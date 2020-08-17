|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:26
Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:32
Може то вже самому почати вебінари проводити)))
А все НАДЗВИЧАЙНО ПРОСТО!!!
Хто хоче щось робити/рухатись до своєї мрії - той робить!
Хто не хоче - той шукає різні відмовки/оправдання, щоб лиш нічого, навіть, не починати робити!
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 18 сер, 2020 08:10
9-те правило - саме то! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:47
парочку постів назад фото є, з двома типами, впевнений, один з них ніколи ніякого кіосакі не читав, та і другий скоріше за все теж, не до того їм. з другого боку долярчик, читає, в окулярах напевно такий, майже ботан (в доброму сенсі) а толку то? писанини море - і нічого.... зате кіосакі прочитав
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:54
Андрій Садовий заявив, що учетверте піде на мера
Своє рішення він аргументував тим, що повинен добудувати завод з переробки сміття, вулицю Бандери та Суботівську із Рясне-2 на Левандівку та інші проєкти. «Оце все кинути напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду», – сказав він.
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:15
А що на рахунок вашого бізнесу? Чи розглядали варіанти інвестицій туди з збільшенням заробітку? Навіть отримавши через 15 років вигідно квартиру це не змінить суттєво ваше життя. Уявіть що ви квартиру вже отримали, повністю ваша - нікому нічого не винні тільки треба ремонт там зробити. Наявність додаткової однушки вам в рази життя покращить?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|