Горячка - тот ещё источник. Там девочки и мальчики не всегда знают разницу между кредитом и депозитом.
Да и приват - слишком хитропопый. Там капканы будут на каждом шагу. Даже если и выдадут (что не факт) - эф.ставка будет не ниже 20% годовых, имхо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:04
Горячка - тот ещё источник. Там девочки и мальчики не всегда знают разницу между кредитом и депозитом.
Да и приват - слишком хитропопый. Там капканы будут на каждом шагу. Даже если и выдадут (что не факт) - эф.ставка будет не ниже 20% годовых, имхо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:13
Думаю, что Долярчику нужно смотреть в сторону "партнёрских" ипотек
Варианты "с улицы" - будут "заряжены" по цене, и по процедурам
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:39
Навіть якщо знайдете банк, згідно нашого законодавства на здачу в оренду цієї квартири потрібно буде в нього взяти згоду!
Позаочі кажуть, що банки згоду дають не охоче, оскільки у випадку шухера в них зявляєть зайвий головняк з орендарями, які нпр можуть не захотіти зїзжати...
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:33
Як на мене то Долярчику треба пройти курс економіки, бо його арифметика в даному питанні знаходиться за її межами. Покласти гроші на депо під 12% і в той же час взяти кредит під 20% для інвестиції це щось!
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
І це я знаю!
Але, наскільки чув, то власник просто не повідомляє банк, що квартира здається в оренду.
Навіть, якщо раптом хтось прийшов з банку перевірити, то мої орендарі будуть казати, що вони мої родичі і приїхали на деякий час пожити.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:42
Ну, по-перше - не під 20%, а під 14,9(а поки дійде до справи, то може і 12,чи 10%буде)
А по-друге, на депо буде лише ПОДУШКА БЕЗПЕКИ, яка пізніше перетвориться на "гроші на ремонт"!
Чи Ви пропонуєте ВСЕ закинути на перший внесок і жити, сплачуючи іпотеку, без ЖОДНИХ накопичень? З голою ж.?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:49
Ваш варіат вимагає щоб все було і деально! А це тонкий лід.
Посудіть самі - ваш орендарь має бути готовим заплатити ціну вище ринку, при цьому в нього не буде договору оренди бо йоому потрібно буде всім казати, що він родич який жмве тут тимчасово, що фактично робить його особою на пташиних правах.
Крім того всього орендар ще має бути дуже порядною людиною і не вибивати знижки у Долярчика за мовчання бо банк напевно, що передбачить в договорі штрафи і пені на випадок якщо такі як Долярчик вирішать потихому його дурити.
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Нед 09 сер, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 сер, 2020 23:12
по перше, значить у Вас буде -4% а не -8%, але всеодно МІНУС. Але думаю, що коли порахувати всі витрати по іпотеці, страховку, нотаріус, % за обслуговування, то моя цифра буде більш правдоподібна.
Нпр. Якщо страховка 50к гр/рік то на на 500к гр іпотеки це ще 10% мінус, тобто іпотека Вам фактично обійдеться 14,9+10=-24,9%, ітд.,додаючи всі витрати Ви отримаєте у скільки реально Вам все обійдеться.
Коли % по кредиту вниз то і % по депо в низ.
Я вам ніц не пропоную бо то невдячна справа, просто говорю що ваша ідея одразу приносить Вам мінус. Цей мінус великий, просто тре взяти всі уммови і порахувати скільки Ви переплатите. Одна страховка забере у Вас 7 місяців орренди яку ше треба мати. Іпотека мабуть буде більше вигідна людям, що знімають житло для себе і гроші які витрачають на оренду хочуть перекинути на закриття іпотекм власного житла. Після закриття іпотеки квартира залишається у них.
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:05
За крок до перевороту думок! ©
Чому вище, якщо 7 тис. в новобудові в нормальній локації з свіженьким ремонтом - то ще й дешево!
Чому не буде договору?
Все буде!
Просто всім довкола сусідам і хто б його не запитав - буде ляпати язиком, що мій родич, приїхав з Луганську, чи з НАШОГО Криму! !
Так - 4% буде лише ~ рік і 3міс. і то на відносно невелику суму!
А далі - ВСЕ покривають орендарі!
Значно менше!!! Наприклад в приваті пише 3 775грн/рік страхування нерухомості і 2 520грн/рік страхування життя!
Так от я і взяв ВСІ умови і порахував, що потрібно ~ 1,5р часу і 700Кгрн максимум!
Або ще так - уявіть, що вам пропонують підписати угоду, де зобов'язуються віддати вам квартиру з ремонтом в нормальній локації за 700Кгрн через 1,5р!
Де такі ціни є зараз на новобуди з ремонтом НЕ в дупі Рясного/Винник/Вульок/Лівандівки? (і навряд чи на стільки подешевіють)
ДумайТЕ!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 10 сер, 2020 11:27, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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