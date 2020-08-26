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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...

Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))


не все так просто і там
усі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка :)

так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...

Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)

і шо дєлать )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04

  greenozon написав:
  change_pm написав:Пошукай акції телеком компаній, вони завжди дають дохідність 6-8%. Американські AT&T, Verizon - гугол допоможе, як і шо...

Головне вчасно - низко, купи і все, ліжи на печі, їж сало )))


не все так просто і там
усі знають, що напряму акції люде із вулиці купувати НЕ можуть
завжди є про(клад)слойка :)

так от, донедавна вважав самим надійним брокером IB, але після того як їх штрафанули на 38М баксів за фінмон і брудні гроші, вони почали масово блокуавти рахунки інвесторів призадумався...

Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)

і шо дєлать )

іммігрувати...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Те що написали має сенс. інколи схожу проблему маю, тому і цікавить мотивація інших людей. Поки для себе це розглядаю більше як пенсійний фонд - хоча б 2 квартири в оренду.

Так я теж.
І чим по швидше буде отих 2 квартири, тим швидше можна вийти на пенсію))
Мав би я зараз хоч одну, яка б приносила 8-10К/міс.,то ходив би на роботу 4-5днів/тиждень, а так ходжу 29-30днів/місяць :(
Хоч, вже казав, що буду робити ТВЕРДО 6 днів/тиждень, але ковід/карантин і тому, ще не хочу розслаблятись до кінця року!
  dinozavrik написав:як варіант - заведіть собі аккаунт в інсті чи телеграмі, і те саме там обговорюйте і т.д - авось і монетизація підтягнеться. ця тема дуже актуальна і україномовного контенту з привязкою під наші реалії - дуже мало

Трохи думав над цим, але я ще до цього не готовий :)
І справді, укр-контенту дуууууууууже мало!
Отой грубий/колобок веде(забув, як його звати) і...... є ще щось хоть трохи цікаве про укр.нерухомість?
А то мені один Мрочковський в ютюб лізе з раші)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:17

Перенесу цю тему сюди// іпотека - наше фффсьо!//)))

  Faceless написав:Є варіянти і фіксованої на кілька років.
Щодо того, що і наскільки вище. Нехай, візьмемо поточні ставки UIRD (так, я й сам писав, варто враховувати, що вони можуть зрости, але це для прикладу) :

УкрГаз пише UIRD12M+5%, що наразі приблизно 9% + 5% маржі = 14%.

Приват - на 1 рік 9,99%, потім UIRD 12М + 4%, тобто маржа на 1% менше, а для нерухомості, що вони продають із застави - без маржі, тобто 13% і 9% відповідно

Кредобанк: від 20% перший внесок, фіксована ставка на перший, другий, третій рік 10, 12, 14% відповідно (якщо перший внесок від 40%+) а потім UIRD3M+3,50% (це зараз 8,88 + 3,5% = 12,38%), для менших внесків цифри відповідно 11, 13, 15% і потім UIRD3M+4,00% = 12,88%).

Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.

Отже, є навіть варіянти, де ставка потенційно буде не вище 10%, а загалом зрости має не драматично, ну і навіть при 14% - реальна інфляція навряд нижче

Те, що ви навели - це все добре, але.... - в основному, це все на пільгових умовах(не для всіх) ;)

А от для простого пересічного інвестора(ну, чи простого роботяги з атб :mrgreen: )
- ставки трохи інші :roll:
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Що образливо - що для простих ФОПів(як Долярчик), іпотеку дають лише на 10р, а це вже зовсім інший місячний платіж виходить!
Ще й перший внесок - 50% :shock:

Може в кредо до ФОПів ставляться краще?
І в кредо - теж для "простих" - ставки трохи інші((
Зображення
Перший рядок - перший внесок від 20 до 40%
Другий рядок - від 40%

Але реально, оті 40 чи 50% першого внеску - мене трохи дратують! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Коротше, має бути 10-12% на 5р фіксовано і 1й внесок 10-30% - тоді можна щось думати! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:54

У Львові стіни в новобудовах роблять зі сміттєвих пакетів

У Львові власниця помешкання у будинку “ПАРУС”, під час ремонтних робіт виявила, що стіна квартири замість будівельних матеріалів – наповнена мішками для сміття.

Як пише “Четверта студія”, про це повідомляється у соцмережах, де оприлюднено світлини з місця події.

“ПАРУС, то є бізнес по-львіськи”, – написала у коментарі до світлини на своїй сторінці у ФБ Anastasiya Kharlova.
https://4studio.com.ua/novyny/u-lvovi-s ... aL0Gh7p4yY
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:41

Скільки українців живе в новобудовах. Статистика і інфографіка
Більше 70% українців живе в будинках 60-80-их років, а в новобудовах після 2001 року живе втричі менше, аніж в будинках, збудованих до 1940-их.
В матеріалі BBC Україна про стан наявного житлового фонду в країні та можливих шляхів його модернізації наведено цікаву статистику стосовно проживання українців в будинках залежно від року їх будівництва.

Загалом за даними Державної служби статистики, на 1 січня 2020 року, 69% українців живе в містах. За дослідженням 2018 року, майже три чверті містян живуть в будинках, збудованих у 1960-80-х роках. Ще 15% мають житло, зведене до 1960-х.

Кожна десята родина мешкає у відносно новому житлі, збудованому за роки незалежності. І тільки 2,4% проживає в будинках, збудованих після 2001 року.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:01

Вісімнадцять ділянок у Винниках, які виділили учасникам АТО, виставили на продаж за 540 тисяч доларів

Фактично всі вони розташовані неподалік Винниківського озера, де зараз будують «Академію футболу» Григорія Козловського.
На сайті Olx.ua опублікували оголошення про продаж земельної ділянки площею понад гектар біля Винниківського озера за 540 тисяч доларів. Територія складається з 18 ділянок по 6 соток.

Місце розташування та опис повністю збігається з даними ділянок, які два місяці тому Львівська ОДА надала у власність 18 учасникам АТО та рідним.

«Продається все разом. Є детальний план території. Призначення – для індивідуального дачного будівництва (цільове призначення можна змінити)», – йдеться в оголошенні.

У червні кожен із учасників АТО та їхнім родичів отримали там по 0,06 га для індивідуального дачного будівництва. Дозвіл про на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок надав ще в грудні 2019 року тодішній голова ОДА Маркіян Мальський своїм розпорядженням. Деякі з учасників АТО із цього списку вже раніше отримували земельні ділянки (під інші цілі) або 100 тис. грн допомоги від Львівської міськради.
http://tvoemisto.tv/news/visimnadtsyat_ ... 12646.html

подібні схеми у Наварії/Сокільниках/Солонці, Брюхах...
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