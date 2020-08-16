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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:26

Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги
lejko_vit
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