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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:58
ІНвест-ідея
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:00
Это и есть "вторые-третьи карманы по мутным схемам с черным налом".
Это предназначено для "пересичных"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:56
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:01
А де саме це хочуть збудувати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 16:02
Мизантрóп
Ти мене з Флаєм не зплутуй!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:17
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:23
Петя підтримає Синютку:
Від тих всіх кандидатів проблюватись тільки хочеться.
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:29
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 06 вер, 2020 20:02
Як добре, що того разу я ТВЕРДО ВИРІШИВ на вибори не йти!
Але, щось слабо тутешнє панство на це реагує?
Бо як за минулий мій вибір - то клювали і клюють ще й досі!
А як тепер кажу, що не йду - то щось не бачу, щоб хвалили мене у ПРАВИЛЬНОМУ ВИБОРІ?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 20:09
я теж так роблю.Давно
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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