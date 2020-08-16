Долярчик написав:

Але, взагалі, якщо чесно, то я вже давно зрозумів, що "щось тут не те")))Що, брати собі іпотечний тягар на 15р(де - півтора роки - гемор ще той), а потім ще ремонт мучити і все для того, щоб лише вийти в нуль? !І тільки через нанадцять років скористатись "плодами" тої іпотечної квартири?Та ну нах!От би дав забудовник розтермінування хоча б на 3р. вже б було цікавіше!Але ні - вони с¥ки, прив'язують до курсу! І як курс стрибне на 40, чи 50(всяке може бути через пів року - рік) - тупо продавати, за що дадуть? А решту ще свої доплачувати))Аналогічно, та ну нах!Курча, треба Кіосаки в Україну запросити і нехай тут проведе майстер-клас, як іпотечна нерухомість стає активрм, а не пасивом!!!Ну, чи на крайняк, Мрочковського запросити з аналогічним мастер-класом!