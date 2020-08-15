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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 18:43

  Faceless написав:
Долярчик написав:Але, взагалі, якщо чесно, то я вже давно зрозумів, що "щось тут не те")))
Що, брати собі іпотечний тягар на 15р(де - півтора роки - гемор ще той), а потім ще ремонт мучити і все для того, щоб лише вийти в нуль? !
І тільки через нанадцять років скористатись "плодами" тої іпотечної квартири?
Та ну нах! :D

От би дав забудовник розтермінування хоча б на 3р. вже б було цікавіше!
Але ні - вони с¥ки, прив'язують до курсу! І як курс стрибне на 40, чи 50(всяке може бути через пів року - рік) - тупо продавати, за що дадуть? А решту ще свої доплачувати))
Аналогічно, та ну нах! :D

Курча, треба Кіосаки в Україну запросити і нехай тут проведе майстер-клас, як іпотечна нерухомість стає активрм, а не пасивом!!! :)
Ну, чи на крайняк, Мрочковського запросити з аналогічним мастер-класом! :)
Кіосакі часом запрошують, веде тут типо конференції, але від ціни білету ви навряд чи зрадієте

Кто умеет - тот делает
Кто не умеет - тот учит
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 19:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Вкладчик1234 написав:Кто умеет - тот делает
Кто не умеет - тот учит

"Я працював вантажником в атб і було скрутно...
Але, відколи я почав проводити тренінги/семінари - зразу життя налагодилось! Купив 3 квартири і 2 мерседеси... " :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 19:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:
  Вкладчик1234 написав:Кто умеет - тот делает
Кто не умеет - тот учит

"Я працював вантажником в атб і було скрутно...
Але, відколи я почав проводити тренінги/семінари - зразу життя налагодилось! Купив 3 квартири і 2 мерседеси... " :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Отже, ми починаємо семінар "Як заробити 10000 долярів за один день". Скільки тут присутніх?
- 100 чоловік.
Скільки коштував квиток?
- 100 баксів.
Всім дякую, семінар завершено
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:38

  flyman написав:
  Львівський БатяР написав:
  greenozon написав:а хтось загалом рахував яка буде переплата банку за 20 років на 800 000 грн?
може за цей час дві-три таких кварити можна купити!?


Вище є розрахунки банку
при кредиті на 755 000гр на 180міс (15років) має повернути банку 1 333 432гр + страховки 5к/рік= 75 000р +15 000 (разово нотаріус і оцінщик)

133 432+75000+15000= 1 423 432грн де 668к гр переплати за % ірешта витрат і 755к тіло. За іпотеку на 15р

Ітого за іпотеку в 755к/гр на 20 років Долярчик відслюнявить вартість +/- ще одної квартири :lol: Це буде десь 1 645 000гр (де 890к гр % і страховки, а 755к тіло)

тема дисконтування майбутніх грошових потоків не розкрита.

Тобто 755 К грн скільки буде це через 15 років при, скажімо 8%

через 4 роки, це 1,36 * 755 К = 1026,8 К
через 8 років, це 1,85 * 755 К = 1396,5 К
через 16 років, це 3,421 * 755 К = 2582,9 К


Трохи не так рахуєте, адже % нараховуються на тіло, а тіло кожного місяця буде зменшуватись, (бо ви кожно місяця будете виплачувати % і часточку на погашення тіла) відповідно сума виплати по відсоткам теж буде зменшуватись. Самому то можна порахувати але то довго. В ідеалі треба брати у банка шкалу...
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:Трохи не так рахуєте, адже % нараховуються на тіло, а тіло кожного місяця буде зменшуватись, відповідно сума виплати по відсоткам теж. В ідеалі треба брати у банка шкалу...

Це якщо диференційований платіж, але він спочатку буде більшим! Може 8 К/міс, може ще більше.
А ануїтетний платіж, про який я просив менеджера, щоб розрахував, то він кожен місяць однаковий 5 300 всі 20р.!

Тож, якщо брати перший варіант, хоч в перспективі він і кращий, бо менша переплата по кредиту, але перші роки - він дуже важкий/непідйомний!

п. с.
І Флай порахував на всю суму(755К) - а треба рахувати лише на 400, так як це перший внесок СВОЇМИ коштами!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:05

  Долярчик написав:Але, взагалі, якщо чесно, то я вже давно зрозумів, що "щось тут не те")))
Що, брати собі іпотечний тягар на 15р(де - півтора роки - гемор ще той), а потім ще ремонт мучити і все для того, щоб лише вийти в нуль? !
І тільки через нанадцять років скористатись "плодами" тої іпотечної квартири?
Та ну нах! :D

Звичайно зрозуміли, подякувати людям не забудьте. :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:10

  ruvex написав:
  Долярчик написав:Але, взагалі, якщо чесно, то я вже давно зрозумів, що "щось тут не те")))
Що, брати собі іпотечний тягар на 15р(де - півтора роки - гемор ще той), а потім ще ремонт мучити і все для того, щоб лише вийти в нуль? !
І тільки через нанадцять років скористатись "плодами" тої іпотечної квартири?
Та ну нах! :D

Звичайно зрозуміли, подякувати людям не забудьте. :wink:

Дякуюююююююю всім! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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