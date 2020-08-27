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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 542543544545
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:15

У центрі Львова виставили на продаж пам'ятку за 16,2 млн доларів
Ідеться про будинок Шпрехера, відомий також як Будинок Книги.
«Будинок Шпрехера або Будинок Книги у Львові – унікально споруда, будівля початку 20 століття. Будинок нараховує сім поверхів та має загальну площу 8273,8 кв.м. Будинок є пам’яткою місцевого значення, розташований в центрі історичного міста України», – ідеться в оголошенні.

Вартість будинку оцінили у 53 тис. 680 грн або 1959 доларів США за квадратний метр.
http://tvoemisto.tv/news/u_tsentri_lvov ... 12687.html
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:47

  jump написав:«Будинок Шпрехера або Будинок Книги у Львові – унікально споруда, будівля початку 20 століття

Міжповерхові перекриття - дерев,яні?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:58

  Frant написав:
  jump написав:«Будинок Шпрехера або Будинок Книги у Львові – унікально споруда, будівля початку 20 століття

Міжповерхові перекриття - дерев,яні?


залізобетон
прицінюєтесь? 8)
розташування - бімба!
вже є плян :wink:
1 поверх - шаурма/піцца/бургери/люля-кебаб
2 - масажно-релаксуючі послуги
3 - стрип-бар
4, 5 - готель
6 - ресторація
jump
 
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