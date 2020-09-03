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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 544545546547
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:59

серед термітника на Угорській позаду ЖК Софіївка після кількарічних плачів мешканців забудовник звів школу....Школа приватна, вартість навчання 140 тис грн за навчальний рік.... :shock: Зображення

ціни без ПДВ...
правда в Києві старт від 200 тис грн. без ПДВ 8)

нарід шокований, бо забудовник обіцяв при побудові комплексу загальноосвітню звичайну школу :lol: :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:03

Долярчик
Долярчик, якщо ти дійсно торгуєш вєліками, то в тебе повинна початись золота, чи краще сказати паладієва пора!

Народу треба на роботу? Велік найкраще і дешеве рішення!

зі. Косі бабло....балабол...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:бо забудовник обіцяв

Цікаво, чи Авалон Флекс зробить "загальнодоступну" школу :)
Наче, початкову школу обіцяють побудувати між своїми 5тьма будинками
  change_pm написав:якщо ти дійсно торгуєш вєліками

Ні, я трохи так шифруюсь 8) :mrgreen:

п.с.
І ти ж мене в ігнор поставив, балабол! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 544545546547
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