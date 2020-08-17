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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:26
Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:32
Може то вже самому почати вебінари проводити)))
А все НАДЗВИЧАЙНО ПРОСТО!!!
Хто хоче щось робити/рухатись до своєї мрії - той робить!
Хто не хоче - той шукає різні відмовки/оправдання, щоб лиш нічого, навіть, не починати робити!
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 18 сер, 2020 08:10
9-те правило - саме то! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:47
парочку постів назад фото є, з двома типами, впевнений, один з них ніколи ніякого кіосакі не читав, та і другий скоріше за все теж, не до того їм. з другого боку долярчик, читає, в окулярах напевно такий, майже ботан (в доброму сенсі) а толку то? писанини море - і нічого.... зате кіосакі прочитав
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:54
Андрій Садовий заявив, що учетверте піде на мера
Своє рішення він аргументував тим, що повинен добудувати завод з переробки сміття, вулицю Бандери та Суботівську із Рясне-2 на Левандівку та інші проєкти. «Оце все кинути напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду», – сказав він.
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:15
А що на рахунок вашого бізнесу? Чи розглядали варіанти інвестицій туди з збільшенням заробітку? Навіть отримавши через 15 років вигідно квартиру це не змінить суттєво ваше життя. Уявіть що ви квартиру вже отримали, повністю ваша - нікому нічого не винні тільки треба ремонт там зробити. Наявність додаткової однушки вам в рази життя покращить?
Додано: Чет 20 сер, 2020 09:21
ще не всі мільйони вкрав
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 20 сер, 2020 09:23
За крок до перевороту думок ©
Розглядав - немає ентузіазму до цього. Швидше б хотів вкластись в продуктовий магазин, але то потрібно, щоб був "сімейний бізнес", бо з чужими продавцями і з відкриттям на кожному кроці атб - шанси "процвітаючого бізнесу" будуть мізерні!
Та й це дуже активний бізнес, а я голову ламаю над пасивним, чи напів-пасивним.
Відчуття безпеки.
Тобто, наприклад, втрата роботи/здоров'я і т. п., а тут з оренди, як-не-як, а капає Ну, чи дуже потрібні гроші - продав нижче ринку.(хоч, звичайно, в другому варіанті, краще тримати доляри)
Я над іпотекою думаю, виключно, в контексті правил Кіосаки
Бо, звичайно, мене не влаштовують зараз ні ціни входу в нерухомість, ні перший внесок і % ставка, яку пропонують банки.
Як тільки, хоч один з тих трьох факторів буде мене влаштовувати - то, напевно, таки влізу в іпотеку.
А так, то так - звичайно, що мене не влаштовує 1р. жити у великій напрузі, далі заморочуватись з ремонтом(а це ще той гемор), а тоді далі жити у "слабкій напрузі", заморочуватись з квартирантами, щоб тільки через 15р отримати квартиру у повну власність.
І так, можна сплатити швидше, якщо знеціняться гроші. Але це вже має бути, як приємний бонус, а не як "повезе-неповезе"!
Тож правила "іпотечної гри" мають бути зразу нормальні/привабливі, а не натягувати сову на глобус і казати "а вось повезе"!
І бачу, що цей вище текст, я швидше сам собі написав, ніж Вам)) Сам собі пояснюю))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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