Не, там UIRD 12M +3% (это действующя ставка на депо на 12М + 3%)
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:57
Правила Кіосаки на укр-ринок важко "натягнути")))
Тицьніть мене носом в оголошення, де в нормальній локації - Підголоско, Лівандовка, Рясне, Винники, Вульки, Щурата і інші #дуписвіту в це не входять ) в новобудові з новеньким ремонтом і ПЕРША здача - ціна 5К???
Там є декілька варіантів:
1) Перший рік 14,9% - далі "плаваюча" ставка UIRD +3% що на моменті = ~ 15%
2) ПЕРШИЙ рік, взагалі, 9,9%! - а наступні UIRD+4% - тобто буде ~ 16%
Так, це було б найкраше, - але ще не знаходжу такого в нормальній локації і щоб більше року давали розтермінування.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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