Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Козаче, а Я Вам кажу вчіть історію ато Вам одні будуть казати що вони будували, а інші, що Вас визволяли. Одним словом Ви не приділах і ще й всім винні)))
Вважаю, що треба називати не тільки факти, а ще й причини!!!! Нпр.
*Українська приватна власність в будинках не могла розвиватися, передусім з недостачі капіталів; українці не могли дістати позичок на купно чи будову будинків в банках, ні не мали змоги заробляти. Тимчасом довгореченцеві позики давали на догідних умовах "заслуженим людям", що могли купувати й будувати будинки. Якщо українська власність зросла, так тільки з незвичайними труднощами.* Львівські вісті 1942р.
А отже, через утиски і не рівноправя українцям було важче заселятись в містах. Всі ці речі робились штучно, здогадайтесь ким?
Чи варто говорити, що вище згадана Вами народжена у Варшаві, а нині іменуюча себе львівянкою-екскурсовод польського походження, всім з радістю розповість де і скільки набудували поляки у Львові але соромязливо промовчить і не скаже чому цього не могли зробити українці! Думаю самі розумієте чому..
А так Я згоден, у міста історія складна, навіть є львівський анекдот.
Помер львівянин і попадає до Бога Бог питає його: - Ну розкажи чоловіче про себе? Чоловік і каже: - Народився Я в Австрії, юнакував в Польщі, одружився в совітах, а помер в Україні. Бог на те йому: - Так... чоловіче... Поводило тебе життя по світу! На, що чоловік відповів: - Що Ви Отче... Я за все своє життя ні на хвилинку Львова не покидав!!!
Львівський БатяР написав: Вважаю, що треба називати не тільки факти, а ще й причини!!!!
А так Я згоден, у міста історія складна, навіть є львівський анекдот.
Я ж не проти називати причини... Але то доречніше в історичному контексті. Ми ж розглядаємо питання нерухомості, як історичної спадщини, що відбулася так як відбулася на сьогодні і яку потрібно зберегти...Не можна ж зруйнувати все те, що побудоване не українцями, бо то нам не подобається (в сенсі не зруйнувати фізично, а придумати іншу історію будинкам і їх власникам чи змінити таблички на будинках). Це вже наш загальноукраїнський спадок, мало того - світове надбання. Що і зафіксовано ЮНЕСКО.
П.С. А в історичному контексті під час екскурсій і треба то пояснювати, про що ми зараз розмовляємо: українцям про поляків, а полякам про українців. Місто, його центральна історична частина, формувалося, як відбиток смаків і уподобаннь тих, хто там жив в минулому. І в переважній більшості то були не українці. Але це все ніяким чином не позбавляє права українців на дотичність до історії Львова, як культурного і історичного феномену. Просто слід враховувати всі такі нюанси і розуміти різноманітні впливи на архітектурний ансамбль міста, в залежності від певного часу. Але в жодному випадку не намагатися переписати історію, сфальшувати з причин політичної кон'юнктури . Є такий культурний феномен як польський Львів? Є. Є австрійський Львів? Є. Радянський? Є. Княжий Львів? Є... Євреї, вірмени, німці, українці, поляки, навіть москалі ...кожний має свій Львів у своєму серці. І так чи інакше ці впливи проглядаються в архітектурі Львова і не лише... Львів то є культурний феномен в деякому сенсі. Переплетіння різних культур в одному місці.
П.С.2. І повертаючися до теми оренди...Все ж таки вкладатися, якщо розглядати нерухомість, як інвестицію, треба в центр. Бо Львів - це передусім - туризм. Під час корони постраждали готельєри, кафе, приватні орендодавці...вся обслуговуюча інфраструктура. Бо всі годуються з туристичного потоку.
Львівський БатяР написав:Чи варто говорити, що вище згадана Вами народжена у Варшаві, а нині іменуюча себе львівянкою-екскурсовод польського походження, всім з радістю розповість де і скільки набудували поляки у Львові але соромязливо промовчить і не скаже чому цього не могли зробити українці! Думаю самі розумієте чому..
Оце вже я не був свідком... Що вона там розповідає своїм соплемінникам. А раптом вона не мовчить сором'язливо, а каже те, про що ми зараз балакаємо? А ми наклеп на панянку наводимо? З того інтерв'ю, що наводив вище, в мене склалося враження, що вона досить толерантно ставиться до гострих тем в українсько-польських відносинах. Шовінізму чи зверхності не відчув.
"За рухнувшей "Аркадой" на подходе - новая пирамида". Почему посыпались киевские новостройки
Сейчас раскручивается скандал вокруг другого крупного столичного застройщика — компании "Интергал-Буд" Владимира Зубика. Ее все чаще также причисляют к "пирамидам" и советуют покупателям не связываться с этим застройщиком.
jump написав:"За рухнувшей "Аркадой" на подходе - новая пирамида". Почему посыпались киевские новостройки
Сейчас раскручивается скандал вокруг другого крупного столичного застройщика — компании "Интергал-Буд" Владимира Зубика. Ее все чаще также причисляют к "пирамидам" и советуют покупателям не связываться с этим застройщиком.
"Даже по нынешним временам на строительстве можно поднять до 30-40% рентабельности, поэтому желающие вложиться есть. Ни один банк не дает такой прибыльности, плюс многие уважаемые люди не против прокрутить деньги, которые не сильно хотят светить", — рассказал нам источник.
Ріелтор зі Львова: "Ціни на оренду нерухомості дуже впали, а подобова оренда майже взагалі зупинилася"
"Як наслідок коронакризи, майже ніхто не орендує подобово, вартість довгострокової оренди знижена удвічі, комерційні приміщення порожні, покупці побоюються вкладатися в незавершене будівництвo."
"...Дуже багато підприємців казали нам, що переходять в онлайн-торгівлю. Останній приклад — це клієнтка, яка торгує дитячим одягом та взуттям. Каже, мені зараз набагато простіше створити групу в Телеграмі або у Вайбері та торгувати там."
"....Тому величезна кількість приміщень стоїть порожніми, чекаючи на наступних охочих їх орендувати. Власники не поспішають ці приміщення виставляти на продаж, бо сподіваються, що все ж таки орендарі знайдуться."
Із понеділка, 7 вересня, на проспекті Червоної Калини, 60, супермаркет «Арсен» закривають на реконструкцію. Протягом кількох місяців тут проведуть ремонт та змінять фасад супермаркету. Будувати на місці «Арсену» новий, уп’ятеро більший торгово-розважальний центр, не будуть.
Реконструкція «Арсену» триватиме приблизно до грудня. Під час реконструкції змінять інтер’єр та фасад супермаркету.
Реконструкція не передбачає будівництво на місці «Арсену» нового ТРЦ, яке «Євротек» анонсувала ще три роки тому. Згідно з проектом, тут мали звести чотириповерховий ТРЦ площею 33 тис. м2 (зараз площа сихівського «Арсену» становить 6 тис. м2). Окрім супермаркету, у торгово-розважальному центрі також хотіли відкрили кінотеатр на вісім залів та низку магазинів.
«Будівництва не буде. Ми будемо змінювати магазин у рамках існуючої будівлі»
Будівництво ТРЦ заморозили на невизначений термін через несприятливу економічну ситуацію.
От як, як мають люди зранку добиратись на роботу/навчання????!!! Якщо половина водіїв беруть ТІЛЬКИ "СИДЯЧИХ"!!! - а решта ризикуюють нарватись на штраф і беруть ще на 5-10 пасажирів більше! Якесь божевілля зранку!!! ЧИМ ЛЮДЯМ ДОБИРАТИСЬ НА РОБОТУ??? Кожен день не всі можуть дозволити собі таксі!!! А водіїв, таки реально штрафують!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!