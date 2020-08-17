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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:26

Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:32

Може то вже самому почати вебінари проводити)))

  lejko_vit написав:Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги

А все НАДЗВИЧАЙНО ПРОСТО!!!
Хто хоче щось робити/рухатись до своєї мрії - той робить!
Хто не хоче - той шукає різні відмовки/оправдання, щоб лиш нічого, навіть, не починати робити!
ДумайТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 08:10

9-те правило - саме то! ;)

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:47

  lejko_vit написав:Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги


парочку постів назад фото є, з двома типами, впевнений, один з них ніколи ніякого кіосакі не читав, та і другий скоріше за все теж, не до того їм. з другого боку долярчик, читає, в окулярах напевно такий, майже ботан (в доброму сенсі) :wink: а толку то? писанини море - і нічого.... зате кіосакі прочитав :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:54

  wild.tomcat написав:парочку постів назад фото є, з двома типами, впевнений, один з них ніколи ніякого кіосакі не читав, та і другий скоріше за все теж, не до того їм.


Андрій Садовий заявив, що учетверте піде на мера 8)
Своє рішення він аргументував тим, що повинен добудувати завод з переробки сміття, вулицю Бандери та Суботівську із Рясне-2 на Левандівку та інші проєкти. «Оце все кинути напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду», – сказав він. :lol: :wink:
jump
 
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