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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 30 сер, 2020 00:55
Козаче, а Я Вам кажу вчіть історію ато Вам одні будуть казати що вони будували, а інші, що Вас визволяли. Одним словом Ви не приділах і ще й всім винні)))
Вважаю, що треба називати не тільки факти, а ще й причини!!!!
Нпр.
*Українська приватна власність в будинках не могла розвиватися, передусім з недостачі капіталів; українці не могли дістати позичок на купно чи будову будинків в банках, ні не мали змоги заробляти. Тимчасом довгореченцеві позики давали на догідних умовах "заслуженим людям", що могли купувати й будувати будинки. Якщо українська власність зросла, так тільки з незвичайними труднощами.*
Львівські вісті 1942р.
А отже, через утиски і не рівноправя українцям було важче заселятись в містах. Всі ці речі робились штучно, здогадайтесь ким?
Чи варто говорити, що вище згадана Вами
народжена у Варшаві, а нині іменуюча себе львівянкою-екскурсовод польського походження, всім з радістю розповість де і скільки набудували поляки у Львові але соромязливо промовчить і не скаже чому цього не могли зробити українці! Думаю самі розумієте чому..
А так Я згоден, у міста історія складна, навіть є львівський анекдот.
Помер львівянин і попадає до Бога
Бог питає його:
- Ну розкажи чоловіче про себе?
Чоловік і каже:
- Народився Я в Австрії, юнакував в Польщі, одружився в совітах, а помер в Україні.
Бог на те йому:
- Так... чоловіче... Поводило тебе життя по світу!
На, що чоловік відповів:
- Що Ви Отче... Я за все своє життя ні на хвилинку Львова не покидав!!!
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Львівський БатяР
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Додано: Нед 30 сер, 2020 01:37
Львівський БатяР написав:
Вважаю, що треба називати не тільки факти, а ще й причини!!!!
А так Я згоден, у міста історія складна, навіть є львівський анекдот.
Я ж не проти називати причини...
Але то доречніше в історичному контексті. Ми ж розглядаємо питання нерухомості, як історичної спадщини, що відбулася так як відбулася на сьогодні і яку потрібно зберегти...Не можна ж зруйнувати все те, що побудоване не українцями, бо то нам не подобається (в сенсі не зруйнувати фізично, а придумати іншу історію будинкам і їх власникам чи змінити таблички на будинках). Це вже наш загальноукраїнський спадок, мало того - світове надбання. Що і зафіксовано ЮНЕСКО.
П.С. А в історичному контексті під час екскурсій і треба то пояснювати, про що ми зараз розмовляємо: українцям про поляків, а полякам про українців. Місто, його центральна історична частина, формувалося, як відбиток смаків і уподобаннь тих, хто там жив в минулому. І в переважній більшості то були не українці. Але це все ніяким чином не позбавляє права українців на дотичність до історії Львова, як культурного і історичного феномену. Просто слід враховувати всі такі нюанси і розуміти різноманітні впливи на архітектурний ансамбль міста, в залежності від певного часу. Але в жодному випадку не намагатися переписати історію, сфальшувати з причин політичної кон'юнктури . Є такий культурний феномен як польський Львів? Є. Є австрійський Львів? Є. Радянський? Є. Княжий Львів? Є... Євреї, вірмени, німці, українці, поляки, навіть москалі
...кожний має свій Львів у своєму серці. І так чи інакше ці впливи проглядаються в архітектурі Львова і не лише... Львів то є культурний феномен в деякому сенсі. Переплетіння різних культур в одному місці.
П.С.2. І повертаючися до теми оренди...Все ж таки вкладатися, якщо розглядати нерухомість, як інвестицію, треба в центр. Бо Львів - це передусім - туризм. Під час корони постраждали готельєри, кафе, приватні орендодавці...вся обслуговуюча інфраструктура. Бо всі годуються з туристичного потоку.
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