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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 08:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  lejko_vit написав:А то что отъехав ещё дальше от Львова, можно бесплатно получить домик в селе не рвет "шаблоны", пора "взрослеть" )

Та то зрозуміло))
Просто, час-від-часу піднімається питання - що, от будматеріали подорожчали і тому ціни на новобуди зросли)))

От з паралельної гілки ;)

=======
  Долярчик написав:
  remark написав:ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)

Мене це формулювання останнім часом дратує!
- От в м. Червоноград - нормальний будинок на фото, вже будується - ціна від 340тис.грн!!!
А біля мене відкрили нову чергу - тільки викопали ямку і стартанули зразу від 973тис.грн!!! Карл!!! І це звичайний клас "комфорт"!
І комунікацій далеко вести не треба тут - все поруч!
- То що, в Червонограді - будматеріали халявні, а до Львова вже приїзджають позолочені??? :mrgreen:

Зображення
Зображення
Так що ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ!
І ТІЛЬКИ ЛОКАЦІЯ впливає на ціну об'єкта!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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