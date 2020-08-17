Додано: Чет 20 сер, 2020 09:23

dinozavrik написав: А що на рахунок вашого бізнесу? Чи розглядали варіанти інвестицій туди з збільшенням заробітку? А що на рахунок вашого бізнесу? Чи розглядали варіанти інвестицій туди з збільшенням заробітку?

dinozavrik написав: Наявність додаткової однушки вам в рази життя покращить? Наявність додаткової однушки вам в рази життя покращить?

Розглядав - немає ентузіазму до цього. Швидше б хотів вкластись в продуктовий магазин, але то потрібно, щоб був "сімейний бізнес", бо з чужими продавцями і з відкриттям на кожному кроці атб - шанси "процвітаючого бізнесу" будуть мізерні!Та й це дуже активний бізнес, а я голову ламаю над пасивним, чи напів-пасивним.Відчуття безпеки.Тобто, наприклад, втрата роботи/здоров'я і т. п., а тут з оренди, як-не-як, а капаєНу, чи дуже потрібні гроші - продав нижче ринку.(хоч, звичайно, в другому варіанті, краще тримати доляри)Я над іпотекою думаю, виключно, в контексті правил КіосакиБо, звичайно, мене не влаштовують зараз ні ціни входу в нерухомість, ні перший внесок і % ставка, яку пропонують банки.Як тільки, хоч один з тих трьох факторів буде мене влаштовувати - то, напевно, таки влізу в іпотеку.А так, то так - звичайно, що мене не влаштовує 1р. жити у великій напрузі, далі заморочуватись з ремонтом(а це ще той гемор), а тоді далі жити у "слабкій напрузі", заморочуватись з квартирантами, щоб тільки через 15р отримати квартиру у повну власність.І так, можна сплатити швидше, якщо знеціняться гроші. Але це вже має бути, як приємний бонус, а не як "повезе-неповезе"!Тож правила "іпотечної гри" мають бути зразу нормальні/привабливі, а не натягувати сову на глобус і казати "а вось повезе"!І бачу, що цей вище текст, я швидше сам собі написав, ніж Вам)) Сам собі пояснюю))