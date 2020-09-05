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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 545546547548
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:35

Працівник митниці з з.п. 10 тис гривень на Рейнджі з модними номерами у стані наркотичного сп’яніння збив поліцейського.

Як показує життя, наріки довго не живуть. Сподівають, митник вже сидить на важких наркотиках і скоро ...

Менше таких тварєй, краще планеті!
Водієм автомобіля Range Rover, який двічі порушив правила дорожнього руху у центрі Львова та згодом наїхав на велопатрульного, виявився 36-річний працівник Галицької митниці Дмитро Семеряк. Відомо, що він перебував у стані наркотичного сп’яніння. ДТП сталася у середу, 2 вересня, однак її подробиці стали відомі зараз.
Як повідомили ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, 2 вересня близько 14:00 велопатрульні помітили, як водій автомобіля Range Rover виїхав з вул. Рилєєва, де організовано односторонній рух, та повернув на вул. Матейка. Відтак, він двічі порушив вимоги дорожнього знаку «В'їзд заборонено». Коли автомобіль ненадовго призупинився, велопатрульний встиг повідомити водієві про вчинене порушення та попросив його зупинитися. Однак 36-річний мешканець Львівщини не відреагував і продовжив рух.


https://zaxid.net/news/
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:39

  change_pm написав:
  Bolt написав:Оскільки нерухомість Львова мені вже не цікава, наразі придивляюсь до Албанії, тим більше на днях там відкрили посольство України.Зара придивляюсь до такого варіанту:
https://www.merrjep.al/njoftimi/vendban ... de/6714326
Десь кілометра три до найближчого пляжу.До файного десь з сім-вісім буде.

Піпець народ! Ви чого себе так не любите???? :shock:

Я перейшов по посиланню і що я бачу? Ось цю срань?

Зображення

Ні, ми вам не указ, але ... не позортесь хоч так ....

зі. Хоча ні, придивляйтесь і купуйте в Албанії. Природний відбір!

Ця срань нікого не цікавить, в двох км звідси земелька коштує по 30к$за сотку. Якщо уважно придивитися на дах цього жахіття то проглядається випуск арматури під наступний поверх, тобто монолітний каркас, стіни забутовані каменем, або щось типа Поротерму.Просто я по дорозі, повз цей будинок на пляж їздив. З другого боку цієї гори море.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:55

https://zaxid.net/forbes_uklav_reyting_ ... 507231/amp
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:04

Даремно, Ви так, пане change_pm, наїхали на пана Bolt
Знаєте, як воно бува...
Прогуляєшся у Львові по Стрийскому парку, вип"єш кави в його нижній частині - в кафе "Вежа", відвідаєш будинок-музей Івана Франка і хочеться екзотики...
Зайдеш тоді в магазин "Вина світу" на розі Стрийської та академіка Сахарова, візьмеш пляшку віскі...
Ну і тоді - якраз в Албанію... земельна ділянка... якась капустинка, акась картоплинка... зверху можна поверхи надбудувати... та здавати...
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Панове, що ж ви так далеко в дебрі полізли? :)
Давайте краще біля дому! Ближче до теми гілки :)

Он в Ременеві, які гарні і ДЕШЕВІ будиночки будують!
Та за таку ціну їх можна цілу охапку набрати! :)
Особливо, якщо згадати ціну паркінгу в моєму будинку!!!
РОЗМІТКА ФАРБОЮ ~ 3х4м в моєму будинку коштує 220тис. грн!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!
А як ще глянути ціну нової черги на котлован у Грінвілі, що поруч мого будинку, де ціна нової черги стартанула пА 973тис.грн!!!
ЦЕ ЛЮТИЙ ПИСЕЦЬ!!!!!! :shock:
Зображення
Зображення
Ей, забудовник! Дайте ТРИ!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:31

  Козак-характерник написав:https://zaxid.net/forbes_uklav_reyting_naykrashhih_dlya_biznesu_ukrayinskih_mist_n1507231/amp

А я то думаю, що все більше з"являється вільних приміщень з написом,, Оренда", мабудь тому, що бузинес попёр
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:06

  Долярчик написав:Панове, що ж ви так далеко в дебрі полізли? :)
Давайте краще біля дому! Ближче до теми гілки :)

Он в Ременеві, які гарні і ДЕШЕВІ будиночки будують!
Та за таку ціну їх можна цілу охапку набрати! :)
Особливо, якщо згадати ціну паркінгу в моєму будинку!!!
[b][color=#FF8000]РОЗМІТКА ФАРБОЮ ~ 3х4м в моєму будинку коштує 220тис. грн!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!

Не можу зрозуміти чи це тролінг за паркомісце чи ви серйозно не розумієте скільки вартує його збудувати?
1. 3*4 метра воно не є, оскільки більшість машин мають довжину більшу ніж 4 метри. навіть компактна форд фієста має довжину 4 метри.
2. на ті, вже не 3*4 а як мінімум 3*5 метрів авто телепортується чи як? напевно має якось заїхати, то скільки там ще метрів? вартість паркомісця в 0 циклі не дуже відрізняється для забудовника від вартості квартири тієї ж площі, оскільки дуже багато відходить на заїзди, виїзди
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:25

РОЗРИВ ШАБЛОНА! ©)))

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:Панове, що ж ви так далеко в дебрі полізли? :)
Давайте краще біля дому! Ближче до теми гілки)

Он в Ременеві, які гарні і ДЕШЕВІ будиночки будують!
Та за таку ціну їх можна цілу охапку набрати! )
Особливо, якщо згадати ціну паркінгу в моєму будинку!!!
[b][color=#FF8000]РОЗМІТКА ФАРБОЮ ~ 3х4м в моєму будинку коштує 220тис. грн!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!

Не можу зрозуміти чи це тролінг за паркомісце чи ви серйозно не розумієте скільки вартує його збудувати?
1. 3*4 метра воно не є, оскільки більшість машин мають довжину більшу ніж 4 метри. навіть компактна форд фієста має довжину 4 метри.
2. на ті, вже не 3*4 а як мінімум 3*5 метрів авто телепортується чи як? напевно має якось заїхати, то скільки там ще метрів? вартість паркомісця в 0 циклі не дуже відрізняється для забудовника від вартості квартири тієї ж площі, оскільки дуже багато відходить на заїзди, виїзди

Та я і тролю :D
- і сміюсь :D
- і плачу одночасно :mrgreen:
Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах) :mrgreen:
А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!!
Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 02:40

  akurt написав:Даремно, Ви так, пане change_pm, наїхали на пана Bolt
Знаєте, як воно бува...

Цікаво читати, як акурт дорікає акурту щодо форумчанина при тому, що до цього сам на форумчанина і наїхав))
Розважається дідок)))
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 05:44

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:Панове, що ж ви так далеко в дебрі полізли? :)
Давайте краще біля дому! Ближче до теми гілки)

Он в Ременеві, які гарні і ДЕШЕВІ будиночки будують!
Та за таку ціну їх можна цілу охапку набрати! )
Особливо, якщо згадати ціну паркінгу в моєму будинку!!!
[b][color=#FF8000]РОЗМІТКА ФАРБОЮ ~ 3х4м в моєму будинку коштує 220тис. грн!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!

Не можу зрозуміти чи це тролінг за паркомісце чи ви серйозно не розумієте скільки вартує його збудувати?
1. 3*4 метра воно не є, оскільки більшість машин мають довжину більшу ніж 4 метри. навіть компактна форд фієста має довжину 4 метри.
2. на ті, вже не 3*4 а як мінімум 3*5 метрів авто телепортується чи як? напевно має якось заїхати, то скільки там ще метрів? вартість паркомісця в 0 циклі не дуже відрізняється для забудовника від вартості квартири тієї ж площі, оскільки дуже багато відходить на заїзди, виїзди

Та я і тролю :D
- і сміюсь :D
- і плачу одночасно :mrgreen:
Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах) :mrgreen:
А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!!
Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!

А то что отъехав ещё дальше от Львова, можно бесплатно получить домик в селе не рвет "шаблоны", пора "взрослеть" )
lejko_vit
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