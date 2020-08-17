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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:26

Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:32

Може то вже самому почати вебінари проводити)))

  lejko_vit написав:Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги

А все НАДЗВИЧАЙНО ПРОСТО!!!
Хто хоче щось робити/рухатись до своєї мрії - той робить!
Хто не хоче - той шукає різні відмовки/оправдання, щоб лиш нічого, навіть, не починати робити!
ДумайТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 08:10

9-те правило - саме то! ;)

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:47

  lejko_vit написав:Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги


парочку постів назад фото є, з двома типами, впевнений, один з них ніколи ніякого кіосакі не читав, та і другий скоріше за все теж, не до того їм. з другого боку долярчик, читає, в окулярах напевно такий, майже ботан (в доброму сенсі) :wink: а толку то? писанини море - і нічого.... зате кіосакі прочитав :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:54

  wild.tomcat написав:парочку постів назад фото є, з двома типами, впевнений, один з них ніколи ніякого кіосакі не читав, та і другий скоріше за все теж, не до того їм.


Андрій Садовий заявив, що учетверте піде на мера 8)
Своє рішення він аргументував тим, що повинен добудувати завод з переробки сміття, вулицю Бандери та Суботівську із Рясне-2 на Левандівку та інші проєкти. «Оце все кинути напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду», – сказав він. :lol: :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:15

  Долярчик написав:
  lejko_vit написав:Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги

А все НАДЗВИЧАЙНО ПРОСТО!!!
Хто хоче щось робити/рухатись до своєї мрії - той робить!
Хто не хоче - той шукає різні відмовки/оправдання, щоб лиш нічого, навіть, не починати робити!
ДумайТЕ! :D

А що на рахунок вашого бізнесу? Чи розглядали варіанти інвестицій туди з збільшенням заробітку? Навіть отримавши через 15 років вигідно квартиру це не змінить суттєво ваше життя. Уявіть що ви квартиру вже отримали, повністю ваша - нікому нічого не винні тільки треба ремонт там зробити. Наявність додаткової однушки вам в рази життя покращить?
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:21

  jump написав:
  wild.tomcat написав:парочку постів назад фото є, з двома типами, впевнений, один з них ніколи ніякого кіосакі не читав, та і другий скоріше за все теж, не до того їм.


Андрій Садовий заявив, що учетверте піде на мера 8)
Своє рішення він аргументував тим, що повинен добудувати завод з переробки сміття, вулицю Бандери та Суботівську із Рясне-2 на Левандівку та інші проєкти. «Оце все кинути напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду», – сказав він. :lol: :wink:



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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:23

За крок до перевороту думок ©

  dinozavrik написав:А що на рахунок вашого бізнесу? Чи розглядали варіанти інвестицій туди з збільшенням заробітку?
Розглядав - немає ентузіазму до цього. Швидше б хотів вкластись в продуктовий магазин, але то потрібно, щоб був "сімейний бізнес", бо з чужими продавцями і з відкриттям на кожному кроці атб - шанси "процвітаючого бізнесу" будуть мізерні!
Та й це дуже активний бізнес, а я голову ламаю над пасивним, чи напів-пасивним.
  dinozavrik написав:Наявність додаткової однушки вам в рази життя покращить?

Відчуття безпеки.
Тобто, наприклад, втрата роботи/здоров'я і т. п., а тут з оренди, як-не-як, а капає :) Ну, чи дуже потрібні гроші - продав нижче ринку.(хоч, звичайно, в другому варіанті, краще тримати доляри) :)

Я над іпотекою думаю, виключно, в контексті правил Кіосаки :)
Бо, звичайно, мене не влаштовують зараз ні ціни входу в нерухомість, ні перший внесок і % ставка, яку пропонують банки.
Як тільки, хоч один з тих трьох факторів буде мене влаштовувати - то, напевно, таки влізу в іпотеку.
А так, то так - звичайно, що мене не влаштовує 1р. жити у великій напрузі, далі заморочуватись з ремонтом(а це ще той гемор), а тоді далі жити у "слабкій напрузі", заморочуватись з квартирантами, щоб тільки через 15р отримати квартиру у повну власність.
І так, можна сплатити швидше, якщо знеціняться гроші. Але це вже має бути, як приємний бонус, а не як "повезе-неповезе"!
Тож правила "іпотечної гри" мають бути зразу нормальні/привабливі, а не натягувати сову на глобус і казати "а вось повезе"!

І бачу, що цей вище текст, я швидше сам собі написав, ніж Вам)) Сам собі пояснюю))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:24

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:А що на рахунок вашого бізнесу? Чи розглядали варіанти інвестицій туди з збільшенням заробітку?
Розглядав - немає ентузіазму до цього. Швидше б хотів вкластись в продуктовий магазин, але то потрібно, щоб був "сімейний бізнес", бо з чужими продавцями і з відкриттям на кожному кроці атб - шанси "процвітаючого бізнесу" будуть мізерні!
Та й це дуже активний бізнес, а я голову ламаю над пасивним, чи напів-пасивним.
  dinozavrik написав:Наявність додаткової однушки вам в рази життя покращить?

Відчуття безпеки.
Тобто, наприклад, втрата роботи/здоров'я і т. п., а тут з оренди, як-не-як, а капає :) Ну, чи дуже потрібні гроші - продав нижче ринку.(хоч, звичайно, в другому варіанті, краще тримати доляри) :)

Я над іпотекою думаю, виключно, в контексті правил Кіосаки :)
Бо, звичайно, мене не влаштовують зараз ні ціни входу в нерухомість, ні перший внесок і % ставка, яку пропонують банки.
Як тільки, хоч один з тих трьох факторів буде мене влаштовувати - то, напевно, таки влізу в іпотеку.
А так, то так - звичайно, що мене не влаштовує 1р. жити у великій напрузі, далі заморочуватись з ремонтом(а це ще той гемор), а тоді далі жити у "слабкій напрузі", заморочуватись з квартирантами, щоб тільки через 15р отримати квартиру у повну власність.
І так, можна сплатити швидше, якщо знеціняться гроші. Але це вже має бути, як приємний бонус, а не як "повезе-неповезе"!
Тож правила "іпотечної гри" мають бути зразу нормальні/привабливі, а не натягувати сову на глобус і казати "а вось повезе"!

І бачу, що цей вище текст, я швидше сам собі написав, ніж Вам)) Сам собі пояснюю))


Дякую за відповідь. Те що написали має сенс. інколи схожу проблему маю, тому і цікавить мотивація інших людей. Поки для себе це розглядаю більше як пенсійний фонд - хоча б 2 квартири в оренду.

як варіант - заведіть собі аккаунт в інсті чи телеграмі, і те саме там обговорюйте і т.д - авось і монетизація підтягнеться. ця тема дуже актуальна і україномовного контенту з привязкою під наші реалії - дуже мало
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:48

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:
  lejko_vit написав:Долярчик, что там говорят? Бери кредит и "не парься"? Давай сразу выводы, а не тренинги

А все НАДЗВИЧАЙНО ПРОСТО!!!
Хто хоче щось робити/рухатись до своєї мрії - той робить!
Хто не хоче - той шукає різні відмовки/оправдання, щоб лиш нічого, навіть, не починати робити!
ДумайТЕ! :D

А що на рахунок вашого бізнесу? Чи розглядали варіанти інвестицій туди з збільшенням заробітку? Навіть отримавши через 15 років вигідно квартиру це не змінить суттєво ваше життя. Уявіть що ви квартиру вже отримали, повністю ваша - нікому нічого не винні тільки треба ремонт там зробити. Наявність додаткової однушки вам в рази життя покращить?

Долярчик, не мудохайся з квартирою.

Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...

Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))
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