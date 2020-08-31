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Козаче, а Я Вам кажу вчіть історію ато Вам одні будуть казати що вони будували, а інші, що Вас визволяли. Одним словом Ви не приділах і ще й всім винні)))
Вважаю, що треба називати не тільки факти, а ще й причини!!!! Нпр.
*Українська приватна власність в будинках не могла розвиватися, передусім з недостачі капіталів; українці не могли дістати позичок на купно чи будову будинків в банках, ні не мали змоги заробляти. Тимчасом довгореченцеві позики давали на догідних умовах "заслуженим людям", що могли купувати й будувати будинки. Якщо українська власність зросла, так тільки з незвичайними труднощами.* Львівські вісті 1942р.
А отже, через утиски і не рівноправя українцям було важче заселятись в містах. Всі ці речі робились штучно, здогадайтесь ким?
Чи варто говорити, що вище згадана Вами народжена у Варшаві, а нині іменуюча себе львівянкою-екскурсовод польського походження, всім з радістю розповість де і скільки набудували поляки у Львові але соромязливо промовчить і не скаже чому цього не могли зробити українці! Думаю самі розумієте чому..
А так Я згоден, у міста історія складна, навіть є львівський анекдот.
Помер львівянин і попадає до Бога Бог питає його: - Ну розкажи чоловіче про себе? Чоловік і каже: - Народився Я в Австрії, юнакував в Польщі, одружився в совітах, а помер в Україні. Бог на те йому: - Так... чоловіче... Поводило тебе життя по світу! На, що чоловік відповів: - Що Ви Отче... Я за все своє життя ні на хвилинку Львова не покидав!!!
Львівський БатяР написав: Вважаю, що треба називати не тільки факти, а ще й причини!!!!
А так Я згоден, у міста історія складна, навіть є львівський анекдот.
Я ж не проти називати причини... Але то доречніше в історичному контексті. Ми ж розглядаємо питання нерухомості, як історичної спадщини, що відбулася так як відбулася на сьогодні і яку потрібно зберегти...Не можна ж зруйнувати все те, що побудоване не українцями, бо то нам не подобається (в сенсі не зруйнувати фізично, а придумати іншу історію будинкам і їх власникам чи змінити таблички на будинках). Це вже наш загальноукраїнський спадок, мало того - світове надбання. Що і зафіксовано ЮНЕСКО.
П.С. А в історичному контексті під час екскурсій і треба то пояснювати, про що ми зараз розмовляємо: українцям про поляків, а полякам про українців. Місто, його центральна історична частина, формувалося, як відбиток смаків і уподобаннь тих, хто там жив в минулому. І в переважній більшості то були не українці. Але це все ніяким чином не позбавляє права українців на дотичність до історії Львова, як культурного і історичного феномену. Просто слід враховувати всі такі нюанси і розуміти різноманітні впливи на архітектурний ансамбль міста, в залежності від певного часу. Але в жодному випадку не намагатися переписати історію, сфальшувати з причин політичної кон'юнктури . Є такий культурний феномен як польський Львів? Є. Є австрійський Львів? Є. Радянський? Є. Княжий Львів? Є... Євреї, вірмени, німці, українці, поляки, навіть москалі ...кожний має свій Львів у своєму серці. І так чи інакше ці впливи проглядаються в архітектурі Львова і не лише... Львів то є культурний феномен в деякому сенсі. Переплетіння різних культур в одному місці.
П.С.2. І повертаючися до теми оренди...Все ж таки вкладатися, якщо розглядати нерухомість, як інвестицію, треба в центр. Бо Львів - це передусім - туризм. Під час корони постраждали готельєри, кафе, приватні орендодавці...вся обслуговуюча інфраструктура. Бо всі годуються з туристичного потоку.
Львівський БатяР написав:Чи варто говорити, що вище згадана Вами народжена у Варшаві, а нині іменуюча себе львівянкою-екскурсовод польського походження, всім з радістю розповість де і скільки набудували поляки у Львові але соромязливо промовчить і не скаже чому цього не могли зробити українці! Думаю самі розумієте чому..
Оце вже я не був свідком... Що вона там розповідає своїм соплемінникам. А раптом вона не мовчить сором'язливо, а каже те, про що ми зараз балакаємо? А ми наклеп на панянку наводимо? З того інтерв'ю, що наводив вище, в мене склалося враження, що вона досить толерантно ставиться до гострих тем в українсько-польських відносинах. Шовінізму чи зверхності не відчув.
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jump написав:"За рухнувшей "Аркадой" на подходе - новая пирамида". Почему посыпались киевские новостройки
Сейчас раскручивается скандал вокруг другого крупного столичного застройщика — компании "Интергал-Буд" Владимира Зубика. Ее все чаще также причисляют к "пирамидам" и советуют покупателям не связываться с этим застройщиком.
"Даже по нынешним временам на строительстве можно поднять до 30-40% рентабельности, поэтому желающие вложиться есть. Ни один банк не дает такой прибыльности, плюс многие уважаемые люди не против прокрутить деньги, которые не сильно хотят светить", — рассказал нам источник.
Ріелтор зі Львова: "Ціни на оренду нерухомості дуже впали, а подобова оренда майже взагалі зупинилася"
"Як наслідок коронакризи, майже ніхто не орендує подобово, вартість довгострокової оренди знижена удвічі, комерційні приміщення порожні, покупці побоюються вкладатися в незавершене будівництвo."
"...Дуже багато підприємців казали нам, що переходять в онлайн-торгівлю. Останній приклад — це клієнтка, яка торгує дитячим одягом та взуттям. Каже, мені зараз набагато простіше створити групу в Телеграмі або у Вайбері та торгувати там."
"....Тому величезна кількість приміщень стоїть порожніми, чекаючи на наступних охочих їх орендувати. Власники не поспішають ці приміщення виставляти на продаж, бо сподіваються, що все ж таки орендарі знайдуться."