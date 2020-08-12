Іпотеку мені погодили!!!!!
(правда, трохи на інших умовах, ніж я хочу)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:30
Додано: Сер 12 сер, 2020 23:39
Птаха щастя завтрашнього дня©)))
Через хвилин 10 зателефонував їхній менеджер і сказав, що потрібно заповнити анкету(з ним по телефону) і тоді буде рішення банку на погодження, або НЕпогожження іпотеки.
Далі запитували:
- про основний дохід і додатковий(то я трохи прибільшив)
- чи одружений?
- планую брати первинку, чи вторинку?
- в якому місті?
- скільки орієнтовно коштує об'єкт, який планую брати?- я сказав 800К(щоб була кругла цифра і з "запасом" на перспективу)
- скільки хочу своїх коштів дати на перший внесок? - кажу: 25-30%
- на максимальний термін хочете? - кажу - так, 20р.
- і ще щось може запитували, вже не пам'ятаю.
Тоді каже - зачекайте, будь ласка, 2-3хв на лінії, щоб обробилась заявка.
Через 2-3хв каже - Вітаю! Вам погоджено іпотеку!
- розмір іпотечного платежу складатиме 5 300/міс.(я думаю - клас! - супер! )
- і тут вона мене "підстрілює" наступною фразою: перший внесок складатиме....
Далі буде
Не перемикайтесь!
Попереду - найцікавішше!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 сер, 2020 00:34
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
простіше
Ви вище писали, що хочете брати іпотеку на 500к на 1,5роки !
Якщо так, то за моїми підрахунками за 1,5р треба віддати банку 630к (де 500к тіло і 130к відсотки, страховки і послуги).
Дохід сімї (з ваших слів)276к/рік або 414к за 1,5роки.
630-414=216к Нехватає
Нехай, щоб полегшити ситуацію, Ви виберете готовий обєкт - швидко (прям миттєво) робите в ньому ремонт (за заначку-подушку) і здаєте за 7к/міс щоб мати додатковий прибуток
7*18=126к
216-126= 90к Нехватає
Ви іпотеку на яку суму і на скільки часу берете ?
Додано: Чет 13 сер, 2020 00:43
а хтось загалом рахував яка буде переплата банку за 20 років на 800 000 грн?
може за цей час дві-три таких кварити можна купити!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 сер, 2020 01:09
Вище є розрахунки банку
при кредиті на 755 000гр на 180міс (15років) має повернути банку 1 333 432гр + страховки 5к/рік= 75 000р +15 000 (разово нотаріус і оцінщик)
133 432+75000+15000= 1 423 432грн де 668к гр переплати за % ірешта витрат і 755к тіло. За іпотеку на 15р
Ітого за іпотеку в 755к/гр на 20 років Долярчик відслюнявить вартість +/- ще одної квартири Це буде десь 1 645 000гр (де 890к гр % і страховки, а 755к тіло)
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