ціни без ПДВ...
правда в Києві старт від 200 тис грн. без ПДВ
нарід шокований, бо забудовник обіцяв при побудові комплексу загальноосвітню звичайну школу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:59
серед термітника на Угорській позаду ЖК Софіївка після кількарічних плачів мешканців забудовник звів школу....Школа приватна, вартість навчання 140 тис грн за навчальний рік....
ціни без ПДВ...
правда в Києві старт від 200 тис грн. без ПДВ
нарід шокований, бо забудовник обіцяв при побудові комплексу загальноосвітню звичайну школу
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:03
Долярчик
Долярчик, якщо ти дійсно торгуєш вєліками, то в тебе повинна початись золота, чи краще сказати паладієва пора!
Народу треба на роботу? Велік найкраще і дешеве рішення!
зі. Косі бабло....балабол...
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Цікаво, чи Авалон Флекс зробить "загальнодоступну" школу
Наче, початкову школу обіцяють побудувати між своїми 5тьма будинками
Ні, я трохи так шифруюсь
п.с.
І ти ж мене в ігнор поставив, балабол!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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