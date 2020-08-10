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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 533534535536
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:04

  Долярчик написав:Вже сам дізнавсь(на гарячці привату), що недобудоване житло не кридитують((
Але, якщо в заставу внести свою, де зараз проживаю - то кредитують! :)

Горячка - тот ещё источник. Там девочки и мальчики не всегда знают разницу между кредитом и депозитом.

Да и приват - слишком хитропопый. Там капканы будут на каждом шагу. Даже если и выдадут (что не факт) - эф.ставка будет не ниже 20% годовых, имхо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:13

Думаю, что Долярчику нужно смотреть в сторону "партнёрских" ипотек

Варианты "с улицы" - будут "заряжены" по цене, и по процедурам
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:39

  Долярчик написав:
  Diego написав:
  lejko_vit написав:И главный вопрос - даст ли банк долярчики на покупку воздуха?


тільки здане в екпл житло

Це 100% інформація? По всіх банках так?(я теж таке чув, але чи це правда? ) :wink:

Але!
Якщо думаєте, що отак легко Долярчика зупинити "на старті", то помиляєтесь!

В мене ще є план "бе" :mrgreen: і план "це" :mrgreen:
1) Можна знайти забудовника, який співпрацює з банком!(ну чи навпаки)
2) Піти "вабанк" і закласти під заставу свою квіточку в Авалоні! :mrgreen:
А що?
Ризикувати я вмію - доказано пірамідою бі-ту-бі! :mrgreen:


Навіть якщо знайдете банк, згідно нашого законодавства на здачу в оренду цієї квартири потрібно буде в нього взяти згоду!
Позаочі кажуть, що банки згоду дають не охоче, оскільки у випадку шухера в них зявляєть зайвий головняк з орендарями, які нпр можуть не захотіти зїзжати...
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:33

  Вкладчик1234 написав:Думаю, что Долярчику нужно смотреть в сторону "партнёрских" ипотек

Варианты "с улицы" - будут "заряжены" по цене, и по процедурам


Як на мене то Долярчику треба пройти курс економіки, бо його арифметика в даному питанні знаходиться за її межами. Покласти гроші на депо під 12% і в той же час взяти кредит під 20% для інвестиції це щось!
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:Навіть якщо знайдете банк, згідно нашого законодавства на здачу в оренду цієї квартири потрібно буде в нього взяти згоду!
Позаочі кажуть, що банки згоду дають не охоче, оскільки у випадку шухера в них зявляєть зайвий головняк з орендарями, які нпр можуть не захотіти зїзжати...

І це я знаю!
Але, наскільки чув, то власник просто не повідомляє банк, що квартира здається в оренду. :)
Навіть, якщо раптом хтось прийшов з банку перевірити, то мої орендарі будуть казати, що вони мої родичі і приїхали на деякий час пожити. :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:42

  Львівський БатяР написав:
  Вкладчик1234 написав:Думаю, что Долярчику нужно смотреть в сторону "партнёрских" ипотек

Варианты "с улицы" - будут "заряжены" по цене, и по процедурам


Як на мене то Долярчику треба пройти курс економіки, бо його арифметика в даному питанні знаходиться за її межами. Покласти гроші на депо під 12% і в той же час взяти кредит під 20% для інвестиції це щось!

Ну, по-перше - не під 20%, а під 14,9(а поки дійде до справи, то може і 12,чи 10%буде) :mrgreen:
А по-друге, на депо буде лише ПОДУШКА БЕЗПЕКИ, яка пізніше перетвориться на "гроші на ремонт"!
Чи Ви пропонуєте ВСЕ закинути на перший внесок і жити, сплачуючи іпотеку, без ЖОДНИХ накопичень? З голою ж.? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:49

Ваш варіат вимагає щоб все було і деально! А це тонкий лід.
Посудіть самі - ваш орендарь має бути готовим заплатити ціну вище ринку, при цьому в нього не буде договору оренди бо йоому потрібно буде всім казати, що він родич який жмве тут тимчасово, що фактично робить його особою на пташиних правах.
Крім того всього орендар ще має бути дуже порядною людиною і не вибивати знижки у Долярчика за мовчання бо банк напевно, що передбачить в договорі штрафи і пені на випадок якщо такі як Долярчик вирішать потихому його дурити.
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Нед 09 сер, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:12

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:
  Вкладчик1234 написав:Думаю, что Долярчику нужно смотреть в сторону "партнёрских" ипотек

Варианты "с улицы" - будут "заряжены" по цене, и по процедурам


Як на мене то Долярчику треба пройти курс економіки, бо його арифметика в даному питанні знаходиться за її межами. Покласти гроші на депо під 12% і в той же час взяти кредит під 20% для інвестиції це щось!

Ну, по-перше - не під 20%, а під 14,9(а поки дійде до справи, то може і 12,чи 10%буде) :mrgreen:
А по-друге, на депо буде лише ПОДУШКА БЕЗПЕКИ, яка пізніше перетвориться на "гроші на ремонт"!
Чи Ви пропонуєте ВСЕ закинути на перший внесок і жити, сплачуючи іпотеку, без ЖОДНИХ накопичень? З голою ж.? :shock:


по перше, значить у Вас буде -4% а не -8%, але всеодно МІНУС. Але думаю, що коли порахувати всі витрати по іпотеці, страховку, нотаріус, % за обслуговування, то моя цифра буде більш правдоподібна.
Нпр. Якщо страховка 50к гр/рік то на на 500к гр іпотеки це ще 10% мінус, тобто іпотека Вам фактично обійдеться 14,9+10=-24,9%, ітд.,додаючи всі витрати Ви отримаєте у скільки реально Вам все обійдеться.
Коли % по кредиту вниз то і % по депо в низ.

Я вам ніц не пропоную бо то невдячна справа, просто говорю що ваша ідея одразу приносить Вам мінус. Цей мінус великий, просто тре взяти всі уммови і порахувати скільки Ви переплатите. Одна страховка забере у Вас 7 місяців орренди яку ше треба мати. Іпотека мабуть буде більше вигідна людям, що знімають житло для себе і гроші які витрачають на оренду хочуть перекинути на закриття іпотекм власного житла. Після закриття іпотеки квартира залишається у них.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:05

За крок до перевороту думок! ©

  Львівський БатяР написав:ваш орендарь має бути готовим заплатити ціну вище ринку

Чому вище, якщо 7 тис. в новобудові в нормальній локації з свіженьким ремонтом - то ще й дешево!
  Львівський БатяР написав:при цьому в нього не буде договору оренди бо йоому потрібно буде всім казати, що він родич який жмве тут тимчасово, що фактично робить його особою на пташиних правах.

Чому не буде договору?
Все буде!
Просто всім довкола сусідам і хто б його не запитав - буде ляпати язиком, що мій родич, приїхав з Луганську, чи з НАШОГО Криму! :) !
  Львівський БатяР написав:по перше, значить у Вас буде -4% а не -8%, але всеодно МІНУС

Так - 4% буде лише ~ рік і 3міс. і то на відносно невелику суму!
А далі - ВСЕ покривають орендарі!
  Львівський БатяР написав:думаю, що коли порахувати всі витрати по іпотеці, страховку, нотаріус, % за обслуговування, то моя цифра буде більш правдоподібна.
Нпр. Якщо страховка 50к гр/рік

Значно менше!!! Наприклад в приваті пише 3 775грн/рік страхування нерухомості і 2 520грн/рік страхування життя!
  Львівський БатяР написав:Я вам ніц не пропоную бо то невдячна справа, просто говорю що ваша ідея одразу приносить Вам мінус. Цей мінус великий, просто тре взяти всі уммови і порахувати скільки Ви переплатите

Так от я і взяв ВСІ умови і порахував, що потрібно ~ 1,5р часу і 700Кгрн максимум!

Або ще так - уявіть, що вам пропонують підписати угоду, де зобов'язуються віддати вам квартиру з ремонтом в нормальній локації за 700Кгрн через 1,5р!

Де такі ціни є зараз на новобуди з ремонтом НЕ в дупі Рясного/Винник/Вульок/Лівандівки? (і навряд чи на стільки подешевіють)

ДумайТЕ! :D
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Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 10 сер, 2020 11:27, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 00:34

Долярчик
Тут питання таке.. На ринку іде по 5к, ви хочете по 7к. Може, щось змінеться на краще, може в гірше.. На моменті по 5к здасьте швидко по 7к можете прочекати 3и місяці і вийти на ті самі 5к по року.

1,5 роки вам цікавіше як писали вище брати розтермінування у забудовника. Там або не буде %, або вони будуть нижче за іпотечні
Львівський БатяР
 
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