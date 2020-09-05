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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551>
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:58

ІНвест-ідея
https://www.lviv-tech.city/newsroom/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:00

  Долярчик написав:Чи для мене прайс лише з олх?

Это и есть "вторые-третьи карманы по мутным схемам с черным налом".
Это предназначено для "пересичных"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:56

Долярчик
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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:01

  greenozon написав:ІНвест-ідея
https://www.lviv-tech.city/newsroom/

А де саме це хочуть збудувати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:02

Мизантрóп
Ти мене з Флаєм не зплутуй! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:17

  Долярчик написав:Мизантрóп
Ти мене з Флаєм не зплутуй! :)

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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:23

Петя підтримає Синютку:
https://censor.net/ru/photo_news/321785 ... sionalnoyi
Від тих всіх кандидатів проблюватись тільки хочеться.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:29

  Долярчик написав:
  greenozon написав:ІНвест-ідея
https://www.lviv-tech.city/newsroom/

А де саме це хочуть збудувати?



https://www.investinlviv.com/wp-content ... MAIL_2.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:02

  Bolt написав:Петя підтримає Синютку:
https://censor.net/ru/photo_news/321785 ... sionalnoyi
Від тих всіх кандидатів проблюватись тільки хочеться.

Як добре, що того разу я ТВЕРДО ВИРІШИВ на вибори не йти!

Але, щось слабо тутешнє панство на це реагує?
Бо як за минулий мій вибір - то клювали і клюють ще й досі!
А як тепер кажу, що не йду - то щось не бачу, щоб хвалили мене у ПРАВИЛЬНОМУ ВИБОРІ? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:09

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Петя підтримає Синютку:
https://censor.net/ru/photo_news/321785 ... sionalnoyi
Від тих всіх кандидатів проблюватись тільки хочеться.

Як добре, що того разу я ТВЕРДО ВИРІШИВ на вибори не йти!

Але, щось слабо тутешнє панство на це реагує?
Бо як за минулий мій вибір - то клювали і клюють ще й досі!
А як тепер кажу, що не йду - то щось не бачу, щоб хвалили мене у ПРАВИЛЬНОМУ ВИБОРІ? :mrgreen:
я теж так роблю.Давно
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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