Іпотеку мені погодили!!!!!
(правда, трохи на інших умовах, ніж я хочу)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:30
Додано: Сер 12 сер, 2020 23:39
Птаха щастя завтрашнього дня©)))
Через хвилин 10 зателефонував їхній менеджер і сказав, що потрібно заповнити анкету(з ним по телефону) і тоді буде рішення банку на погодження, або НЕпогожження іпотеки.
Далі запитували:
- про основний дохід і додатковий(то я трохи прибільшив)
- чи одружений?
- планую брати первинку, чи вторинку?
- в якому місті?
- скільки орієнтовно коштує об'єкт, який планую брати?- я сказав 800К(щоб була кругла цифра і з "запасом" на перспективу)
- скільки хочу своїх коштів дати на перший внесок? - кажу: 25-30%
- на максимальний термін хочете? - кажу - так, 20р.
- і ще щось може запитували, вже не пам'ятаю.
Тоді каже - зачекайте, будь ласка, 2-3хв на лінії, щоб обробилась заявка.
Через 2-3хв каже - Вітаю! Вам погоджено іпотеку!
- розмір іпотечного платежу складатиме 5 300/міс.(я думаю - клас! - супер! )
- і тут вона мене "підстрілює" наступною фразою: перший внесок складатиме....
Далі буде
Не перемикайтесь!
Попереду - найцікавішше!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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