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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...

Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))


не все так просто і там
усі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка :)

так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...

Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)

і шо дєлать )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04

  greenozon написав:
  change_pm написав:Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...

Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))


не все так просто і там
усі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка :)

так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...

Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)

і шо дєлать )

іммігрувати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Те що написали має сенс. інколи схожу проблему маю, тому і цікавить мотивація інших людей. Поки для себе це розглядаю більше як пенсійний фонд - хоча б 2 квартири в оренду.

Так я теж.
І чим по швидше буде отих 2 квартири, тим швидше можна вийти на пенсію))
Мав би я зараз хоч одну, яка б приносила 8-10К/міс.,то ходив би на роботу 4-5днів/тиждень, а так ходжу 29-30днів/місяць :(
Хоч, вже казав, що буду робити ТВЕРДО 6 днів/тиждень, але ковід/карантин і тому, ще не хочу розслаблятись до кінця року!
  dinozavrik написав:як варіант - заведіть собі аккаунт в інсті чи телеграмі, і те саме там обговорюйте і т.д - авось і монетизація підтягнеться. ця тема дуже актуальна і україномовного контенту з привязкою під наші реалії - дуже мало

Трохи думав над цим, але я ще до цього не готовий :)
І справді, укр-контенту дуууууууууже мало!
Отой грубий/колобок веде(забув, як його звати) і...... є ще щось хоть трохи цікаве про укр.нерухомість?
А то мені один Мрочковський в ютюб лізе з раші)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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