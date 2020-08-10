RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами?

Не, там UIRD 12M +3% (это действующя ставка на депо на 12М + 3%)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6087
З нами з: 20.01.15
Подякував: 383 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:57

Правила Кіосаки на укр-ринок важко "натягнути")))

  Львівський БатяР написав:На ринку іде по 5к, ви хочете по 7к. Може, щось змінеться на краще, може в гірше.. На моменті по 5к здасьте швидко по 7к можете прочекати 3и місяці і вийти на ті самі 5к по року.

Тицьніть мене носом в оголошення, де в нормальній локації - Підголоско, Лівандовка, Рясне, Винники, Вульки, Щурата і інші #дуписвіту в це не входять :) ) в новобудові з новеньким ремонтом і ПЕРША здача - ціна 5К???
  Львівський БатяР написав:У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами?

Там є декілька варіантів:
1) Перший рік 14,9% - далі "плаваюча" ставка UIRD +3% що на моменті = ~ 15%
2) ПЕРШИЙ рік, взагалі, 9,9%! - а наступні UIRD+4% - тобто буде ~ 16%
  Львівський БатяР написав:1,5 роки вам цікавіше як писали вище брати розтермінування у забудовника. Там або не буде %, або вони будуть нижче за іпотечні

Так, це було б найкраше, - але ще не знаходжу такого в нормальній локації і щоб більше року давали розтермінування.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8410
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 534535536537
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1005 115765
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 15:50
change_pm
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 724, 725, 726
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
7251 845341
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 23:43
flyman
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4269
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (700)
11.08.2020 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.