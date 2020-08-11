Додано: Сер 12 сер, 2020 00:26

Долярчик написав: Львівський БатяР написав: На ринку іде по 5к, ви хочете по 7к. Може, щось змінеться на краще, може в гірше.. На моменті по 5к здасьте швидко по 7к можете прочекати 3и місяці і вийти на ті самі 5к по року. На ринку іде по 5к, ви хочете по 7к. Може, щось змінеться на краще, може в гірше.. На моменті по 5к здасьте швидко по 7к можете прочекати 3и місяці і вийти на ті самі 5к по року.

Тицьніть мене носом в оголошення, де в нормальній локації - Підголоско, Лівандовка, Рясне, Винники, Вульки, Щурата і інші #дуписвіту в це не входять ) в новобудові з новеньким ремонтом і ПЕРША здача - ціна 5К???

Львівський БатяР написав: У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами? У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами?

Там є декілька варіантів:

1) Перший рік 14,9% - далі "плаваюча" ставка UIRD +3% що на моменті = ~ 15%

2) ПЕРШИЙ рік, взагалі, 9,9%! - а наступні UIRD+4% - тобто буде ~ 16%

Львівський БатяР написав: 1,5 роки вам цікавіше як писали вище брати розтермінування у забудовника. Там або не буде %, або вони будуть нижче за іпотечні 1,5 роки вам цікавіше як писали вище брати розтермінування у забудовника. Там або не буде %, або вони будуть нижче за іпотечні

Так, це було б найкраше, - але ще не знаходжу такого в нормальній локації і щоб більше року давали розтермінування. Тицьніть мене носом в оголошення, де в нормальній локації - Підголоско, Лівандовка, Рясне, Винники, Вульки, Щурата і інші #дуписвіту в це не входять) в новобудові з новеньким ремонтом і ПЕРША здача - ціна 5К???Там є декілька варіантів:1) Перший рік 14,9% - далі "плаваюча" ставка UIRD +3% що на моменті = ~ 15%2) ПЕРШИЙ рік, взагалі, 9,9%! - а наступні UIRD+4% - тобто буде ~ 16%Так, це було б найкраше, - але ще не знаходжу такого в нормальній локації і щоб більше року давали розтермінування.

По 7-8к гр варіантів купа, згодні? По 5-6 треба шукати бо вони швидко здаються. Нафіга воно мені треба, за дурно? люди за таке гроші отримують! Підпишіться на фейсбуці на кілька груп по оренді і будете мати свіжу інфо. Ще місяць назад знайомі рила казали такі ціни. Можливо!!! Припускаю, що на новинах того, що навчальному сезону бути, студент почали пошуки і щось таки змінилось...2) я чесно не розумію, ви що справді готові відслюнявити 75к (% по іпо) + нотаріус+страховки і всяка фігня маже 100к В РІК? Як писав вище 20% набігає!Ви в курсі шо там ше тіло тре закривати?Нє, ну якщо можливість є і 100к вам не великі гроші.... І терпцю не має почекати 1,5 роки, то ниряйте!!!Просто кількома сторінками раніше Ви йойкали і казали, шо з/п менеджера в 15к то великі гроші, щоб отримати які Вам власнику магазину треба треба місяць день в день гарувати! А ваша дружина вчителька більше 8к не отримує.Мені просто математика не грає, як сімя маючи приблизно 350к доходу в рік, +25к дохід з депо, розом 375, може виплатити 325к/рік (тіла) і біля 100к (% і решта) , разом біля 425к