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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...

Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))


не все так просто і там
усі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка :)

так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...

Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)

і шо дєлать )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04

  greenozon написав:
  change_pm написав:Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...

Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))


не все так просто і там
усі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка :)

так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...

Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)

і шо дєлать )

іммігрувати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Те що написали має сенс. інколи схожу проблему маю, тому і цікавить мотивація інших людей. Поки для себе це розглядаю більше як пенсійний фонд - хоча б 2 квартири в оренду.

Так я теж.
І чим по швидше буде отих 2 квартири, тим швидше можна вийти на пенсію))
Мав би я зараз хоч одну, яка б приносила 8-10К/міс.,то ходив би на роботу 4-5днів/тиждень, а так ходжу 29-30днів/місяць :(
Хоч, вже казав, що буду робити ТВЕРДО 6 днів/тиждень, але ковід/карантин і тому, ще не хочу розслаблятись до кінця року!
  dinozavrik написав:як варіант - заведіть собі аккаунт в інсті чи телеграмі, і те саме там обговорюйте і т.д - авось і монетизація підтягнеться. ця тема дуже актуальна і україномовного контенту з привязкою під наші реалії - дуже мало

Трохи думав над цим, але я ще до цього не готовий :)
І справді, укр-контенту дуууууууууже мало!
Отой грубий/колобок веде(забув, як його звати) і...... є ще щось хоть трохи цікаве про укр.нерухомість?
А то мені один Мрочковський в ютюб лізе з раші)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:17

Перенесу цю тему сюди// іпотека - наше фффсьо!//)))

  Faceless написав:Є варіянти і фіксованої на кілька років.
Щодо того, що і наскільки вище. Нехай, візьмемо поточні ставки UIRD (так, я й сам писав, варто враховувати, що вони можуть зрости, але це для прикладу) :

УкрГаз пише UIRD12M+5%, що наразі приблизно 9% + 5% маржі = 14%.

Приват - на 1 рік 9,99%, потім UIRD 12М + 4%, тобто маржа на 1% менше, а для нерухомості, що вони продають із застави - без маржі, тобто 13% і 9% відповідно

Кредобанк: від 20% перший внесок, фіксована ставка на перший, другий, третій рік 10, 12, 14% відповідно (якщо перший внесок від 40%+) а потім UIRD3M+3,50% (це зараз 8,88 + 3,5% = 12,38%), для менших внесків цифри відповідно 11, 13, 15% і потім UIRD3M+4,00% = 12,88%).

Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.

Отже, є навіть варіянти, де ставка потенційно буде не вище 10%, а загалом зрости має не драматично, ну і навіть при 14% - реальна інфляція навряд нижче

Те, що ви навели - це все добре, але.... - в основному, це все на пільгових умовах(не для всіх) ;)

А от для простого пересічного інвестора(ну, чи простого роботяги з атб :mrgreen: )
- ставки трохи інші :roll:
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Що образливо - що для простих ФОПів(як Долярчик), іпотеку дають лише на 10р, а це вже зовсім інший місячний платіж виходить!
Ще й перший внесок - 50% :shock:

Може в кредо до ФОПів ставляться краще?
І в кредо - теж для "простих" - ставки трохи інші((
Зображення
Перший рядок - перший внесок від 20 до 40%
Другий рядок - від 40%

Але реально, оті 40 чи 50% першого внеску - мене трохи дратують! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Коротше, має бути 10-12% на 5р фіксовано і 1й внесок 10-30% - тоді можна щось думати! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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