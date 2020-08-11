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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами?

Не, там UIRD 12M +3% (это действующя ставка на депо на 12М + 3%)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:57

Правила Кіосаки на укр-ринок важко "натягнути")))

  Львівський БатяР написав:На ринку іде по 5к, ви хочете по 7к. Може, щось змінеться на краще, може в гірше.. На моменті по 5к здасьте швидко по 7к можете прочекати 3и місяці і вийти на ті самі 5к по року.

Тицьніть мене носом в оголошення, де в нормальній локації - Підголоско, Лівандовка, Рясне, Винники, Вульки, Щурата і інші #дуписвіту в це не входять :) ) в новобудові з новеньким ремонтом і ПЕРША здача - ціна 5К???
  Львівський БатяР написав:У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами?

Там є декілька варіантів:
1) Перший рік 14,9% - далі "плаваюча" ставка UIRD +3% що на моменті = ~ 15%
2) ПЕРШИЙ рік, взагалі, 9,9%! - а наступні UIRD+4% - тобто буде ~ 16%
  Львівський БатяР написав:1,5 роки вам цікавіше як писали вище брати розтермінування у забудовника. Там або не буде %, або вони будуть нижче за іпотечні

Так, це було б найкраше, - але ще не знаходжу такого в нормальній локації і щоб більше року давали розтермінування.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:32

У липні заступнику міського голови Львова Сергію Бабаку нарахували 194 тис грн зарплати

У липні цього року заступниці міського голови з гуманітарних питань Галині Слічній нарахували 93 008,22 грн заробітної плати.

У липні Андрію Москаленку нарахували 154 тис грн зарплати, з якої 73 тис грн становила допомога на оздоровлення.

Передвиборча наливайка Садового

У Львові встановлять 5 питних фонтанів вартістю майже 600 тисяч гривень.
Громадські активісти та депутати переконані, що після невдачі зі встановленням у приміщенні Львівської міськради душової за 730 тисяч гривень для чиновників-велосипедистів, ця ініціатива є достатньо невчасною (хоча й має право на життя).
https://varianty.lviv.ua/74385-peredvyb ... a-sadovoho
"Коли майже сто вулиць у Львові не мають каналізації, то витрачати гроші на питні фонтанчики – не зовсім раціонально. Крім того, у нас завжди є актуальне питання кредитів. Нам ніколи не оприлюднюють повної суми кредитів, які набрала Львівська міська рада та комунальні підприємства, і які треба повертати. Якщо ми витрачаємо такі кошти, то чи є вони у нас? Враження таке, що ми перед виборами робимо імітацію дуже крутої господарки, мовляв, маємо гроші навіть на фонтанчики. А реально у громади борги просто зашкалюють. Як на мене, такі рішення не зовсім адекватні"
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:26

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:На ринку іде по 5к, ви хочете по 7к. Може, щось змінеться на краще, може в гірше.. На моменті по 5к здасьте швидко по 7к можете прочекати 3и місяці і вийти на ті самі 5к по року.

Тицьніть мене носом в оголошення, де в нормальній локації - Підголоско, Лівандовка, Рясне, Винники, Вульки, Щурата і інші #дуписвіту в це не входять :) ) в новобудові з новеньким ремонтом і ПЕРША здача - ціна 5К???
  Львівський БатяР написав:У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами?

Там є декілька варіантів:
1) Перший рік 14,9% - далі "плаваюча" ставка UIRD +3% що на моменті = ~ 15%
2) ПЕРШИЙ рік, взагалі, 9,9%! - а наступні UIRD+4% - тобто буде ~ 16%
  Львівський БатяР написав:1,5 роки вам цікавіше як писали вище брати розтермінування у забудовника. Там або не буде %, або вони будуть нижче за іпотечні

Так, це було б найкраше, - але ще не знаходжу такого в нормальній локації і щоб більше року давали розтермінування.


По 7-8к гр варіантів купа, згодні? По 5-6 треба шукати бо вони швидко здаються. Нафіга воно мені треба, за дурно? люди за таке гроші отримують! Підпишіться на фейсбуці на кілька груп по оренді і будете мати свіжу інфо. Ще місяць назад знайомі рила казали такі ціни. Можливо!!! Припускаю, що на новинах того, що навчальному сезону бути, студент почали пошуки і щось таки змінилось...

2) я чесно не розумію, ви що справді готові відслюнявити 75к (% по іпо) + нотаріус+страховки і всяка фігня маже 100к В РІК? Як писав вище 20% набігає!
Ви в курсі шо там ше тіло тре закривати?
Нє, ну якщо можливість є і 100к вам не великі гроші.... І терпцю не має почекати 1,5 роки, то ниряйте!!!
Просто кількома сторінками раніше Ви йойкали і казали, шо з/п менеджера в 15к то великі гроші, щоб отримати які Вам власнику магазину треба треба місяць день в день гарувати! А ваша дружина вчителька більше 8к не отримує.
Мені просто математика не грає, як сімя маючи приблизно 350к доходу в рік, +25к дохід з депо, розом 375, може виплатити 325к/рік (тіла) і біля 100к (% і решта) , разом біля 425к
Львівський БатяР
 
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