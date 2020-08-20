|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:53
change_pm написав:
Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...
Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))
не все так просто і там
усі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка
так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...
Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)
і шо дєлать )
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9318
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 615 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04
greenozon написав: change_pm написав:
Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...
Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))
не все так просто і тамусі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка
так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...
Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)і шо дєлать )
іммігрувати...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1865
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:48
dinozavrik написав:
Те що написали має сенс. інколи схожу проблему маю, тому і цікавить мотивація інших людей. Поки для себе це розглядаю більше як пенсійний фонд - хоча б 2 квартири в оренду.
Так я теж.
І чим по швидше буде отих 2 квартири, тим швидше можна вийти на пенсію))
Мав би я зараз хоч одну, яка б приносила 8-10К/міс.,то ходив би на роботу 4-5днів/тиждень, а так ходжу 29-30днів/місяць
Хоч, вже казав, що буду робити ТВЕРДО 6 днів/тиждень, але ковід/карантин і тому, ще не хочу розслаблятись до кінця року!
dinozavrik написав:
як варіант - заведіть собі аккаунт в інсті чи телеграмі, і те саме там обговорюйте і т.д - авось і монетизація підтягнеться. ця тема дуже актуальна і україномовного контенту з привязкою під наші реалії - дуже мало
Трохи думав над цим, але я ще до цього не готовий
І справді, укр-контенту дуууууууууже мало!
Отой грубий/колобок веде(забув, як його звати) і...... є ще щось хоть трохи цікаве про укр.нерухомість?
А то мені один Мрочковський в ютюб лізе з раші)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8514
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7351
|863079
|
|
|1041
|121199
|
|
|5
|4385
|
|