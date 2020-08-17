RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...

Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))


не все так просто і там
усі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка :)

так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...

Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)

і шо дєлать )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9316
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04

  greenozon написав:
  change_pm написав:Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...

Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))


не все так просто і там
усі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка :)

так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...

Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)

і шо дєлать )

іммігрувати...
change_pm
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 03.02.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 541542543544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 4e4ensxe і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 733, 734, 735
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
7343 861887
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 11:21
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 102, 103, 104
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1039 120737
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 18:30
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4365
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1593)
20.08.2020 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.