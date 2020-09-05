Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
lejko_vit написав:А то что отъехав ещё дальше от Львова, можно бесплатно получить домик в селе не рвет "шаблоны", пора "взрослеть" )
Та то зрозуміло)) Просто, час-від-часу піднімається питання - що, от будматеріали подорожчали і тому ціни на новобуди зросли)))
От з паралельної гілки
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Долярчик написав:
remark написав:ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)
Мене це формулювання останнім часом дратує! - От в м. Червоноград - нормальний будинок на фото, вже будується - ціна від 340тис.грн!!! А біля мене відкрили нову чергу - тільки викопали ямку і стартанули зразу від 973тис.грн!!! Карл!!! І це звичайний клас "комфорт"! І комунікацій далеко вести не треба тут - все поруч! - То що, в Червонограді - будматеріали халявні, а до Львова вже приїзджають позолочені???
Так що ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! І ТІЛЬКИ ЛОКАЦІЯ впливає на ціну об'єкта!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Та я і тролю - і сміюсь - і плачу одночасно Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах) А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!! Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!
а ви поживіть там, поїздіть на роботу і назад щодня, дітей в школу і назад повозіть. ви розумієте, що на маршрутці не вийде, і в одне авто тяжко, бо в один час їхати всім не вийде. вже 2 авто потрібно, вам і дружині, з усіма супутніми експлуатаційними витратами. посидіть там всі вихідні безвиїзно, бо не захочеться вже зайвий раз нікуди їхати, бо та їзда вже зає..а. нє, краще попитайте тих хто так їздить. не на всі ж граблі самому наступати. те, що квартира там дешевше, вам з великим запасом "відіб'є" логістика. потім самі не раді будете. ви попитайте, вам багато цікавого розкажуть. там жити добре, коли в місто потрібно раз чи два на тиждень попасти, на пенсії, чи робота так дозволяє. а на щодень - це не зовсім те, що підійшло б.
Долярчик написав: Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах) А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!! Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!
а ви поживіть там, поїздіть на роботу і назад щодня, дітей в школу і назад повозіть. ви розумієте, що на маршрутці не вийде, і в одне авто тяжко, бо в один час їхати всім не вийде. вже 2 авто потрібно, вам і дружині, з усіма супутніми експлуатаційними витратами. посидіть там всі вихідні безвиїзно, бо не захочеться вже зайвий раз нікуди їхати, бо та їзда вже зає..а. нє, краще попитайте тих хто так їздить. не на всі ж граблі самому наступати. те, що квартира там дешевше, вам з великим запасом "відіб'є" логістика. потім самі не раді будете. ви попитайте, вам багато цікавого розкажуть. там жити добре, коли в місто потрібно раз чи два на тиждень попасти, на пенсії, чи робота так дозволяє. а на щодень - це не зовсім те, що підійшло б.
читаючи опуси Долярчика мені постійно здається, що їх пописує школяр, який абсолютно далекий від реалій життя у Львові і поза Львовом
Так, настав час розкрити 2 об'єкти з 5-ти, які я моніторю більше половини року і в які хочу/хотів вкластись! Пріоритетом вибору об'єктів - є і була ЛОКАЦІЯ!(якщо не класна, то хоч "середня") - і щоб вкластись в ціну 750-800тис.грн!
Так от - ціни за пів року "пошпарили" і вже ці об'єти плавно відірвались від моєї реальності! Думаю, ну нехай - треба на їхнє місце поставити інші. І так, як ціни, майже всюди(крім глибоких окраїн/або де натикали новобудів валом, як от наприклад, за МЕТРО на Дж. Вашингтона) зросли, то вирішив трршки приспустити планку і розглянути варіанти між "задуп'єм" і "середньою" локацією. Таким, я вважаю, наприклад 2 об'єкти на вул. Очеретяній - це вже Щурата, але тільки початок(не глибина дупи) І що ви думаєте? Я був в шоці!!! Так як пам'ятав рекламу, що там було дуже дешево! І тепер думаю, що вже йде справа до здачі і тому можна розглянути ці варіанти.
От і далі, реклама блимала на одному з тих об'єктів щось від 730К Так от, один об'єкт складається з двох будинків: 1-й- збудований - однух і двух вже нема!(курча, як гарячі пиріжки) 2-й - будинок - здача в кінці 2022р - відпадає по такому конячому ціннику(якщо врахувати таку пізню здачу) і в такій не найкращій локації!
Другий об'єкт зразу поруч - збудований - НІКУЯ ВЖЕ НЕМА від забудовника!!! ВСЕ РОЗІБРАЛИ!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!! (так, на олх є, але ціни пА +/-35Кдол. однухи від перекупів, що в мою планку 750-800тис.грн не поміщається)
Я в шоці!!! Які, пілять куї то все розгрібають???! Ще й в такому, майже, задуп'ї!!!?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!