Додано: Нед 30 сер, 2020 01:37

Львівський БатяР написав:

Вважаю, що треба називати не тільки факти, а ще й причини!!!!





А так Я згоден, у міста історія складна, навіть є львівський анекдот.



Вважаю, що треба називати не тільки факти, а ще й причини!!!!А так Я згоден, у міста історія складна, навіть є львівський анекдот.

Я ж не проти називати причини...Але то доречніше в історичному контексті. Ми ж розглядаємо питання нерухомості, як історичної спадщини, що відбулася так як відбулася на сьогодні і яку потрібно зберегти...Не можна ж зруйнувати все те, що побудоване не українцями, бо то нам не подобається (в сенсі не зруйнувати фізично, а придумати іншу історію будинкам і їх власникам чи змінити таблички на будинках). Це вже наш загальноукраїнський спадок, мало того - світове надбання. Що і зафіксовано ЮНЕСКО.П.С. А в історичному контексті під час екскурсій і треба то пояснювати, про що ми зараз розмовляємо: українцям про поляків, а полякам про українців. Місто, його центральна історична частина, формувалося, як відбиток смаків і уподобаннь тих, хто там жив в минулому. І в переважній більшості то були не українці. Але це все ніяким чином не позбавляє права українців на дотичність до історії Львова, як культурного і історичного феномену. Просто слід враховувати всі такі нюанси і розуміти різноманітні впливи на архітектурний ансамбль міста, в залежності від певного часу. Але в жодному випадку не намагатися переписати історію, сфальшувати з причин політичної кон'юнктури . Є такий культурний феномен як польський Львів? Є. Є австрійський Львів? Є. Радянський? Є. Княжий Львів? Є... Євреї, вірмени, німці, українці, поляки, навіть москалі...кожний має свій Львів у своєму серці. І так чи інакше ці впливи проглядаються в архітектурі Львова і не лише... Львів то є культурний феномен в деякому сенсі. Переплетіння різних культур в одному місці.П.С.2. І повертаючися до теми оренди...Все ж таки вкладатися, якщо розглядати нерухомість, як інвестицію, треба в центр. Бо Львів - це передусім - туризм. Під час корони постраждали готельєри, кафе, приватні орендодавці...вся обслуговуюча інфраструктура. Бо всі годуються з туристичного потоку.