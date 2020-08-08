Горячка - тот ещё источник. Там девочки и мальчики не всегда знают разницу между кредитом и депозитом.
Да и приват - слишком хитропопый. Там капканы будут на каждом шагу. Даже если и выдадут (что не факт) - эф.ставка будет не ниже 20% годовых, имхо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:04
Горячка - тот ещё источник. Там девочки и мальчики не всегда знают разницу между кредитом и депозитом.
Да и приват - слишком хитропопый. Там капканы будут на каждом шагу. Даже если и выдадут (что не факт) - эф.ставка будет не ниже 20% годовых, имхо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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