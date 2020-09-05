Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
lejko_vit написав:А то что отъехав ещё дальше от Львова, можно бесплатно получить домик в селе не рвет "шаблоны", пора "взрослеть" )
Та то зрозуміло)) Просто, час-від-часу піднімається питання - що, от будматеріали подорожчали і тому ціни на новобуди зросли)))
От з паралельної гілки
=======
Долярчик написав:
remark написав:ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)
Мене це формулювання останнім часом дратує! - От в м. Червоноград - нормальний будинок на фото, вже будується - ціна від 340тис.грн!!! А біля мене відкрили нову чергу - тільки викопали ямку і стартанули зразу від 973тис.грн!!! Карл!!! І це звичайний клас "комфорт"! І комунікацій далеко вести не треба тут - все поруч! - То що, в Червонограді - будматеріали халявні, а до Львова вже приїзджають позолочені???
Так що ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! І ТІЛЬКИ ЛОКАЦІЯ впливає на ціну об'єкта!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!