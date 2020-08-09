Горячка - тот ещё источник. Там девочки и мальчики не всегда знают разницу между кредитом и депозитом.
Да и приват - слишком хитропопый. Там капканы будут на каждом шагу. Даже если и выдадут (что не факт) - эф.ставка будет не ниже 20% годовых, имхо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:04
Горячка - тот ещё источник. Там девочки и мальчики не всегда знают разницу между кредитом и депозитом.
Да и приват - слишком хитропопый. Там капканы будут на каждом шагу. Даже если и выдадут (что не факт) - эф.ставка будет не ниже 20% годовых, имхо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:13
Думаю, что Долярчику нужно смотреть в сторону "партнёрских" ипотек
Варианты "с улицы" - будут "заряжены" по цене, и по процедурам
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:39
Навіть якщо знайдете банк, згідно нашого законодавства на здачу в оренду цієї квартири потрібно буде в нього взяти згоду!
Позаочі кажуть, що банки згоду дають не охоче, оскільки у випадку шухера в них зявляєть зайвий головняк з орендарями, які нпр можуть не захотіти зїзжати...
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:33
Як на мене то Долярчику треба пройти курс економіки, бо його арифметика в даному питанні знаходиться за її межами. Покласти гроші на депо під 12% і в той же час взяти кредит під 20% для інвестиції це щось!
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
І це я знаю!
Але, наскільки чув, то власник просто не повідомляє банк, що квартира здається в оренду.
Навіть, якщо раптом хтось прийшов з банку перевірити, то мої орендарі будуть казати, що вони мої родичі і приїхали на деякий час пожити.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:42
Ну, по-перше - не під 20%, а під 14,9(а поки дійде до справи, то може і 12,чи 10%буде)
А по-друге, на депо буде лише ПОДУШКА БЕЗПЕКИ, яка пізніше перетвориться на "гроші на ремонт"!
Чи Ви пропонуєте ВСЕ закинути на перший внесок і жити, сплачуючи іпотеку, без ЖОДНИХ накопичень? З голою ж.?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:49
Ваш варіат вимагає щоб все було і деально! А це тонкий лід.
Посудіть самі - ваш орендарь має бути готовим заплатити ціну вище ринку, при цьому в нього не буде договору оренди бо йоому потрібно буде всім казати, що він родич який жмве тут тимчасово, що фактично робить його особою на пташиних правах.
Крім того всього орендар ще має бути дуже порядною лбдиною і не вибивати знижки у Долярчика за мовчання бо банк напевно, що передбачить в договорі штрафи і пені на випадок якщо такі як Долярчик вирішать потихому його дурити.
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