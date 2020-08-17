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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:53
change_pm написав:
Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...
Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))
не все так просто і там
усі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка
так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...
Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)
і шо дєлать )
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greenozon
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04
greenozon написав: change_pm написав:
Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...
Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))
не все так просто і тамусі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка
так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...
Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)і шо дєлать )
іммігрувати...
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change_pm
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