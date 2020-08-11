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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 535536537538
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Все, я вже все знаю!
Іпотеку мені погодили!!!!! :!:
(правда, трохи на інших умовах, ніж я хочу) :mrgreen:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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