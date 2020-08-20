Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dinozavrik написав:Те що написали має сенс. інколи схожу проблему маю, тому і цікавить мотивація інших людей. Поки для себе це розглядаю більше як пенсійний фонд - хоча б 2 квартири в оренду.
Так я теж. І чим по швидше буде отих 2 квартири, тим швидше можна вийти на пенсію)) Мав би я зараз хоч одну, яка б приносила 8-10К/міс.,то ходив би на роботу 4-5днів/тиждень, а так ходжу 29-30днів/місяць Хоч, вже казав, що буду робити ТВЕРДО 6 днів/тиждень, але ковід/карантин і тому, ще не хочу розслаблятись до кінця року!
dinozavrik написав:як варіант - заведіть собі аккаунт в інсті чи телеграмі, і те саме там обговорюйте і т.д - авось і монетизація підтягнеться. ця тема дуже актуальна і україномовного контенту з привязкою під наші реалії - дуже мало
Трохи думав над цим, але я ще до цього не готовий І справді, укр-контенту дуууууууууже мало! Отой грубий/колобок веде(забув, як його звати) і...... є ще щось хоть трохи цікаве про укр.нерухомість? А то мені один Мрочковський в ютюб лізе з раші)))
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Faceless написав:Є варіянти і фіксованої на кілька років. Щодо того, що і наскільки вище. Нехай, візьмемо поточні ставки UIRD (так, я й сам писав, варто враховувати, що вони можуть зрости, але це для прикладу) :
УкрГаз пише UIRD12M+5%, що наразі приблизно 9% + 5% маржі = 14%.
Приват - на 1 рік 9,99%, потім UIRD 12М + 4%, тобто маржа на 1% менше, а для нерухомості, що вони продають із застави - без маржі, тобто 13% і 9% відповідно
Кредобанк: від 20% перший внесок, фіксована ставка на перший, другий, третій рік 10, 12, 14% відповідно (якщо перший внесок від 40%+) а потім UIRD3M+3,50% (це зараз 8,88 + 3,5% = 12,38%), для менших внесків цифри відповідно 11, 13, 15% і потім UIRD3M+4,00% = 12,88%).
Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.
Отже, є навіть варіянти, де ставка потенційно буде не вище 10%, а загалом зрости має не драматично, ну і навіть при 14% - реальна інфляція навряд нижче
Те, що ви навели - це все добре, але.... - в основному, це все на пільгових умовах(не для всіх)
А от для простого пересічного інвестора(ну, чи простого роботяги з атб ) - ставки трохи інші Що образливо - що для простих ФОПів(як Долярчик), іпотеку дають лише на 10р, а це вже зовсім інший місячний платіж виходить! Ще й перший внесок - 50%
Може в кредо до ФОПів ставляться краще? І в кредо - теж для "простих" - ставки трохи інші(( Перший рядок - перший внесок від 20 до 40% Другий рядок - від 40%
Але реально, оті 40 чи 50% першого внеску - мене трохи дратують!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Коротше, має бути 10-12% на 5р фіксовано і 1й внесок 10-30% - тоді можна щось думати!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!