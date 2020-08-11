Не, там UIRD 12M +3% (это действующя ставка на депо на 12М + 3%)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:57
Правила Кіосаки на укр-ринок важко "натягнути")))
Тицьніть мене носом в оголошення, де в нормальній локації - Підголоско, Лівандовка, Рясне, Винники, Вульки, Щурата і інші #дуписвіту в це не входять ) в новобудові з новеньким ремонтом і ПЕРША здача - ціна 5К???
Там є декілька варіантів:
1) Перший рік 14,9% - далі "плаваюча" ставка UIRD +3% що на моменті = ~ 15%
2) ПЕРШИЙ рік, взагалі, 9,9%! - а наступні UIRD+4% - тобто буде ~ 16%
Так, це було б найкраше, - але ще не знаходжу такого в нормальній локації і щоб більше року давали розтермінування.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 11 сер, 2020 17:32
У липні заступнику міського голови Львова Сергію Бабаку нарахували 194 тис грн зарплати
У липні цього року заступниці міського голови з гуманітарних питань Галині Слічній нарахували 93 008,22 грн заробітної плати.
У липні Андрію Москаленку нарахували 154 тис грн зарплати, з якої 73 тис грн становила допомога на оздоровлення.
Передвиборча наливайка Садового
У Львові встановлять 5 питних фонтанів вартістю майже 600 тисяч гривень.
Громадські активісти та депутати переконані, що після невдачі зі встановленням у приміщенні Львівської міськради душової за 730 тисяч гривень для чиновників-велосипедистів, ця ініціатива є достатньо невчасною (хоча й має право на життя).
"Коли майже сто вулиць у Львові не мають каналізації, то витрачати гроші на питні фонтанчики – не зовсім раціонально. Крім того, у нас завжди є актуальне питання кредитів. Нам ніколи не оприлюднюють повної суми кредитів, які набрала Львівська міська рада та комунальні підприємства, і які треба повертати. Якщо ми витрачаємо такі кошти, то чи є вони у нас? Враження таке, що ми перед виборами робимо імітацію дуже крутої господарки, мовляв, маємо гроші навіть на фонтанчики. А реально у громади борги просто зашкалюють. Як на мене, такі рішення не зовсім адекватні"
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:26
По 7-8к гр варіантів купа, згодні? По 5-6 треба шукати бо вони швидко здаються. Нафіга воно мені треба, за дурно? люди за таке гроші отримують! Підпишіться на фейсбуці на кілька груп по оренді і будете мати свіжу інфо. Ще місяць назад знайомі рила казали такі ціни. Можливо!!! Припускаю, що на новинах того, що навчальному сезону бути, студент почали пошуки і щось таки змінилось...
2) я чесно не розумію, ви що справді готові відслюнявити 75к (% по іпо) + нотаріус+страховки і всяка фігня маже 100к В РІК? Як писав вище 20% набігає!
Ви в курсі шо там ше тіло тре закривати?
Нє, ну якщо можливість є і 100к вам не великі гроші.... І терпцю не має почекати 1,5 роки, то ниряйте!!!
Просто кількома сторінками раніше Ви йойкали і казали, шо з/п менеджера в 15к то великі гроші, щоб отримати які Вам власнику магазину треба треба місяць день в день гарувати! А ваша дружина вчителька більше 8к не отримує.
Мені просто математика не грає, як сімя маючи приблизно 350к доходу в рік, +25к дохід з депо, розом 375, може виплатити 325к/рік (тіла) і біля 100к (% і решта) , разом біля 425к
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:21
ну так йому ж намагалися пояснити що кредитний комітет банку теж буде в ах... озадачений подібним. і що долярчик пише так ніби йому той крдит вже хтось дав і справа за малим, лиш витратити його. але людина так захоплена своїми мріями що вже, схоже, не розуміє хто він і де він
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:26
Какая разница какие проценты, если по плану всё будут выплачивать арендаторы?
В этом и суть плана
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:57
Всі персонажі видумані, будь-які співпадіння - просто співпа
На моменті, - так(бо ковід), але ж я там наголошував, що карантинну ситуацію з падінням цін оренди опускаємо, так як до моєї майбутньої здачі квартири в оренду)) МІНІМУМ ще 1,5р. часу!(там вже точно має бути вакцина)
Ну так це ЛИШЕ ПЕРШИЙ РІК!
А далі буде цікавіше!
Так тіло входить в тих 7К/міс., просто перші роки, складова погашення тіла - мізерна.
Та я б чекав, якщо б були попередні деповідсотки, бо я теж, як і всі, чекаю падіння цін(правда незначного 10-25%) і то, в гривні падіння не буде!
Що, перекидати все в долар і чекати?
Але, тут така штука - що ВСІ чекають падіння і з усіх чайників трублять це!
А воно, назло, чи по закону підлості, чи по закону "однотипного мислення натовпу" - може НЕ подевшати, або ще й трохи зрости!(доречі, я, як і ПАДІННЯ цін чекаю протягом 1-2р., так і їх ЗРОСТАННЯ через 4-5р.)
Дружина, на руки отримує 5К з копійками)) Але вже мають їй трохи підняти, то може вже 6К буде))
Як ви це рахуєте? На якій рахівниці?
Яких 375К дохід в рік?
Яких 425К разом виплатити?(аааа, ви рахуєте разом з першим внеском - так для того є "подушка безпеки")
Зараз витягну я свою рахівницю і покажу, як ВСЕ ГРАЄ!
Нехай, умовно/віртуальний Долярчик отримує МІНІМУМ 15К/міс = 180К/рік
Умовна дружина-вчителька Долярчика отримує 6К/міс(буде отримувати - і ще опустимо, що на молодшого отримує 860/міс.) = 72К/рік.
І дохід з депо, нехай буде умрвно 2К/міс =24К/рік
Тепер 180+72+24 = 276К/рік - Це МІНІМАЛЬНИЙ дохід на рік умовної сім'ї Долярчиків (і ще не забуваємо про подушку безпеки, про яку я напишу нижче)
А платіж по іпотеці 7К/міс = 84К/рік + всякі страхівки/нотаріуси/оцінювачі і т. п. десь ~ 22К все разом.
Тому 84+22 = 106К - лише ПЕРШИЙ РІК, а наступні роки(84+6 страхівки) = 90К/рік
Тепер порівнюємо загальний дохід 276К і річний платіж по іпотеці 106К. - як бачимо, далеко не втікає від 30% доходу. А всюди рекомендують, щоб платежі по іпотеці не перевищували 50% доходу, а в ідеалі 30%.
А тепер ще згадаємо про "подушку безпеки", яка після першого внеску хоч зменшиться до 150К, але вона БУДЕ!!!
п. с.
Представники банку, прочитавши отаку басню, просто зобов'язані надати іпотеку Долярчику!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 сер, 2020 14:34
Свято наближається! ©)))
От скоро і дізнаємось на РЕАЛЬНОМУ прикладі!
(приват, наче читає мої думки)
От, недавно на Вайбер прийшло
Далі буде цікавіше!
Не перемикайтесь! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:32
Долярчик
безкоштовна онлайн конференція, вже незабаром
там Долярику дадуть відповіді на усі будівельні запитання
(якщо він до того часу не вскорчить в бетон )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:36
Ну по перших не зрозуміло який обєкт ми розглядаємо .... 1)Чи мова йде про вже збудоване житло, в якому робим ремонт і кидаємо на здачу, 2)чи мова йде про будинок який ще на стадіїї будівництва ! Математика від цього залежить...
По друге в мому розумінні бізнес - це коли ти робиш якісь рухи для того щоб отримати прибуток !
Беремо 1) найшвидший варіант.
В даному випадку іпотека на 1,5р (18 міс) на 500к гр принесе близько (на око) 130к (де приблизно 100к перший рік і 30к за наступні пів року) додаткових видатків ( на % ітд), що = 18,5 місяців здачі по 7к/міс. Що приносить збиток по результату приблизно 3500гр. , в порівнянні до того, що Долярчик просто 1,5р збирав би на купівлю квартири. Також важливо памятати, що вище ми не говоримо про амортизацію скажімо ремонту, все таки півтора роки він буде зношуватись !!!
П.С відповідно щоб вийти в 0 тільки по іпотеці, Долярчику треба здавати 130000/18 = 7222 гр/міс.Йому доведеться записати собі в мінус 18міс недоотриманої амортизації за ремонт
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