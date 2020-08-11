Додано: Сер 12 сер, 2020 11:57

Львівський БатяР написав: По 7-8к гр варіантів купа, згодні? По 7-8к гр варіантів купа, згодні?

Львівський БатяР написав: 2) я чесно не розумію, ви що справді готові відслюнявити 75к (% по іпо) + нотаріус+страховки і всяка фігня маже 100к В РІК? Як писав вище 20% набігає! 2) я чесно не розумію, ви що справді готові відслюнявити 75к (% по іпо) + нотаріус+страховки і всяка фігня маже 100к В РІК? Як писав вище 20% набігає!

Львівський БатяР написав: Ви в курсі шо там ше тіло тре закривати? Ви в курсі шо там ше тіло тре закривати?

Львівський БатяР написав: Нє, ну якщо можливість є і 100к вам не великі гроші.... І терпцю не має почекати 1,5 роки, то ниряйте!!! Нє, ну якщо можливість є і 100к вам не великі гроші.... І терпцю не має почекати 1,5 роки, то ниряйте!!!

Львівський БатяР написав: Просто кількома сторінками раніше Ви йойкали і казали, шо з/п менеджера в 15к то великі гроші, щоб отримати які Вам власнику магазину треба треба місяць день в день гарувати! А ваша дружина вчителька більше 8к не отримує. Просто кількома сторінками раніше Ви йойкали і казали, шо з/п менеджера в 15к то великі гроші, щоб отримати які Вам власнику магазину треба треба місяць день в день гарувати! А ваша дружина вчителька більше 8к не отримує.

Львівський БатяР написав: Мені просто математика не грає, як сімя маючи приблизно 350к доходу в рік, +25к дохід з депо, розом 375, може виплатити 325к/рік (тіла) і біля 100к (% і решта), разом біля 425к Мені просто математика не грає, як сімя маючи приблизно 350к доходу в рік, +25к дохід з депо, розом 375, може виплатити 325к/рік (тіла) і біля 100к (% і решта), разом біля 425к

На моменті, - так(бо ковід), але ж я там наголошував, що карантинну ситуацію з падінням цін оренди опускаємо, так як до моєї майбутньої здачі квартири в оренду)) МІНІМУМ ще 1,5р. часу!(там вже точно має бути вакцина)Ну так це ЛИШЕ ПЕРШИЙ РІК!А далі буде цікавіше!Так тіло входить в тих 7К/міс., просто перші роки, складова погашення тіла - мізерна.Та я б чекав, якщо б були попередні деповідсотки, бо я теж, як і всі, чекаю падіння цін(правда незначного 10-25%) і то, в гривні падіння не буде!Що, перекидати все в долар і чекати?Але, тут така штука - що ВСІ чекають падіння і з усіх чайників трублять це!А воно, назло, чи по закону підлості, чи по закону "однотипного мислення натовпу" - може НЕ подевшати, або ще й трохи зрости!(доречі, я, як і ПАДІННЯ цін чекаю протягом 1-2р., так і їх ЗРОСТАННЯ через 4-5р.)Дружина, на руки отримує 5К з копійками)) Але вже мають їй трохи підняти, то може вже 6К буде))Як ви це рахуєте? На якій рахівниці?Яких 375К дохід в рік?Яких 425К разом виплатити?Зараз витягну я свою рахівницю і покажу, як ВСЕ ГРАЄ!Нехай, умовно/віртуальний Долярчик отримує МІНІМУМ 15К/міс = 180К/рікУмовна дружина-вчителька Долярчика отримує 6К/міс(буде отримувати) і опустимо, що на молодшого отримує 860/міс. = 72К/рік.І дохід з депо, нехай буде умрвно 2К/міс =24К/рікТепер 180+72+24 = 276К/рік - Це МІНІМАЛЬНИЙ дохід на рік умовної сім'ї Долярчиків(і ще не забуваємо про подушку безпеки, про яку я напишу нижче)А платіж по іпотеці 7К/міс = 84К/рік + всякі страхівки/нотаріуси/оцінювачі і т. п. десь ~ 22К все разом.Тому 84+22 = 106К - лише ПЕРШИЙ РІК, а наступні роки(84+6 страхівки) = 90К/рікТепер порівнюємо загальний дохід 276К і річний платіж по іпотеці 106К. - як бачимо, далеко не втікає від 30% доходу. А всюди рекомендують, щоб платежі по іпотеці не перевищували 50% доходу, а в ідеалі 30%.А тепер ще згадаємо про "подушку безпеки", яка після першого внеску хоч зменшиться до 150К, але вона БУДЕ!!!п. с.Представники банку, прочитавши отаку басню, просто зобов'язані надати іпотеку Долярчику!