Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Працівник митниці з з.п. 10 тис гривень на Рейнджі з модними номерами у стані наркотичного сп’яніння збив поліцейського.
Як показує життя, наріки довго не живуть. Сподівають, митник вже сидить на важких наркотиках і скоро ...
Менше таких тварєй, краще планеті!
Водієм автомобіля Range Rover, який двічі порушив правила дорожнього руху у центрі Львова та згодом наїхав на велопатрульного, виявився 36-річний працівник Галицької митниці Дмитро Семеряк. Відомо, що він перебував у стані наркотичного сп’яніння. ДТП сталася у середу, 2 вересня, однак її подробиці стали відомі зараз. Як повідомили ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, 2 вересня близько 14:00 велопатрульні помітили, як водій автомобіля Range Rover виїхав з вул. Рилєєва, де організовано односторонній рух, та повернув на вул. Матейка. Відтак, він двічі порушив вимоги дорожнього знаку «В'їзд заборонено». Коли автомобіль ненадовго призупинився, велопатрульний встиг повідомити водієві про вчинене порушення та попросив його зупинитися. Однак 36-річний мешканець Львівщини не відреагував і продовжив рух.
Bolt написав:Оскільки нерухомість Львова мені вже не цікава, наразі придивляюсь до Албанії, тим більше на днях там відкрили посольство України.Зара придивляюсь до такого варіанту: https://www.merrjep.al/njoftimi/vendban ... de/6714326 Десь кілометра три до найближчого пляжу.До файного десь з сім-вісім буде.
Піпець народ! Ви чого себе так не любите????
Я перейшов по посиланню і що я бачу? Ось цю срань?
Ні, ми вам не указ, але ... не позортесь хоч так ....
зі. Хоча ні, придивляйтесь і купуйте в Албанії. Природний відбір!
Ця срань нікого не цікавить, в двох км звідси земелька коштує по 30к$за сотку. Якщо уважно придивитися на дах цього жахіття то проглядається випуск арматури під наступний поверх, тобто монолітний каркас, стіни забутовані каменем, або щось типа Поротерму.Просто я по дорозі, повз цей будинок на пляж їздив. З другого боку цієї гори море.
Даремно, Ви так, пане change_pm, наїхали на пана Bolt Знаєте, як воно бува... Прогуляєшся у Львові по Стрийскому парку, вип"єш кави в його нижній частині - в кафе "Вежа", відвідаєш будинок-музей Івана Франка і хочеться екзотики... Зайдеш тоді в магазин "Вина світу" на розі Стрийської та академіка Сахарова, візьмеш пляшку віскі... Ну і тоді - якраз в Албанію... земельна ділянка... якась капустинка, акась картоплинка... зверху можна поверхи надбудувати... та здавати...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Панове, що ж ви так далеко в дебрі полізли? Давайте краще біля дому! Ближче до теми гілки
Он в Ременеві, які гарні і ДЕШЕВІ будиночки будують! Та за таку ціну їх можна цілу охапку набрати! Особливо, якщо згадати ціну паркінгу в моєму будинку!!! РОЗМІТКА ФАРБОЮ ~ 3х4м в моєму будинку коштує 220тис. грн!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!! А як ще глянути ціну нової черги на котлован у Грінвілі, що поруч мого будинку, де ціна нової черги стартанула пА 973тис.грн!!! ЦЕ ЛЮТИЙ ПИСЕЦЬ!!!!!! :shock: Ей, забудовник! Дайте ТРИ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!