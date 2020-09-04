ціни без ПДВ...
правда в Києві старт від 200 тис грн. без ПДВ
нарід шокований, бо забудовник обіцяв при побудові комплексу загальноосвітню звичайну школу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:59
серед термітника на Угорській позаду ЖК Софіївка після кількарічних плачів мешканців забудовник звів школу....Школа приватна, вартість навчання 140 тис грн за навчальний рік....
ціни без ПДВ...
правда в Києві старт від 200 тис грн. без ПДВ
нарід шокований, бо забудовник обіцяв при побудові комплексу загальноосвітню звичайну школу
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:03
Долярчик
Долярчик, якщо ти дійсно торгуєш вєліками, то в тебе повинна початись золота, чи краще сказати паладієва пора!
Народу треба на роботу? Велік найкраще і дешеве рішення!
зі. Косі бабло....балабол...
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Цікаво, чи Авалон Флекс зробить "загальнодоступну" школу
Наче, початкову школу обіцяють побудувати між своїми 5тьма будинками
Ні, я трохи так шифруюсь
п.с.
І ти ж мене в ігнор поставив, балабол!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:47
Не купляйте люди у Львові нерухомість...
ZAXID.NET спробував розібратись у цій ситуації.
Народ, мені ось цікаво, у вас не виникає бажання взяти вила і розібратись з му***?
Всю країну не посадять
Доколє можна терпіти побори і беззаконня під вивіскою реформ?
зі. Інвестиційна привабливість нерухомості у Львові і у всій Україні постійно знижується...
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:57
дерибанять далі:-)
Депутати Львівської міської ради підтримали виділення земельних ділянок для майже 600 учасників АТО. За відповідне рішення депутати проголосували під час засідання сесії 4 вересня.
Зокрема, депутати підтримали ухвалу про зміну меж земельної ділянки, яка розташована між Львовом та селом Рясне-Руська. Як пояснив директор департаменту містобудування Сергій Коровайник, йдеться про 21 га землі, яку мають передати бійцям АТО для дачного будівництва. Загалом земельні ділянки на цій території отримують 589 учасників АТО.
Як йдеться у пояснювальній записці до ухвали, земельна ділянка, яку отримають бійці АТО, розташована між промисловою зоною «Рясне» та мікрорайоном Білогорща. Земельна ділянка хоч і розташована у Львові, але фактично перебуває у комунальній власності Рясне-Руської сільської ради.
чергові термітники або котеджні містечка
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:37
Оскільки нерухомість Львова мені вже не цікава, наразі придивляюсь до Албанії, тим більше на днях там відкрили посольство України.Зара придивляюсь до такого варіанту:
Десь кілометра три до найближчого пляжу.До файного десь з сім-вісім буде.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:34
Албанія бувша мафіозна країна.
Я дивуюся чому ніхто Словенію не розглядає,країна для пенсів супер.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 00:27
Здається Україна вже давно випередила Албанію по рівню злочинності.В Словенію з звалив один з зпівфорумчан по Будівельному форуму, де я вже досить давно зареестрований, але на відміну від самі знаєте кого, не строчить сотні постів про дешевизну йогуртів і дорадо в Словенії.Думаю , шо нерухоміть там коштує , якщо не на порядок, то на пів порядка дорожче за Албанію.
Їздив досить багато сьогодні Львовом, написів ,,Оренда '' у вікнах приміщень на перших поверхах будинків трохи побільшало.Через місяць дороблю свою двушку під оренду.Тоді для себе і виясню яка зара ситуація з нею у Львові.
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