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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 535536537538>
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами?

Не, там UIRD 12M +3% (это действующя ставка на депо на 12М + 3%)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:57

Правила Кіосаки на укр-ринок важко "натягнути")))

  Львівський БатяР написав:На ринку іде по 5к, ви хочете по 7к. Може, щось змінеться на краще, може в гірше.. На моменті по 5к здасьте швидко по 7к можете прочекати 3и місяці і вийти на ті самі 5к по року.

Тицьніть мене носом в оголошення, де в нормальній локації - Підголоско, Лівандовка, Рясне, Винники, Вульки, Щурата і інші #дуписвіту в це не входять :) ) в новобудові з новеньким ремонтом і ПЕРША здача - ціна 5К???
  Львівський БатяР написав:У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами?

Там є декілька варіантів:
1) Перший рік 14,9% - далі "плаваюча" ставка UIRD +3% що на моменті = ~ 15%
2) ПЕРШИЙ рік, взагалі, 9,9%! - а наступні UIRD+4% - тобто буде ~ 16%
  Львівський БатяР написав:1,5 роки вам цікавіше як писали вище брати розтермінування у забудовника. Там або не буде %, або вони будуть нижче за іпотечні

Так, це було б найкраше, - але ще не знаходжу такого в нормальній локації і щоб більше року давали розтермінування.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:32

У липні заступнику міського голови Львова Сергію Бабаку нарахували 194 тис грн зарплати

У липні цього року заступниці міського голови з гуманітарних питань Галині Слічній нарахували 93 008,22 грн заробітної плати.

У липні Андрію Москаленку нарахували 154 тис грн зарплати, з якої 73 тис грн становила допомога на оздоровлення.

Передвиборча наливайка Садового

У Львові встановлять 5 питних фонтанів вартістю майже 600 тисяч гривень.
Громадські активісти та депутати переконані, що після невдачі зі встановленням у приміщенні Львівської міськради душової за 730 тисяч гривень для чиновників-велосипедистів, ця ініціатива є достатньо невчасною (хоча й має право на життя).
https://varianty.lviv.ua/74385-peredvyb ... a-sadovoho
"Коли майже сто вулиць у Львові не мають каналізації, то витрачати гроші на питні фонтанчики – не зовсім раціонально. Крім того, у нас завжди є актуальне питання кредитів. Нам ніколи не оприлюднюють повної суми кредитів, які набрала Львівська міська рада та комунальні підприємства, і які треба повертати. Якщо ми витрачаємо такі кошти, то чи є вони у нас? Враження таке, що ми перед виборами робимо імітацію дуже крутої господарки, мовляв, маємо гроші навіть на фонтанчики. А реально у громади борги просто зашкалюють. Як на мене, такі рішення не зовсім адекватні"
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:26

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:На ринку іде по 5к, ви хочете по 7к. Може, щось змінеться на краще, може в гірше.. На моменті по 5к здасьте швидко по 7к можете прочекати 3и місяці і вийти на ті самі 5к по року.

Тицьніть мене носом в оголошення, де в нормальній локації - Підголоско, Лівандовка, Рясне, Винники, Вульки, Щурата і інші #дуписвіту в це не входять :) ) в новобудові з новеньким ремонтом і ПЕРША здача - ціна 5К???
  Львівський БатяР написав:У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами?

Там є декілька варіантів:
1) Перший рік 14,9% - далі "плаваюча" ставка UIRD +3% що на моменті = ~ 15%
2) ПЕРШИЙ рік, взагалі, 9,9%! - а наступні UIRD+4% - тобто буде ~ 16%
  Львівський БатяР написав:1,5 роки вам цікавіше як писали вище брати розтермінування у забудовника. Там або не буде %, або вони будуть нижче за іпотечні

Так, це було б найкраше, - але ще не знаходжу такого в нормальній локації і щоб більше року давали розтермінування.


По 7-8к гр варіантів купа, згодні? По 5-6 треба шукати бо вони швидко здаються. Нафіга воно мені треба, за дурно? люди за таке гроші отримують! Підпишіться на фейсбуці на кілька груп по оренді і будете мати свіжу інфо. Ще місяць назад знайомі рила казали такі ціни. Можливо!!! Припускаю, що на новинах того, що навчальному сезону бути, студент почали пошуки і щось таки змінилось...

2) я чесно не розумію, ви що справді готові відслюнявити 75к (% по іпо) + нотаріус+страховки і всяка фігня маже 100к В РІК? Як писав вище 20% набігає!
Ви в курсі шо там ше тіло тре закривати?
Нє, ну якщо можливість є і 100к вам не великі гроші.... І терпцю не має почекати 1,5 роки, то ниряйте!!!
Просто кількома сторінками раніше Ви йойкали і казали, шо з/п менеджера в 15к то великі гроші, щоб отримати які Вам власнику магазину треба треба місяць день в день гарувати! А ваша дружина вчителька більше 8к не отримує.
Мені просто математика не грає, як сімя маючи приблизно 350к доходу в рік, +25к дохід з депо, розом 375, може виплатити 325к/рік (тіла) і біля 100к (% і решта) , разом біля 425к
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:21

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:На ринку іде по 5к, ви хочете по 7к. Може, щось змінеться на краще, може в гірше.. На моменті по 5к здасьте швидко по 7к можете прочекати 3и місяці і вийти на ті самі 5к по року.

Тицьніть мене носом в оголошення, де в нормальній локації - Підголоско, Лівандовка, Рясне, Винники, Вульки, Щурата і інші #дуписвіту в це не входять :) ) в новобудові з новеньким ремонтом і ПЕРША здача - ціна 5К???
  Львівський БатяР написав:У Вас на принті 14,9% пише на 1й рік на решту +3% дрібним шрифтом. Там ще багато таких дописок маленькими буквами?

Там є декілька варіантів:
1) Перший рік 14,9% - далі "плаваюча" ставка UIRD +3% що на моменті = ~ 15%
2) ПЕРШИЙ рік, взагалі, 9,9%! - а наступні UIRD+4% - тобто буде ~ 16%
  Львівський БатяР написав:1,5 роки вам цікавіше як писали вище брати розтермінування у забудовника. Там або не буде %, або вони будуть нижче за іпотечні

Так, це було б найкраше, - але ще не знаходжу такого в нормальній локації і щоб більше року давали розтермінування.


По 7-8к гр варіантів купа, згодні? По 5-6 треба шукати бо вони швидко здаються. Нафіга воно мені треба, за дурно? люди за таке гроші отримують! Підпишіться на фейсбуці на кілька груп по оренді і будете мати свіжу інфо. Ще місяць назад знайомі рила казали такі ціни. Можливо!!! Припускаю, що на новинах того, що навчальному сезону бути, студент почали пошуки і щось таки змінилось...

2) я чесно не розумію, ви що справді готові відслюнявити 75к (% по іпо) + нотаріус+страховки і всяка фігня маже 100к В РІК? Як писав вище 20% набігає!
Ви в курсі шо там ше тіло тре закривати?
Нє, ну якщо можливість є і 100к вам не великі гроші.... І терпцю не має почекати 1,5 роки, то ниряйте!!!
Просто кількома сторінками раніше Ви йойкали і казали, шо з/п менеджера в 15к то великі гроші, щоб отримати які Вам власнику магазину треба треба місяць день в день гарувати! А ваша дружина вчителька більше 8к не отримує.
Мені просто математика не грає, як сімя маючи приблизно 350к доходу в рік, +25к дохід з депо, розом 375, може виплатити 325к/рік (тіла) і біля 100к (% і решта) , разом біля 425к


ну так йому ж намагалися пояснити що кредитний комітет банку теж буде в ах... озадачений подібним. і що долярчик пише так ніби йому той крдит вже хтось дав і справа за малим, лиш витратити його. але людина так захоплена своїми мріями що вже, схоже, не розуміє хто він і де він :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:26

  Львівський БатяР написав:2) я чесно не розумію, ви що справді готові відслюнявити 75к (% по іпо) + нотаріус+страховки і всяка фігня маже 100к В РІК? Як писав вище 20% набігає!
Ви в курсі шо там ше тіло тре закривати?

Какая разница какие проценты, если по плану всё будут выплачивать арендаторы?
В этом и суть плана :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:57

Всі персонажі видумані, будь-які співпадіння - просто співпа

  Львівський БатяР написав:По 7-8к гр варіантів купа, згодні?

На моменті, - так(бо ковід), але ж я там наголошував, що карантинну ситуацію з падінням цін оренди опускаємо, так як до моєї майбутньої здачі квартири в оренду)) МІНІМУМ ще 1,5р. часу!(там вже точно має бути вакцина)
  Львівський БатяР написав:2) я чесно не розумію, ви що справді готові відслюнявити 75к (% по іпо) + нотаріус+страховки і всяка фігня маже 100к В РІК? Як писав вище 20% набігає!

Ну так це ЛИШЕ ПЕРШИЙ РІК!
А далі буде цікавіше! :)
  Львівський БатяР написав:Ви в курсі шо там ше тіло тре закривати?

Так тіло входить в тих 7К/міс., просто перші роки, складова погашення тіла - мізерна.
  Львівський БатяР написав:Нє, ну якщо можливість є і 100к вам не великі гроші.... І терпцю не має почекати 1,5 роки, то ниряйте!!!

Та я б чекав, якщо б були попередні деповідсотки, бо я теж, як і всі, чекаю падіння цін(правда незначного 10-25%) і то, в гривні падіння не буде!
Що, перекидати все в долар і чекати?
Але, тут така штука - що ВСІ чекають падіння і з усіх чайників трублять це!
А воно, назло, чи по закону підлості, чи по закону "однотипного мислення натовпу" - може НЕ подевшати, або ще й трохи зрости!(доречі, я, як і ПАДІННЯ цін чекаю протягом 1-2р., так і їх ЗРОСТАННЯ через 4-5р.)
  Львівський БатяР написав:Просто кількома сторінками раніше Ви йойкали і казали, шо з/п менеджера в 15к то великі гроші, щоб отримати які Вам власнику магазину треба треба місяць день в день гарувати! А ваша дружина вчителька більше 8к не отримує.

Дружина, на руки отримує 5К з копійками)) Але вже мають їй трохи підняти, то може вже 6К буде))
  Львівський БатяР написав:Мені просто математика не грає, як сімя маючи приблизно 350к доходу в рік, +25к дохід з депо, розом 375, може виплатити 325к/рік (тіла) і біля 100к (% і решта), разом біля 425к

Як ви це рахуєте? На якій рахівниці? :)
Яких 375К дохід в рік?
Яких 425К разом виплатити?(аааа, ви рахуєте разом з першим внеском - так для того є "подушка безпеки")

Зараз витягну я свою рахівницю і покажу, як ВСЕ ГРАЄ! :)
Нехай, умовно/віртуальний Долярчик отримує МІНІМУМ 15К/міс = 180К/рік
Умовна дружина-вчителька Долярчика отримує 6К/міс(буде отримувати - і ще опустимо, що на молодшого отримує 860/міс.) = 72К/рік.
І дохід з депо, нехай буде умрвно 2К/міс =24К/рік
Тепер 180+72+24 = 276К/рік - Це МІНІМАЛЬНИЙ дохід на рік умовної сім'ї Долярчиків :) (і ще не забуваємо про подушку безпеки, про яку я напишу нижче)
А платіж по іпотеці 7К/міс = 84К/рік + всякі страхівки/нотаріуси/оцінювачі і т. п. десь ~ 22К все разом.
Тому 84+22 = 106К - лише ПЕРШИЙ РІК, а наступні роки(84+6 страхівки) = 90К/рік

Тепер порівнюємо загальний дохід 276К і річний платіж по іпотеці 106К. - як бачимо, далеко не втікає від 30% доходу. А всюди рекомендують, щоб платежі по іпотеці не перевищували 50% доходу, а в ідеалі 30%.

А тепер ще згадаємо про "подушку безпеки", яка після першого внеску хоч зменшиться до 150К, але вона БУДЕ!!!

п. с.
Представники банку, прочитавши отаку басню, просто зобов'язані надати іпотеку Долярчику! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:34

Свято наближається! ©)))

  Вкладчик1234 написав:Вам бы дали кредит?

  lejko_vit написав:И главный вопрос - даст ли банк долярчики на покупку воздуха?

  wild.tomcat написав:долярчик пише так ніби йому той крдит вже хтось дав і справа за малим

От скоро і дізнаємось на РЕАЛЬНОМУ прикладі!
(приват, наче читає мої думки) :)
От, недавно на Вайбер прийшло
Зображення
Далі буде цікавіше!
Не перемикайтесь! © :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:32

Долярчик

https://new.bank-online.com.ua/finupdat ... rce=email1

безкоштовна онлайн конференція, вже незабаром

там Долярику дадуть відповіді на усі будівельні запитання
(якщо він до того часу не вскорчить в бетон :) )
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:36

  Вкладчик1234 написав:
  Львівський БатяР написав:2) я чесно не розумію, ви що справді готові відслюнявити 75к (% по іпо) + нотаріус+страховки і всяка фігня маже 100к В РІК? Як писав вище 20% набігає!
Ви в курсі шо там ше тіло тре закривати?

Какая разница какие проценты, если по плану всё будут выплачивать арендаторы?
В этом и суть плана :)


Ну по перших не зрозуміло який обєкт ми розглядаємо .... 1)Чи мова йде про вже збудоване житло, в якому робим ремонт і кидаємо на здачу, 2)чи мова йде про будинок який ще на стадіїї будівництва ! Математика від цього залежить...
По друге в мому розумінні бізнес - це коли ти робиш якісь рухи для того щоб отримати прибуток !
Беремо 1) найшвидший варіант.
В даному випадку іпотека на 1,5р (18 міс) на 500к гр принесе близько (на око) 130к (де приблизно 100к перший рік і 30к за наступні пів року) додаткових видатків ( на % ітд), що = 18,5 місяців здачі по 7к/міс. Що приносить збиток по результату приблизно 3500гр. , в порівнянні до того, що Долярчик просто 1,5р збирав би на купівлю квартири. Також важливо памятати, що вище ми не говоримо про амортизацію скажімо ремонту, все таки півтора роки він буде зношуватись !!!
П.С відповідно щоб вийти в 0 тільки по іпотеці, Долярчику треба здавати 130000/18 = 7222 гр/міс.Йому доведеться записати собі в мінус 18міс недоотриманої амортизації за ремонт
Львівський БатяР
 
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