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У центрі Львова виставили на продаж пам'ятку за 16,2 млн доларів Ідеться про будинок Шпрехера, відомий також як Будинок Книги. «Будинок Шпрехера або Будинок Книги у Львові – унікально споруда, будівля початку 20 століття. Будинок нараховує сім поверхів та має загальну площу 8273,8 кв.м. Будинок є пам’яткою місцевого значення, розташований в центрі історичного міста України», – ідеться в оголошенні.