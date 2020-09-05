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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 08:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  lejko_vit написав:А то что отъехав ещё дальше от Львова, можно бесплатно получить домик в селе не рвет "шаблоны", пора "взрослеть" )

Та то зрозуміло))
Просто, час-від-часу піднімається питання - що, от будматеріали подорожчали і тому ціни на новобуди зросли)))

От з паралельної гілки ;)

=======
  Долярчик написав:
  remark написав:ціни на них все будуть рости та рости, а мотивація до росту стара як світ: будівельні матеріали підвищились в ціні і майстрам треба зарплати підвищувати, щоби не виїхали всі до Польщі)

Мене це формулювання останнім часом дратує!
- От в м. Червоноград - нормальний будинок на фото, вже будується - ціна від 340тис.грн!!!
А біля мене відкрили нову чергу - тільки викопали ямку і стартанули зразу від 973тис.грн!!! Карл!!! І це звичайний клас "комфорт"!
І комунікацій далеко вести не треба тут - все поруч!
- То що, в Червонограді - будматеріали халявні, а до Львова вже приїзджають позолочені??? :mrgreen:

Зображення
Зображення
Так що ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ! ЛОКАЦІЯ!
І ТІЛЬКИ ЛОКАЦІЯ впливає на ціну об'єкта!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:29

у Львові є Садовий і він хоче жерти
дальше все ясно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:36

  greenozon написав:у Львові є Садовий і він хоче жерти
дальше все ясно


Кому потрібні у львівській мерії 1800 працівників, які з'їдають пів мільярда грн?
https://dailylviv.com/news/ekonomika/ko ... d7z_sQM8uw


У Львові почали брати гроші за паркування біля лікарні швидкої допомоги
https://forpost.lviv.ua/novyny/31938-u- ... i-dopomohy


У промзоні «Сигнівка» продадуть більше 21 га землі
https://forpost.lviv.ua/novyny/31936-u- ... 1-ha-zemli
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:06

  Долярчик написав:Та я і тролю :D
- і сміюсь :D
- і плачу одночасно :mrgreen:
Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах) :mrgreen:
А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!!
Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!


а ви поживіть там, поїздіть на роботу і назад щодня, дітей в школу і назад повозіть. ви розумієте, що на маршрутці не вийде, і в одне авто тяжко, бо в один час їхати всім не вийде. вже 2 авто потрібно, вам і дружині, з усіма супутніми експлуатаційними витратами. посидіть там всі вихідні безвиїзно, бо не захочеться вже зайвий раз нікуди їхати, бо та їзда вже зає..а. нє, краще попитайте тих хто так їздить. :D не на всі ж граблі самому наступати. те, що квартира там дешевше, вам з великим запасом "відіб'є" логістика. потім самі не раді будете. ви попитайте, вам багато цікавого розкажуть.
там жити добре, коли в місто потрібно раз чи два на тиждень попасти, на пенсії, чи робота так дозволяє. а на щодень - це не зовсім те, що підійшло б.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:14

  wild.tomcat написав:
  Долярчик написав:
Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах) :mrgreen:
А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!!
Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!


а ви поживіть там, поїздіть на роботу і назад щодня, дітей в школу і назад повозіть. ви розумієте, що на маршрутці не вийде, і в одне авто тяжко, бо в один час їхати всім не вийде. вже 2 авто потрібно, вам і дружині, з усіма супутніми експлуатаційними витратами. посидіть там всі вихідні безвиїзно, бо не захочеться вже зайвий раз нікуди їхати, бо та їзда вже зає..а. нє, краще попитайте тих хто так їздить. :D не на всі ж граблі самому наступати. те, що квартира там дешевше, вам з великим запасом "відіб'є" логістика. потім самі не раді будете. ви попитайте, вам багато цікавого розкажуть.
там жити добре, коли в місто потрібно раз чи два на тиждень попасти, на пенсії, чи робота так дозволяє. а на щодень - це не зовсім те, що підійшло б.


читаючи опуси Долярчика мені постійно здається, що їх пописує школяр, який абсолютно далекий від реалій життя у Львові і поза Львовом :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:38

Розкриваючи карти©

Так, настав час розкрити 2 об'єкти з 5-ти, які я моніторю більше половини року і в які хочу/хотів вкластись!
Пріоритетом вибору об'єктів - є і була ЛОКАЦІЯ!(якщо не класна, то хоч "середня") - і щоб вкластись в ціну 750-800тис.грн!

Так от - ціни за пів року "пошпарили" і вже ці об'єти плавно відірвались від моєї реальності!
Думаю, ну нехай - треба на їхнє місце поставити інші.
І так, як ціни, майже всюди(крім глибоких окраїн/або де натикали новобудів валом, як от наприклад, за МЕТРО на Дж. Вашингтона) зросли, то вирішив трршки приспустити планку і розглянути варіанти між "задуп'єм" і "середньою" локацією.
Таким, я вважаю, наприклад 2 об'єкти на вул. Очеретяній - це вже Щурата, але тільки початок(не глибина дупи) :)
І що ви думаєте?
Я був в шоці!!!
Так як пам'ятав рекламу, що там було дуже дешево! І тепер думаю, що вже йде справа до здачі і тому можна розглянути ці варіанти.

От і далі, реклама блимала на одному з тих об'єктів щось від 730К
Так от, один об'єкт складається з двох будинків:
1-й- збудований - однух і двух вже нема!(курча, як гарячі пиріжки) :evil:
2-й - будинок - здача в кінці 2022р - відпадає по такому конячому ціннику(якщо врахувати таку пізню здачу) і в такій не найкращій локації!

Другий об'єкт зразу поруч - збудований - НІКУЯ ВЖЕ НЕМА від забудовника!!! ВСЕ РОЗІБРАЛИ!!! КАРЛЛЛЛЛЛ!!!! :shock:
(так, на олх є, але ціни пА +/-35Кдол. однухи від перекупів, що в мою планку 750-800тис.грн не поміщається) :twisted:

Я в шоці!!!
Які, пілять куї то все розгрібають???! Ще й в такому, майже, задуп'ї!!!? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:читаючи опуси Долярчика мені постійно здається, що їх пописує школяр, який абсолютно далекий від реалій життя у Львові і поза Львовом

Хлопаки, та що ви прецепились до того, що не потрібно?!!!
Я все прекрасно розумію!!!

Просто ще раз - там в контексті я наголошував про те, що часто триндять "експерДи" і деякі деректори забудовників - що так і так - подорожчали будматеріали і тому зросли ціни на новобуди!

Тому я хотів показати, що наприклад, в Ременеві - мабуть, халявні будматеріали :) а у Львові - позолочені! :)

А на рахунок підземного паркінгу - так, розумію, там система пожежогасіння дорога.... АЛЕ, більше нічого такого - вдарили б ще два поверхи вгору і все б їм(забудовникам) окупилося з вершком!
(а то зробили один під'їзд на 10 поверхів, а 2 на 8пов. під якими і зробили паркінг. То нащо були ті вигибони - вдарте всі під'їзди по 10пов. і все ок буде! - а не плачі, що паркінг дорого обійшовся! )
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 06 вер, 2020 13:30, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:22

  greenozon написав:у Львові є Садовий і він хоче жерти
дальше все ясно

Лаконічно і по суті. :)
Козак-характерник
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