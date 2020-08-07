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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 08 сер, 2020 12:31
Bolt написав:
Між,, Океаном,, та,, Оселею зла,, Бойчука., Буду пробувати 7, але не меньше 6,5.Але мінімальне оновлення тільки стосовно меблів, столярка, ванна, унітаз міняні. Десь до 40м плиткі вкинув. Замінив все, що потребує багато роботи і часу. При наявності бабла мебель замінюється на раз-два.
Ну і нормально(мабуть)
А скільки ~ коштує аналогічна квартира Вашої по оголошеннях?
800-900тис.грн?
Чи лям?(бо трохи з ремонтом/столяркою)
Чому питаю? Бо, кажуть - "нащо брати на котловані і чекати ще рік-півтора до першої здачі, якщо можна взяти вторинку і зразу здавати" А тепер відповідаю ВСІМ!
Мене стримує ЦО!
Краще(далі розкриваю "план Долярчика") взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад, однуху в нормальній локації за 750Кгрн!
Далі >>> 250Кгрн - перший внесок + 50Кгрн всякі страхівки/послуги нотаріуса і т. п. >>> 500Кгрн - іпотечний кредит, де місячний платіж складає ~7Кгрн/міс. на 15р(один банк так мені порахував, і на 20р ~ 6 600Кгрн/міс.)
>>> рік чекаємо/сплачуємо 7К/міс до здачі будинку >>> далі, витягуємо з загашника
подушку безпеки 150К і робимо своїми руками ремонт "під оренду" з меблями, або ще +100К і роблять, майже все, майстри) Підсумок: 250 + 50 + 105(платіж по іпотеці за рік до здачі будинку + 3міс ремонт) + 250(ремонт з майстрами) = 655Кгрн
Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн! Все!
Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.
Тобто, по факту, маємо квартиру в новобудові з ІО за 700Кгрн з ремонтом! Де, в нормальній локації, можна купити за такий цінник, квартиру в новобудові З РЕМОНТОМ???!
А іпотеку, можна потім(як трохи/чи дуже знеціниться гривня) погасити достроково!
ДумайТЕ!
ПідказуйТЕ свої думки!
ВказуйТЕ мені на мої помилки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 08 сер, 2020 13:46
Долярчик написав: Bolt написав:
Між,, Океаном,, та,, Оселею зла,, Бойчука., Буду пробувати 7, але не меньше 6,5.Але мінімальне оновлення тільки стосовно меблів, столярка, ванна, унітаз міняні. Десь до 40м плиткі вкинув. Замінив все, що потребує багато роботи і часу. При наявності бабла мебель замінюється на раз-два.
Ну і нормально(мабуть)
А скільки ~ коштує аналогічна квартира Вашої по оголошеннях?
800-900тис.грн?
Чи лям?(бо трохи з ремонтом/столяркою)
Чому питаю? Бо, кажуть - "нащо брати на котловані і чекати ще рік-півтора до першої здачі, якщо можна взяти вторинку і зразу здавати" А тепер відповідаю ВСІМ!
Мене стримує ЦО!
Краще(далі розкриваю "план Долярчика") взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад, однуху в нормальній локації за 750Кгрн!
Далі >>> 250Кгрн - перший внесок + 50Кгрн всякі страхівки/послуги нотаріуса і т. п. >>> 500Кгрн - іпотечний кредит, де місячний платіж складає ~7Кгрн/міс. на 15р(один банк так мені порахував, і на 20р ~ 6 600Кгрн/міс.)
>>> рік чекаємо/сплачуємо 7К/міс до здачі будинку >>> далі, витягуємо з загашника
подушку безпеки 150К і робимо своїми руками ремонт "під оренду" з меблями, або ще +100К і роблять, майже все, майстри) Підсумок: 250 + 50 + 105(платіж по іпотеці за рік до здачі будинку + 3міс ремонт) + 250(ремонт з майстрами) = 655Кгрн
Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн! Все!
Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.
Тобто, по факту, маємо квартиру в новобудові з ІО за 700Кгрн з ремонтом! Де, в нормальній локації, можна купити за такий цінник, квартиру в новобудові З РЕМОНТОМ???!
А іпотеку, можна потім(як трохи/чи дуже знеціниться гривня) погасити достроково!
ДумайТЕ!
ПідказуйТЕ свої думки!
ВказуйТЕ мені на мої помилки!
Хз скільки коштує, це спадок.Судячи, що коли зняв стару шпаклівку на одній з стінових плит було написано фарбою рік побудови 71.На одній плиті було чорною фарбою написано ,,брак'' о_0
Наскільки я зрозумів , що він полягав в тому , що на плиті були бугри до 7-8мм .Щоб вирівняти тре пів тони щпаклівки, або як роблять хлопці в програмах типу ремонт за 100годин.Навалити ляпухи , а згори гірсокартон—пофіг, що -3см від розміру.Я болгаркою з кругом по бетону їх максимально зішліфовував.Потім шпаклівка.В кухні випустили кусок плити в куті , для вирівнювання накидали в три шари штукатурки.Збив той кут вдалося кухню зробити десь на 20 мм довше.
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Bolt
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Додано: Суб 08 сер, 2020 16:11
Долярчик, название банка можете сказать?
Ещё интересно, они реально кредитуют или только считают?
Вам бы дали кредит?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 08 сер, 2020 18:32
Вкладчик1234 написав:Долярчик,
название банка можете сказать?
Ещё интересно, они реально кредитуют или только считают?
Вам бы дали кредит?
Банк-Львів. Вони мені зателефонували, щоб нав'язати споживчий кредит, а я їх розкрутив на ту інформацію, яка була мені цікавою
А чи дадуть? Це вже я дізнаюсь в кінці осені, як буду оббивати пороги з конкретними питаннями по іпотеці, як мінімум, 4-х банків!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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