обсягів робіт, виконаних будівельниками області.

У 2019 році підприємства області виробили будівельної продукції на 11 млрд.грн, що порівняно з попереднім роком більше на 23,3%. Серед регіонів України за обсягами будівництва Львівська область посіла 5-е місце. У І півріччі 2020 року допущено спад на 0,8%.

У структурі будівельної продукції у 2019 році 39% припало на будівництво інженерних споруд, 37% - на нежитлові будівлі, чверть - на житлові будинки.

Середньооблікова кількість штатних працівників у будівництві у І півріччі 2020 року становила 16,4 тис.осіб, або 3,4% від усіх працюючих. Середньомісячна номінальна заробітна плата будівельників становила 9126 грн, що на 9,9% більше порівняно з I півріччям 2019 року, проте була на 5,4% меншою ніж у середньому в області.

Три роки поспіль в області зростають обсяги введення в експлуатацію житла, а минулого року обсяг прийняття був найбільшим за роки незалежності.

У 2019 році прийнято в експлуатацію 1292,2 тис. м2 загальної площі нового житла, що на 44% більше порівняно з попереднім роком та у 2,1 раза - порівняно з 2010 роком.

За обсягом прийнятого житла Львівщина посіла 2-е місце серед регіонів України.
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